Vyskočil našel ve schránce letáky vládních partají. Žižkovský slovník nestačil

„Vycházím z domu. Naše Bobina mě skoro odstrčí, jak se netrpělivě dere na procházku. Koukám, že schránka u vrátek přetéká poštou, což je u mne nezvyklé. Ale už mne to trklo. No jo, volby – to si zase strany vzpomněly na občana. A už koukám, Spolu, Piráti, STAN, ANO. Už to chci všechno hodit do popelnice, ale potom s pohledem na oblohu si říkám: „Počkej, asi bude chladno tak se to hodí na podpal do kamen“. Večer, než jsem to k těm kamnům hodil, mi padlo oko na texty a já si nechtěně začal číst. Nestačil jsem se divit. Chvíli jsem skřípal zubama a chvíli jsem se smál, až jsem si málem utrh hubu,“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a pokračuje.

První vzplálo Spolu, další noviny hejtmanky Středočechů….

„První vzplálo Spolu. Obvyklé plky pana Fialy, i pan Jurečka nelenil si cintat pentli. Ale hlavní motto celých volebních novin bylo: ,Děláme to výborně, volte nás znovu a stále dál'! Vím, já jsem takový dezolát, a tak bych jim poradil, jak by mělo znít jejich správné heslo ,Dojebali jsme tuhle zemičku dle pokynů našich vodičů z Washingtonu i z Bruselu! Dejte nám další čas, ať to dojebem úplně do mrtě a můžeme mít pocit z dobře vykonané práce'! Šup s tím do kamen,“ směje se Ivan Vyskočil a jde dál.

„Další byly volební noviny paní Peckové, hejtmanky Středočechů. Už pouze to, že je ze STANu, mluví za vše. Fotka, kde se vesele usmívá vedle pana Rakušana? Tato strana i s jejím vedoucím se dostala k moci podvodem na svých partnerech, když je vykroužkovali, přestože byla mezi nimi dohoda o zákazu kroužkování. V podrazech a skandálech pokračuje vesele dál. Beze studu před sebou tlačí kauzu Dozimetr a mafiánské šifrované telefony. Propachtovali si ministerstvo vnitra, na které si věší svoje nesmyslné poutače, které pak musí policie hlídat. Sledování nepohodlných názorů. Jaký div, že se potom policie nemůže věnovat své opravdové práci, takže takový střelec z Filozofické fakulty jim proteče mezi prsty, ačkoliv na sebe upozorňoval dlouho neobvyklými aktivitami. Ale všechno to zametem pod koberec, vymlčíme a jedeme dál. Přece nemohu volit někoho, koho podporuje taková strana, důvěryhodná asi jako sršáň pod košilí. A tak paní Pecková také jede do kamen,“ pokyvuje herec.

Jedu-li po Praze, nestačí mi můj žižkovský slovník…..

„Ale nejvíc mne pobavili Piráti. Na místo senátora cpou nějakou paní doktorku. Nic proti ní osobně nemám, ani ji neznám. Za vše mluví, že kdyby měla rozum tak přece nebude u Pirátů,“ míní Ivan Vyskočil a dodává. „Podporuje ji ten prapodivný Václav Láska, a hlavně dredatý Ivan Bartoš. A ten mne doslova rozštípal. Cituji z jeho přípisu do volebních novin: ,Za poslední roky i na krajské úrovni jsme dokázali, že se nebojíme řešit problémy lidí'. Tak to jooooo. Třeba takový pan Hřib z Pirátů v Praze. Dokonce bývalý primátor, dnes je přes dopravu. Jedu-li po Praze, nestačí mi můj žižkovský slovník na proklínání toho Hřiba-satana. Les zelených kolíků, kde byly dva pruhy, je jeden a chodník, kde vůbec nikdo nechodí, je rozšířený, jako pro prvomájový průvod. Dopravu v Praze se mu povedlo úžasně znepříjemnit a hlavně zpomalit,“ podotýká naštvaně a u Pirátů ještě zůstává.

Kde jsou ty byty?....A digitalizace stavebního řízení?

„Další citát Ivana Bartoše: ,Připravili jsme za Piráty mimo jiné největší zlepšení dostupnosti bydlení za posledních 35 let a vyjednali miliardu korun na výstavbu'. Před parlamentními volbami jsem četl v Metru pirátské plakáty. Postavíme v Praze 10 000 bytů pro mladé rodiny. Volební období již téměř končí a já se ptám - Kde jsou, Ivane, ty byty?? Tak už to Ivánek vysvětlil. Nepostavili, ale vyjednal miliardy na jejich postavení. Jsem si jistý, že se budeme za čas ptát. ,Ivane, kde jsou prosím tě ty miliardy??' A zase zůstaneme bez odpovědi, ale miliardy budou fuč,“ říká naštvaně a ve stejném tónu pokračuje dál.

„A teď největší perla z jeho projevu: ,Stejně tak šlapeme do digitalizace nejvíc v historii, abychom lidem šetřili čas, peníze i nervy'! Opravdu, Ivane, to se ti povedlo. Do digitalizace stavebního řízení jsi doopravdy šlápnul! A patrně přímo okovanou botou, nebo jako slon do porcelánu. Dodnes to nefunguje, na úřadech jsou z toho šílení, stojí to miliony peněz a jeho prsení, jak oni jsou experti na počítače a ajťáci je v troskách. Za další miliony museli najmout experty, kteří to teď dávají dohromady. Jsme zvyklí, že politici blábolí a už nám to ani nepřijde, ale to, co Ivan Bartoš dal do těch novin, to už není obvyklá politická lež – to už je drzost!! Tak Pirát Ivan do kamen nepůjde, toho si schovám, abych se nezapomněl ptát,“ poznamenává tak trochu škodolibě a podotýká.

„Nepřestávám se divit, že ještě někdo volí někoho z těchto stran!“

P.S. Ivana Vyskočila. Paní Nerudová i "vajgly v hajzlu"

Ani tentokrát samozřejmě nemůže chybět pověstné P. S. Ivana Vyskočila.

„Pro své P. S. jsem si nechal paní Nerudovou. Její projevy, z nichž přímo srší ,průrazná inteligence', jsou už skoro legendární. Nedávno, nemajíce argumenty, osočila Katku Konečnou, že komunisté jsou jako vajgly v hajzlu. Vyplavou i po několikerém spláchnutí. Je to výrok pana Schwarzenberga, u kterého mě to tak nějak nevadilo. Vzpomněl jsem si na výrok pana Horníčka. On jednou řekl, že někdo může říci cokoliv, třeba jako Ládíček Menšík, a jiný, když řekne - hovno, tak i smrdí. Přesně případ paní Nerudové. Prý sice i její rodiče byli aktivní v KSČ, ale to nechme stranou, prostě z jejích úst je to jak rána přes uši a navíc… Chci říci, že i pí Nerudová je sama takový vajgl v záchodové nádobě. Kde se naskytne jakákoliv funkce, vyplave paní Nerudová. A chce být prezidentkou, premiérkou, eurounijní komisařkou a kdyby se obsazoval ředitel zeměkoule, jistě bychom se opět setkali s ,mladou a pohlednou' paní Nerudovou,“ pokyvuje herec a na úplný konec dnešního Nedělního rána dodává.

„Inu tato doba přeje těm, co nic neumí. Jsou totiž snadno ovladatelní“.