Výročí Havlovy smrti: Kdo ho nečetl, ať neříká havloid. Na ČT naštvali jeho známou

Socioložka Jiřina Šiklová před kamerami ČT vzpomínala na Václava Havla, neboť právě dnes je to osm let, co první český prezident opustil tento svět. Zdůraznila, že Havel nepotřeboval být tlačen nějakou politickou stranou, protože byl osobnost sám o sobě. Ten, kdo dnes mluví o „havloidech“, podle Šiklové vypouštějí jen „skřeky“.

Osobně se Jiřina Šiklová s Václavem Havlem viděla asi týden před jeho smrtí. Pamatuje si ho ale hlavně v časech disentu před rokem 1989, než se stal prezidentem, protože poté se pohyboval v politice, kam Šiklová nezamířila.

„Myslím si, že bychom si měli být vědomi, že to byla velká osobnost. Václav Havel byl uznáván ve světě jako dramatik a spisovatel dávno a dávno předtím, než vůbec zde došlo k nějakému politickému převratu. A to je asi důležité, že toho člověka neprosazuje politická strana ani nějaká skupina, ale on je známý a v dobrém na sebe strhuje pozornost. Ve světě si ho vážili,“ zdůraznila.

„Ale nevím, jak by se uplatnil na současné politické scéně, která funguje jako já na bráchu a brácha na mě, taková ta malá domů, tak do takové politiky on by asi nešel," pokračovala Šiklová.

Naše země měla podle Šiklové to štěstí, že měla dva prezidenty, kteří svou velikostí přesáhli hranice své země a prosadili se i ve světě. Vedle Václava Havla to byl i zakladatel našeho státu T. G. Masaryk. Jak Havel, tak Masaryk byli známí na Západě. Tamní politici jim naslouchali.

Pro lidi, kteří Václava Havla dodnes kritizují, má Šiklová jasný vzkaz. Kritikům Václava Havla by doporučila, aby si od něj něco přečetli, než o něm budou mluvit. „Štvou mě lidi, kteří si od něj nepřečetli ani řádku, a říkají ‚havloidi‘ a podobné skřeky. Ano, nazvala jsem to ubohé skřeky lidí, kteří neznají to, co vytvořil,“ zlobila se socioložka.

Pár slov věnovala i dnešní společenské situaci.

„Evropa spíš dnes je otřesena tím, že přestává hrát tu centrální roli. Hráli jsme ji a dávali světu svou tvář svou kulturou na 200 let. A přispěly k tomu dvě osobnosti této země – T.G. Masaryk a Václav Havel,“ zdůraznila.

