Vysílal veřejnoprávní rozhlas v sobotu dopoledne tvrdé porno? Éterem se neslo pojednání o penisu. Posluchači byli zděšeni, šéf stanice hovoří o citlivém umění a hledání orientace

„My jsme si to dneska pouštěli. Je to drsné maso," označil sobotní ranní vysílání na stanici Vltava Jiří Vejvoda, místopředseda Rady Českého rozhlasu, podle něhož není sporu o tom, že pořad obsahoval tvrdou pornografii. „Nebylo to nic pěkného,“ dala mu za pravdu předsedkyně rady Hana Dohnálková s tím, že vyzvou šéfredaktora Fischera stanice Vltava k vysvětlení.

Na pořad si stěžovali někteří posluchači na facebookovém profilu stanice Vltava. „Dnes po desáté hodině jsme bohužel naladili vaši stanici. Spolu s dětmi jsme si poslechli část příběhu o Nickovi a jeho kamarádovi, jehož mohutný ‚penis trčel nad koulemi'," uvedla jedna z posluchaček a přislíbila, že se kvůli tomu obrátí na všechny kontrolní orgány. „Co vy jste za orgán, to se vymyká mému chápání," dodala.

Rada ČRo proto navrhla ve středu pořad prověřit. „Upozornili jsme na pořad, který se vysílal 7. července na stanici Vltava, a vyzvali jsme vedení, aby si to zmonitorovalo a vyjádřilo se k tomu na dalším zasedání rady, což bude 29. srpna," řekl Aktuálně.cz mluvčí a člen Rady ČRo Miroslav Dittrich.

Šéfredaktor stanice Petr Fischer argumentuje na svém Facebooku tím, že kniha britského autora získala řadu ocenění a sklidila celosvětový úspěch. „Citát, který je tu napadán, pochází z knihy Linie Krásy britského spisovatele Alana Hollinghursta, za niž autor dostal v roce 2004 prestižní Man Bookerovu cenu. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a měla velmi pozitivní ohlas po celém světě. K českému vydání knihy jsem psal doslov, takže ji velmi dobře znám," uvedl v reakci na kritiku.

Pořad nazvaný Ahoj! aneb na počátku byla voda je hudebně-literární koláží, která obsahuje literární ukázky spjaté s prostředím vody. Jednou z nich byla i pasáž z knihy Linie Krásy britského spisovatele Alana Hollinghursta.

Původní text ZDE

V žádném případě podle Fischera nejde o nějakou oplzlou četbu, ale jedná se jedná o velmi citlivý román, který vykresluje dvojí morálku společnosti za vlády Margaret Thatcherové, jakož i složitý život lidí hledajících svou sexuální a životní orientaci v době britské ‚konzervativní revoluce' a těsně předtím, než se objevila hrozba AIDS. Český rozhlas Vltava se jako kulturní stanice veřejné služby nemá v tomto směru za co stydět,“ uvedl. Posluchači označili za problematické především to, že byl pořad vysílán v dopoledních hodinách, kdy rozhlas poslouchají i děti.

Psali jsme: To jsou milionové částky, a jsou to naše peníze! Nejvyšší návladní Zeman přišel do rozhlasu vyložit, jak politici kradou Veřejnost už se nedozví to, na co má dnes nárok! Z Českého rozhlasu zaznělo varování před tím, co chystá vláda Halův advokát: Dětská pornografie na prehistorických disketách? Absurdní Děti můžou na porno koukat i ve škole. Internet tam nikdo nereguluje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab