Výsměch naší armádě od Klause: Robocopové, krvácíte. Směšné. Jděte z Afghánistánu, vy všichni

„Musíme odejít. A to nejen my, ale všechna cizí vojska. A nejen to, nikdy se tam nemělo jít. Je směšné tvrdit, že supermoderní robocopové kráčející pasteveckými vesnicemi chrání na konci světa bezpečnost České republiky. To už potom lze obhájit úplně všechno. Záminka západní invaze byla chatrná. Který z teroristických útoků v Evropě byl proveden Afghánci? Žádný. Který z nich byl organizován nebo sponzorován Tálibánem? Žádný,“ poznamenal k odchodu z Afghánistánu Jakl, jenž je nyní mimo jiné členem správní rady Institutu Václava Klause.

Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1166 lidí

Podle něj by už bylo logičtější poslat bojovat naše vojáky do přistěhovaleckých čtvrtí Paříže, Bruselu, Kolína nad Rýnem, Stockholmu nebo Berlína. „Nikdy nebyl jasně stanoven strategický, politický ani vojenský cíl afghánské invaze, která trvá už 17 let. A co je jejím výsledkem? Tálibán dnes drží větší část území než na počátku invaze. To má být úspěch? Ne, mrtví čeští vojáci (a dalších invazních zemí) nejsou tím hlavním argumentem pro odchod. Tím argumentem je, že jejich zadání je pochybné nebo žádné. A oběti tedy úplně zbytečné. Na obou stranách,“ dodal.

„Nikdo z našich politiků kromě pár frází o spojenectví a boji s terorismem neumí říct, čeho se má v Afghánistánu docílit. Jestli poražení Tálibánu a nastolení prozápadní vlády, pak to je směšné, nic takového se nedaří a nikdy nepodaří. Tálibán má autentickou podporu velké části Afghánců, a proto je neporazitelný. Je třeba najít důstojný způsob, jak z téhle nepromyšlené avantýry vycouvat. A nástrojem nemohou být zbraně, které až dosud nic nedokázaly. Nástrojem dosažení jakéhokoli kompromisního řešení (a jiné nepřipadá v úvahu) je s Tálibánem jednat. Ale to není na vojácích. To musejí zařídit politici,“ uzavřel Jakl s tím, že pro poliitiky je to zatím jen příležitost k plamenným projevům, které nic nestojí, a jakási počítačová hra bez jakékoli zodpovědnosti za svět, za svou zem i za naše kluky v uniformách.

O stažení českých vojáků z Afghánistánu hovořil v minulých dnech i exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Po úmrtí dalšího z českých vojáků v Afghánistánu označil totiž za chybu, že NATO v této zemi působí, a doporučil zvážit odchod. Ostatní politici to odmítli, následně dokonce šéf opoziční ODS Petr Fiala a STAN Petr Gazdík uvedli, že by Zaorálek jakožto předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny měl nést za své výroky důsledky. Gazdík se domnívá, že by Zaorálek měl odejít z postu šéfa výboru. Fiala pak byl v takovémto soudu opatrnější a uvedl, že je třeba diskuze.

Celý příspěvek Ladislava Jakla:

Z Afghánistánu je třeba okamžitě odejít!

Musíme odejít. A to nejen my, ale všechna cizí vojska. A nejen to, nikdy se tam nemělo jít. Je směšné tvrdit, že supermoderní robocopové kráčející pasteveckými vesnicemi chrání na konci světa bezpečnost České republiky. To už potom lze obhájit úplně všechno. Záminka západní invaze byla chatrná. Který z teroristických útoků v Evropě byl proveden Afghánci? Žádný. Který z nich byl organizován nebo sponzorován Tálibánem? Žádný. To už by bylo logičtější poslat bojovat naše vojáky do přistěhovaleckých čtvrtí Paříže, Bruselu, Kolína nad Rýnem, Stockholmu nebo Berlína. Nikdy nebyl jasně stanoven strategický, politický ani vojenský cíl afghánské invaze, která trvá už 17 let. A co je jejím výsledkem? Talibán dnes drží větší část území, než na počátku invaze. To má být úspěch? Ne, mrtví čeští vojáci (a dalších invazních zemí) nejsou tím hlavním argumentem pro odchod. Tím argumentem je, že jejich zadání je pochybné nebo žádné. A oběti tedy úplně zbytečné. Na obou stranách. Nikdo z našich politiků kromě pár frází o spojenectví a boji s terorismem neumí říct, čeho se má v Afghánistánu docílit. Jestli poražení Talibánu a nastolení prozápadní vlády, pak to je směšné, nic takového se nedaří a nikdy nepodaří. Taliban má autentickou podporu velké části Afghánců a proto je neporazitelný. Je třeba najít důstojný způsob, jak z téhle nepromyšlené avantýry vycouvat. A nástrojem nemohou být zbraně, které až dosud nic nedokázaly. Nástrojem dosažení jakéhokoli kompromisního řešení (a jiné nepřipadá v úvahu) je s Talibanem jednat. Ale to není na vojácích. To musejí zařídit politici. Jenže pro ty je to zatím jen příležitost k plamenným projevům, které nic nestojí, a jakási počítačová hra bez jakékoli zodpovědnosti. Za svět, za svou zem i za naše kluky v uniformách.

Ladislav Jakl, 6. listopadu 2018

Psali jsme: Dnes končí lhůta pro vyřízení stížností na komunální volby Pojezný (KSČM): Sport čeká urychlenou pomoc Krajský soud v Praze dnes zamítl stížnosti vítězného sdružení na volby v Kutné Hoře Speciální lekce pro migranty navrhují němečtí Židé. Měly by je odnaučit antisemitismu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef