Výkřiky z ČSSD: Výměna Hamáčka, ať je předseda Zimola nebo Foldyna. Nebo se rozdělíme...

Za křídlo, které se označuje jako zemanovské, to shrnul bývalý starosta Prahy 8 Roman Petrus. „Sociální demokracie se buď dá rychle dohromady, nebo se musíme rozdělit na dvě části – levicově konzervativní a pro městské liberály. Takhle to dál nejde, jinak končíme. Volby byly totálním knockoutem, definitivní ranou.“ Z liberálního křídla zase zní: "Možná je někdy lepší si říci, že se neshodneme, a rozejít se. I to je relevantní varianta." Prohlásil to plzeňský hejtman Josef Bernard. Co se skutečně stane, to je otázka, kterou bude ČSSD řešit na svém sjezdu, naplánovaném na jaro 2019.

Už vznikla iniciativa Zachraňme ČSSD. Jejími signatáři jsou například Jiří Běhounek, poslanec a hejtman Kraje Vysočina a Jaroslav Foldyna, poslanec a náměstek hejtmana Ústeckého kraje, dále také bývalý hejtman Michal Hašek, nyní se angažující na ministerstvu zemědělství a další bývalý hejtman Jiří Zimola, spolu se Zdeňkem Škromachem a Svatoplukem Němečkem. Je celkem jasné, že v tomto složení tato iniciativa liberální křídlo podporovat nebude. "Je čas ukončit válku růží, která od roku 2003 a tehdejšího nezvolení Miloše Zemana prezidentem republiky rozdělila hlubokým příkopem ČSSD a někdy více, někdy méně viditelným způsobem po celých 15 let poškozovala naše volební výsledky," píše se na facebookové stránce iniciativy.

„Musí dojít k rychlé výměně předsedy, aby se novým předsedou stal někdo jako Zimola nebo Foldyna. S Janem Hamáčkem jen zůstáváme sobotkovskou stranou bez Sobotky,” volá po změně Zdeněk Koudelka, člen brněnské ČSSD a advokát, který spoluvytvářel podmínky Klausovy amnestie.

Liberální křídlo pro změnu prý viní Haška a jemu podobné z reprezentace ČSSD jako rozdělené, a to na úkor volebních preferencí. „Neustále se snažili vytvářet dojem rozdělené strany. Nevím, proč tedy jako zemanovci neodejdou rovnou do SPOZ, kde by mohli být spokojeni,“ sdělil šéf pražské sociální demokracie Petr Pavlík. měl validní připomínku, že z ČSSD se již odštěpili Zemanovci, tedy že domov pro jeho příznivce již existuje. Martin Netolický se údajně pustil do Haška, že má teď odvahu se prohlašovat za zachránce ČSSD, když stranu štěpí neustále.

Josef Bernard na Facebooku po volbách napsal: "No, řekněme si to narovinu. Byl to debakl a pořádný. Nemá cenu si nic nalhávat. Přitom postup léčby nebyl tak náročný. Držet se základních mantinelů svoboda, demokracie, solidarita a prosperita. Namísto toho jsme se zejména intenzivně opalovali. Tu jsme z toho rudli, proháněli se s motorkářským gangem z divokého východu, nechávali jsme se obdivovat východními trolly na facebooku a tancovali hradní častušku, občas někdo zhnědnul a s vervou se pustil do cikánů a jiných nepřizpůsobivých individuí, obdivoval se autoritářským vůdcům a dštil síru na tu prokletou Evropskou unii. Prostě, aby se v tom čert vyznal, natožpak chudák volič."

Co na to předseda Jan Hamáček, který je za celou ČSSD v současné době zodpovědný? Ten zatím vyzýval ke sjednocení. Nicméně jeho slova o "odražení se ode dna" nebyla asi na jednom křídle přijata s povděkem.

autor: kas