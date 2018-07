Vyšší důchody a změna financování škol. To dnes bude řešit Senát

V důchodové novele navrhl ještě kabinet ANO v demisi zvýšení podílu pevné části důchodu, změnou výpočtu penzí by se mírně snížila zásluhovost. Lidem nad 85 let by měl vzrůst důchod o tisícikorunu.

Anketa Zaslouží si prezident Zeman plat 250 tisíc Kč měsíčně bez náhrad? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 4767 lidí



Senátoři by se měli zabývat také například prodloužením lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů o rok na tři roky. Novela o ochraně ovzduší by zároveň dala obcím pravomoc zakázat spalovaní určitých paliv v zastaralých kotlích a zvýhodnila by přimíchávání některých druhů biopaliv do benzinu a do nafty.



Horní komora bude schvalovat i předlohu, díky níž by některým lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných, už neklesala s růstem minimální mzdy náhrada výdělku. K podpisu prezidentovi senátoři zřejmě postoupí rovněž vlastní návrh, který zruší úplnou přestupkovou imunitu ústavních soudců.



mbc snm

Psali jsme: Pitomost, to s Ruskem. Lezete do zadku... Andor Šándor bourá český výklad schůzky Trump-Putin Trestněprávní delikt. Ty univerzity šíří prostřednictvím plagovaných prací cizí díla, oznámil v ČT Zlatuška Senátor Kubera: Pohádky Boženy Němcové V ČT promluvil nový senátor Goláň, který nahradil Čubu. Předně se zlobil kvůli zajišťovacím příkazům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: čtk