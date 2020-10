Vysoká škola Němcové a Ani Geislerové: Vynořilo se z minulosti

Za to, že se údajně trefoval do vzdělání Miroslavy Němcové, se před časem snesla kritika na hlavu současného senátora Hampla. Nicméně, poslankyně ODS o něm promluvila ještě dlouho předtím, než ohlásila svou kandidaturu do Senátu. Prý už svým způsobem vyšší vzdělání absolvovala. „Ve vysoké politice se pohybuji řadu let. Měla jsem možnost se pohybovat vedle Václava Klause, který dosahuje velmi vysoké ekonomické i politické úrovně. Z diskusí s ním jsem si odnesla opravdu hodně a dostala se hodně daleko. Takže vysokou školu nepostrádám,“ prohlásila v létě 2013. A podporu pro kandidaturu do Senátu má i od herečky Geislerové, která dokončila jen základní školu, ale kvůli Miloši Zemanovi si ji chtěla dodělat.

reklama

Kromě krajských voleb se minulý pátek a sobotu konalo i první kolo senátních voleb. V prvním kole zvítězil pouze kandidát STANu Zbyněk Linhart, který překročil magickou hranici 50 %. Nicméně, solidně nakročeno k vítězství má dlouholetá poslankyně ODS Miroslava Němcová, které vítězství nad senátorem Václavem Hamplem v prvním kole uteklo o pouhý jeden a půl procentní bod.

Volbám samozřejmě předcházela kampaň. Soupeř Miroslavy Němcové se objevil na billboardech s heslem: „Vysoká škola života nestačí“. Ačkoliv Němcová není výslovně zmíněna, podle některých komentátorů (např. Jindřicha Šídla) se jednalo o jasný rýpanec od vysokoškolského profesora a bývalého rektora Karlovy univerzity směrem k Němcové, jejíž akademické vzdělání končí dokončením Střední zemědělské a technické školy v Havlíčkově Brodě.

Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 93% Petr Fiala 1% Ivan Bartoš 2% Někdo jiný 4% hlasovalo: 1943 lidí Tehdy o svém vzdělání promluvila pro server iDnes.cz. „Chtěla jsem studovat keramickou školu – umělecký obor. Tam jsem se nedostala. Pak už to bylo jedno. Šla jsem studovat, kam mě přijali bez přijímacích zkoušek,“ sdělila.

Nicméně absenci vyššího vzdělání za handicap ve vysoké politice nepovažuje. „Ale cítím v okolí, že se na to někdy lidé dívají jako na velký handicap. Kdyby to bylo dnes možné, tak bych si vysokou školu velmi ráda udělala. Abych řekla pravdu, já už jsem jakousi vysokou školu prodělala. Ve vysoké politice se pohybuji řadu let. Měla jsem možnost se pohybovat vedle Václava Klause, který dosahuje velmi vysoké ekonomické i politické úrovně. Z diskusí s ním jsem si odnesla opravdu hodně a dostala se hodně daleko. Takže vysokou školu nepostrádám,“ vysvětlila.

Další dobrou školou jí bylo dvacet let v statistickém úřadu. „Zpětně si říkám, že to byla dobrá škola. Naučilo mě to základnímu statistickému řemeslu. Výhodu vidím v tom, že dnes umím číst čísla jinak. Umím si je dát do souvislostí,“ řekla Němcová. Do politiky dává i své emoce, jak iDnes uvádí, jednou při neúspěšné volbě místopředsedkyně Sněmovny měla i slzy v očích. „Nejsem člověk prahnoucí po funkcích. Já tehdy jen cítila strašidelné ponížení. To se mnou možná emočně zahýbalo. Když jsem si uvědomila, že demokratická Sněmovna je schopna zvolit komunistického místopředsedu a se mnou má tak obrovské trápení...“ vysvětlila tehdy žena, která dnes kandiduje z Poslanecké sněmovny do Senátu.

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Co ovšem Miroslav Němcová komentovala byla Hamplova slova pro Deník N, kde o ní řekl: „Nikdo neví, co by doopravdy chtěla. Vždy odkývala ODS, co strana zavelela, a to nejsou pro Senát dobré věci.“ Němcová navrhla Hamplovi, aby se do cílové rovinky dostali férově a dodala, že ona se k Hamplovu stylu kampaně nepřidá. Současný senátor prohlásil, že nic jiného než rovnou soutěž politických programů si nepřeje. „Mohu Vám veřejně slíbit, že budu nadále usilovat o férové vítězství v senátních volbách v 27. obvodu, abych mohl dále pracovat ve prospěch ochrany životního prostředí, evropské integrace, dostupnosti vzdělání a kvality života ve městě,“ slíbil profesor.

Psali jsme: Boj o Senát na Praze 1 graduje: Hampl si drsně podal Němcovou před novináři. A je zde její protiúder. Veřejný

Na obranu své stranické kolegyně vystoupil i řeporyjský starosta Novotný. Ovšem při označování si spletl profesora Václava Hampla se sociologem Petrem Hamplem. „Petr Hampl je naprostý ubožák, projevil to při (a po) volbě Miloše Vystrčila předsedou Senátu, projevuje to teď. Normálně už bych se do toho vložil, ale vyřídím to s ním po volbách, vím, že by to Mirka tak chtěla,“ prohlásil rezolutně. Dodejme ovšem, že názor Pavla Novotného na sociologa Petra Hampla by s největší pravděpodobností nebyl o nic hezčí.

Miroslav Němcová také sdílela slova herečky Ani Geislerové z letošního července. Herečka ji chválila v rozhovoru pro Aktuálně.cz. „Čím dál víc si vážím autenticity. Lidi totiž začínají být čím dál víc alibističtí, nechtějí nikoho naštvat a urazit, takže jsou přehnaně korektní. Já mám radši, když člověk jasně říká, co si myslí, a pak si za tím stojí. Když se potom třeba Miroslava Němcová zvedne a při projevu prezidenta klidně odejde z Vladislavského sálu, protože vidí, jak si prezident s ústavou vytírá zadek, tak si říkám: Jo, to je silná ženská, která nehledí na to, co si o ní kdo bude myslet, a zůstává věrná tomu, co cítí,“ řekla.

„Bohatství společnosti je v originalitě, talentu, pracovitosti občanů. Ať jsou jakékoli profese, je důležité, zda jsou odhodláni čelit tomu, co se jim nelíbí. Když veřejně vystoupí se svým názorem na politiku, musí mít odvahu a unést někdy i otřesné reakce. Aňa Geislerová je silná osobnost, a to mi na ní imponuje. Její slova na mou adresu jsou jako zázračný doping. Je to super pocit,“ ocenila Němcová slova na svou podporu a Geislerová potvrdila, že drží poslankyni všechny palce.

Dodejme, že pokud jde o vzdělání, Geislerová se také nemůže pyšnit. V jednom ze svých facebookových statusů prohlásila, že si kvůli prohlášením Miloše Zemana „dodělá maturitu a práva“. Herečka studovala dva roky konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, ale nedokončila ji.

Psali jsme: Výhra Němcové: Čůr*k a osina v ..., ozvalo se. Bude veselo Senátor Hampl vytekl po nářezu od Miroslavy Němcové: Kandidátka konzervativní a xenofobní ODS Miroslava Němcová už klepe na dveře Senátu. A může se přidat i Anna Šabatová Braňte s námi demokracii! vyzvali Němcová a Žantovský. Zděšení ze situace dětí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.