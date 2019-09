Vyprsknete smíchy? Ovčáček napsal o Zemanovi a Babišovi

To, co mluvčí prezidenta napsal, bylo doslova toto: „Prezident republiky Miloš Zeman v pondělí dne 2. září 2019 telefonicky blahopřál předsedovi vlády Andreji Babišovi jak k jeho 65. narozeninám, tak k zastavení trestního stíhání.“

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš byl stíhán za podezření na dotační podvod u padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo. Avšak Cimbala řekl pro server Echo24, že ještě není definitivně rozhodnuto a jedná se pouze o pracovní koncept. „Co je obsahem rozhodnutí, budeme informovat, až od nás definitivně odejde,“ řekl pro Echo Cimbala. Andrej Babiš vinu odmítá, jedná se údajně o politickou kauzu a nevinná je dle jeho názoru i celá rodina.

Pevně věří, že státní zástupce skutečně stíhání zastaví. Řekl to dnes novinářům po slavnostním otevření nové budovy základní školy v Rudné, kde zmínil i to, že neví, že státní zástupce udělal nějaké rozhodnutí. „Nám nikdo nic neřekl, nás nikdo nekontaktoval. Takže já vlastně ani nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, a jak jsem se dozvěděl z médií, tak pan státní zástupce to postoupil nadřízeným a ještě to bude mít nějaký proces. Takže já vlastně nemám co komentovat,“ řekl Babiš.

