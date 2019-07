Vypálit Kliniku, ať se zbavíme těch parazitů? Drsná dohra „upalování policajtů“

Trvalo skoro rok, než se soudy začaly věnovat případu aktivistky z Kliniky, která na pochodu Prague Pride vyzývala k použití Molotovových koktejlů proti policii. Že se tak stalo schvaluje i novinář Jiří X. Doležal, který s dotyčnou nemá slitování. „Jámokálečka vyhrožovala policii – úřadu, který my, co na rozdíl od squatterů platíme daně, platíme proto, aby nás chránil před násilím podivných sociálně patologických subjektů, jako jsou squatteři z Kliniky.“ A obrací se na známé osobnosti, které se Kliniky zastaly, zda s jejím myšlením souhlasí.

Je to již téměř rok, co se na pražském průvodu Prague Pride objevila na transparentu aktivistky výzva „Fuck gender take a Molotov burn the Police“, což je doloženo i fotografiemi. V překladu „Do prdele s genderem, vem molotova a vypal policii“. Jak jsme nedávno informovali, transparentem se začal zabývat okresní soud v Karviné. Dle státního zastupitelství totiž dnes již osmnáctiletá aktivistka podněcovala k trestnému činu. Na transparent aktivistky upozornila bývalá policistka a aktivistka za práva příslušníků Petra Lhotáková.

Anketa Máte raději písničky Karla Gotta, nebo komentáře Jindřicha Šídla? Písničky Karla Gotta 91% Komentáře Jindřicha Šídla 9% hlasovalo: 7906 lidí

Psali jsme: Velký průšvih na Prague Pride. Expolicistka si všimla transparentu vyzývajícího k upalování mužů zákona. A je zle

Jak uvádí server Aktuálně.cz, aktivistka popírá, že by chtěla podnítit trestný čin upalování policistů. „Jsem anarchistka a přála bych si svět bez policie. Text transparentu jsem ale myslela tak, aby policie byla zrušena. Ne však násilnou cestou. Byla to nadsázka, kterou ale policisté nepochopili,“ uvedla a snažila se vysvětlit anglický výraz „Burn the police“. Výraz podle ní znamená „zapal policii“. „A policie není ani policista, ani policejní auto, a dokonce ani policejní stanice. Policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde,“ dodala. Průvodu se zúčastnila jako sedmnáctiletá, bude tedy prý souzena jako mladistvá.

Psali jsme: Na policii vzít molotov, nabádala anarchistka v průvodu menšin. U soudu se rozčilovala, že nepochopili nadsázku

A nyní se do aktivistky pustil Jiří X. Doležal. „Když chce nějaký levicový extremista zabíjet lidi či zapalovat budovy, je to samozřejmý, pochopitelný a tolerovatelný projev jeho revoluční uvědomělosti. Kdyby ovšem nějaký pravičák – třeba já – přišel s návrhem vypálit pár squatů, abychom se tam přebývajících parazitů zbavili, tak mě ještě předtím, než mě zavřou, ubije sjednocená levice a kavárna stočenou Deklarací lidských práv,“ prohlašuje hned na začátek a dodává, že ti samí lidé, kteří odsoudí jakýkoliv ostrý výrok zprava výzvy squatterů k zapalování služeben ignorují.

Doležal sám dle svého vyjádření nemá policii také příliš v lásce. Policejní experti mají podle něj bujnou fantazii, když ho obvinili z toxikomanie kvůli anekdotě, ale v tomto případě mají podle novináře a psychologa pravdu: „V případě výzev nesených v loňský nejteplejší den v Praze obvinění sedí, ty totiž skutečně k násilí vyzývaly. A to doslovně a výslovně.“

Novinář pak aktivistku, která transparent údajně nesla, jmenuje. Jedná se prý o Markétu Juřicovou a Doležal dodává, že se s ní setkal už na reportáži o Klinice, kterou natočil, ještě než byla budova vyklizena exekutorem. Reportáž se týkala hygienických zařízení ve squatu, respektive mimo něj. „Když jsme ji začátkem roku potkali na Klinice, tak si nás celou dobu točila na mobil, plynně komunikovala s ostatními špinavci ze squatu, vystoupila na jejich tiskovce, a byla tam jako doma. A je tedy více než pravděpodobné, že je Juřicová vedle svých dalších revolučních zásluh také autorkou některého z výkalů, kterých náš štáb zmapoval na zahradě squatu plnou jámu.“ Toto Doležal vztahuje na policii, která podle něj sice má „imperialisticko-buržoazní podstatu“, leč „na svou čest prohlašuji, že nas*áno neměli v žádné ze služeben, které jsem, kdy navštívil“. A ironicky dodává, že to zřejmě aktivisty z Kliniky irituje.

A na závěr konstatuje, že výzvy k násilí jsou prostě nepřijatelné. „Vyzývat k násilí nebo hrozit násilím se opravdu nesmí. Pokud vám někdo vyhrožuje násilím a začne se k vám přibližovat, máte plně v souladu s českými zákony právo nutné obrany.“ Dodává, že útok na instituce je zvláště nepřijatelný: „Jámokálečka vyhrožovala policii – úřadu, který my, co na rozdíl od squatterů platíme daně, platíme proto, aby nás chránil před násilím podivných sociálně patologických subjektů, jako jsou squatteři z Kliniky.“ Na závěr vyzývá osobnosti, které se dříve Kliniky zastaly, aby nemlčely, například dokumentaristku Helenu Třeštíkovou nebo filosofa Václava Bělohradského. „Nebo snad pan Bělohradský s paní Třeštíkovou považují násilí zleva za akceptovatelný jev postmoderního paradigmatu?“ ptá se řečnicky.

Celý článek ZDE

Psali jsme: VIDEO To nemůžu říct, to by mě zavřeli. J. X. Doležal se rozjel, i o Babišovi Po útoku na Jakla to vře: Když narazili Feriho na parapet, to byl cirkus. Ale když napadnou SPĎáka... Jaké pořady nám o tom připraví milovaná ČT?! J. X. Doležal se na Primě utrhl ze řetězu: Ať EU zakáže ještě kladiva. Pak škrabky na brambory, když tím dostanete do krku, jste mrtvej. Šroubováky. Kravaty taky Češi nemají koule. Hanba jim, řekl Jiří X. Doležal. A pak mluvil o... výkalech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas