Vyjde Minářovi „převýchova“ voličů? Foldyna mluví o p*deli. Schwarzenberg tuší, co se může pokazit. A drsná slova odjinud

Spolek Milion chvilek pro demokracii pod vedením studenta Mikuláše Mináře hodlá změnit taktiku. Místo velkých demonstrací začne objíždět české regiony a zjednodušeně řečeno vysvětlovat tamním občanům, proč by neměli v dalších volbách hlasovat pro Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Touto taktikou prý chtějí docílit, aby ve sněmovních volbách v roce 2021 zvítězily „demokratické strany".

„Do června 2021 projedeme křížem krážem celou republiku. Ještě mnohem více než o rezignaci Andreje Babiše nám však půjde o budoucnost po Babišovi. Proto se naším hlavním záměrem pro následující dva roky stává společně docílit toho, že demokratické strany zvítězí v parlamentních volbách,“ vysvětlil šéf spolku podrobnosti k akci nazvané „Štafeta pro demokracii“.

Mají šanci uspět? Přemluví dosavadní voličstvo Babišova hnutí ANO, aby napříště svou důvěru vložilo do rukou TOP 09, ODS, STAN a dalších opozičních stran, které chvilkaři souhrnně označují jako „demokratické strany“?

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků ze stran, které mají zastoupení v českém Parlamentu.

„Šance jsou vždy, ale nesmí to dělat podle mota ‚osvícení Pražané poučují zaostalý venkov‘,“ upozornil exministr zahraničí, čestný šéf TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg v odpovědi redakci serveru ParlamentníListy.cz.

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip naopak má za to, že zvolená taktika je formou nátlaku bez jakékoli zodpovědnosti. „To jen svědčí o tom, že jde jak teoreticky, tak prakticky o skupinu nátlaku, tedy prezentují politické požadavky, ale nechtějí nést odpovědnost. To je velmi škodlivé pro stát,“ uvedl Filip.

„Myslím, že je to vždy o diskusi. Je dobře, že aktivisté plánují komunikovat s občany po celé republice,“ je přesvědčen předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher záměr Milionu chvilek kritizuje za to, že se bojí vstoupit do reálné politiky. „Doporučil bych Milionu chvilek, aby vstoupil na politické kolbiště a ucházel se o důvěru lidí, ve městech jakékoli velikosti, jinak to působí poněkud nevyváženě – mít vliv bez odpovědnosti,“ řekl Nacher pro ParlamentníListy.cz.

Nakolik může „Štafeta pro demokracii“ uspět, je podle europoslance KDU-ČSL a kandidáta na šéfa strany Tomáše Zdechovského těžké posoudit. „Osobní komunikace s voliči je vždy důležitá,“ dodal k tomu.

„Mise ‚Minář do každé dědiny‘ bude určitě úspěšná. Poté, co se parta nikým nevolených aktivistů, dnes již profesionálních revolucionářů, bez sebemenších životních a pracovních zkušeností, zato se zbytnělým sebevědomím a pořádně prořízlou hubou, snažila sesadit vládu vzešlou ze svobodných voleb především prostřednictvím spřátelených (zejména veřejnoprávních) médií, bude jistě osobní agitace milionchvilkařů v regionech zajímavou změnou. Tito lidé tak navážou na ‚slavnou‘ tradici městských floutků, kteří v padesátých letech minulého století, s budovatelskou písní na rtech a svitem v komsomolských očích jezdili na venkov poučovat staré sedláky, jak mají hospodařit na svých polích. Často byli za své rady a neodbytnost po zásluze odměněni. Bičem, karabáčem, nebo alespoň kopancem do p*dele. Tentokrát se to bez ran a kopanců nejspíš (alespoň doufám) obejde, ale odměna tyto svazáky určitě nemine. Bude jí dobrý volební výsledek ANO. Dřív jsem tvrzení, že si Andrej Babiš milionchvilkaře sám vytvořil, považoval za zcela absurdní. Dnes už si tím tak jistý zdaleka nejsem. Lepší kampaň, než pro ANO dělají tito mamlasové, si nedokážu představit,“ reagoval zostra poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z Trikolóry míní, že si každý může dělat, co chce. „Každý ať si jezdí, kam chce. Každý ať si říká, co chce. To platí i pro eurosvazáky z Milionu chvilek. Klidně ať vyrazí na český venkov. Jen se trochu obávám, že chlebem a solí je tu nikdo vítat nebude,“ uvedla.

„Volební kampaň a veřejná kontrola financí s ní spojených je teď definována zákonem. Doufám, že zákony platí pro všechny,“ upozornil poslanec hnutí ANO Stanislav Berkovec na možné úskalí, které by chvilkaře mohlo potkat. Nově totiž i nepřímé kampaně před volbami, které třeba agitují v něčí neprospěch, podléhají kontrole speciálního úřadu.

Podle poslance sociální demokracie a hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka je výsledek akce nejasný. „Po pravdě řečeno, nedokážu masovost reakce odhadnout. Že se pár příznivců najde, tak je to vždy,“ řekl Běhounek.

Bývalý předseda lidovců, dosavadní poslanec za tuto stranu a někdejší vicepremiér Sobotkovy vlády Pavel Bělobrádek na dotaz ParlamentníchListů.cz reagoval s pověstnou stručností. „Částečně ano,“ sdělil na dotaz, zda iniciativa může uspět.

„Ti ‚demokraté‘ asi mají za to (stejně jako Piráti, ti to i veřejně deklarují), že na venkově žijí hlupáci nepoužívající vlastní rozum. Vidíme, že jsou to lidé, kterým pojem demokratické volby nic neříká. Lidé, kteří za peníze kohosi vymýšlejí důvody a argumenty, kterými by poškodili vládu vedenou Andrejem Babišem, protože se nemohou smířit s úspěchy vlády. K tomu se neštítí použít jakékoli prostředky. Myslím si, že my na venkově toto vidíme lépe než Pražáci hýčkaní podstatně vyššími platy a dalšími výhodami, aby šli na ruku svým sluníčkářům. My venku výrazněji vidíme vstřícnost vlády k seniorům, matkám s dětmi a dalšími. To a další jsou důvody, proč si myslím, že neuspějí. Všechny venku nemohou podplatit. Upřímně řečeno bych docela rád byl u toho, až ten potrefený ryšavý studentík bude chlapy v hospodě u nás na Ústecku přemlouvat, že příště mají volit Kalouskovu TOP 09,“ směje se senátor ze severu Jaroslav Doubrava.

