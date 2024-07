Výpověď bez důvodu? Jurečka nechce, ODS ale prý velmi tlačí

Proti výpovědím bez udání důvodu není jen opozice a odboráři, ale i část koalice. Petici odborářů za poslední tři měsíce podepsalo před 50 tisíc lidí. Lidé se bojí.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček ujišťuje, že opatření není mířeno proti zaměstnancům, je to jen nástroj na flexibilnější, rychlejší změny na trhu práce, hájí návrh na zavedení výpovědi bez udání důvodu. „Toto opatření pouze povede k rozhýbání trhu. Není namířeno proti zaměstnancům, jak se odbory snaží namluvit. Zaměstnanci by toto opatření přineslo mnohonásobně vyšší odstupné. Takže by nehrozilo, že se lidé budou dostávat do nějaké složité situace,“ zdůraznil Skopeček.

„Alespoň částečně bychom také odstranili obavy na straně zaměstnavatele najímat rychle nové zaměstnance a celé řadě zaměstnanců bychom mohli zajistit větší právní jistotu,“ dodal Skopeček. Připomněl, že máme rekordně nízkou míru nezaměstnanosti. „Žádný zaměstnavatel se přece nebude uměle zbavovat lidí, kteří do jeho firmy přinášejí pozitivní hodnotu a pomáhají mu dosahovat firemního úspěchu,“ poukázal.

„Považuji to za pozitivní věc. Na první pohled to má ale nešťastný název: výpověď bez udání důvodu. Zaměstnavatel totiž důvod má. Buď pro takového zaměstnance nemá práci, nebo je s jeho výkonem nespokojený,“ řekl pro CNN Prima NEWS Skopeček.

V současném zákoníku práce výpověď bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele chybí. Někteří zaměstnanci podle Skopečka jsou tak velmi dobře chráněni, i když s jejich prací není firma spokojená. „Dnes se kvůli tomu musí zákoník ohýbat, a zaměstnavatel musí vymýšlet jiné důvody, jako například organizační změny. Přitom ten důvod je úplně jiný,“ dodal Skopeček.

Zdrženlivě se ke Skopečkově návrhu stavějí například exministryně financí Alena Schillerová (ANO), Marcel Kohajda (KDU-ČSL), Věra Kovářová (STAN) nebo Radim Fiala (SPD).

„ANO je proti výpovědi bez udání důvodu,“ sdělila Schillerová s tím, že by na to doplatily akorát matky s nemocnými dětmi nebo studenti. Ani samotný argument, že je potřeba rozpohybovat pracovní trh, prý nechápe: „Vždyť máme nejnižší nezaměstnanost vůbec ze všech zemí Evropské unie,“ zdůraznila.