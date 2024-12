Vyšší poplatky pro ČT schytaly další trhlinu. Vlastně nejen jednu

Poslanci stojí před rozhodnutím navýšit po letech koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Téma budí mimořádné emoce nejen v parlamentu, ale možná ještě silněji v rámci celospolečenské debaty.

Zdaleka nejde jen o střet dvou základních pohledů, kdy jeden říká, že se poplatky nezvedaly dlouhé roky a veřejnoprávní média více peněz potřebují k udržení své existence a nezávislosti a druhý pohled tvrdí, že ke zvýšení není důvod, protože ČT i ČRo už nyní hospodaří s obrovskými rozpočty v řádu miliard korun a nadto panují pochybnosti o objektivitě obsahu zpravodajství.

Vášně totiž budí i vládní obrat. Původně totiž koalice ústy svého ministra kultury Martina Baxy z ODS, do jehož gesce tato problematika spadá, tvrdila, že koncesionářské poplatky v tomto volebním období zvyšovat nehodlá a nebude. Následně otočila a začala národ přesvědčovat s tím, že to je nezbytné.

Jak se k věci staví politici ze stran napříč celým politickým spektrem? Z politiků, kteří reagovali na anketní otázku ParlamentníchListů.cz, příliš nadšení pro navýšení poplatků nečiší.

„Koncesionářské poplatky by se měly zvyšovat až na základě analýzy vzešlé z redefinice veřejnoprávní služby. Musíme si nejdříve říci, co to veřejnoprávní služba je, protože poslední definice je 31 let stará. Z toho nám vzejde, co všechno dneska ČT plní, neplní nebo co plní navíc a zjistíme finanční náročnost. Nelze nejprve zvýšit poplatky a pak se bavit o tom, co by televize měla dělat, což se děje právě teď. Zajímavé je, že se to děje u pravicové vlády, která jinak všem ostatním říká, kde mají šetřit, že je nutné u všeho nejdříve definovat úkoly a agendu a až poté na to alokovat nějaké prostředky. U České televize to ale nedělá. Neřeším, zda k tomu má dojít před volbami nebo po volbách, ale řeším to, že to má být po redefinici veřejnoprávní služby odpovídající roku 2024. Ukazuje to, jaké má tato vláda priority,“ uvedl poslanec ANO a šéf sněmovního mediálního výboru Patrik Nacher.

Na podobné kroky musí mít podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského politici odvahu. „A já tu odvahu u poslanců v současné sněmovně moc nevidím. Poplatek za televizi, rozhlas se nezvýšil mnoho let. Kdyby se zvýšil o 20 Kč, tak se nikomu nic nestane. Ale je dobré také otevřít diskusi, zda se rozhlas a televize nemají spojit v jedno médium. Podle mě je současný systém fungování zastaralý,“ míní.

„Rozhodně by se koncesionářské poplatky – či lépe daň z televize a rádia – neměly zvyšovat. V příštím období by se měla otevřít nejen otázka financování těchto médií, které každý rok vytáhnou z kapes občanů několik miliard, ale reálně bychom měli mluvit i o (ne)objektivitě a (ne)vyváženosti,“ řekla PL šéfka STAČILO! Kateřina Konečná.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO vyzývá ČT k úsporám. „V první řadě se bavme o efektivitě. Je třeba hledat úspory a to se neděje. Rozšíření poplatků de facto na všechny občany z toho dělá vlastně novou daň,“ sděluje Vondráček.

Poslanec SPD Radovan Vích varuje, že u koncesionářských poplatků nejde pouze o zvýšení, ale zásadní rozšíření plátců, a to včetně majitelů tzv. chytrých telefonů. „Je to nesmysl a klidně ať zruší ČT polovinu svých programů, když neumí hospodařit, zpravodajství není objektivní a nepodléhá ani kontrole NKÚ. Myslím, že v současné době to už moc neprosazuje ani koalice z obavy, aby jim ještě více nepoklesly preference v důsledku tohoto nepopulárního opatření a nechají to na příští sněmovnu,“ míní poslanec.

„My, Piráti, hlavně chceme, aby hospodaření ČT a ČRo podléhalo nezávislé kontrole NKÚ, jak vláda slíbila. Do té doby se není o čem bavit,“ reagoval předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Podle senátora a šéfa Přísahy Roberta Šlachty je před jakýmkoli zvýšením poplatků nezbytné nejprve jasně definovat, co od veřejnoprávních médií očekáváme. „Například situace, kdy Česká televize nepozve do předvolební debaty kandidáta hnutí Přísaha, přestože kandiduje a mohl by mluvit o volbách, rozhodně není správná. Připomeňme si nedávný případ, kdy hnutí muselo do volební debaty nominovat nekandidujícího Jaromíra Soukupa, protože jiná možnost prostě nebyla. Vadí mi především rozšíření okruhu plátců na osoby vlastnící zařízení, jako jsou počítače nebo mobilní telefony, která nejsou primárně určena ke sledování či poslechu veřejnoprávních médií. Takové opatření považuji za nelogické a nespravedlivé. Je potřeba vést důkladnou debatu o tom, jaké služby by veřejnoprávní média měla občanům poskytovat. Teprve poté má smysl rozhodovat o případné změně výše poplatků. Tento proces by proto měl být odložen na období po nadcházejících sněmovních volbách,“ řekl Šlachta.

„Ať o tom rozhodne příští sněmovna. Tato vláda ať napraví škody, které napáchala. Nebo ať se o to aspoň pokusí! Občany trápí hlavně mzdy, ze kterých se nedá vyžít, předražené bydlení a byrokracie. Mě taky štve, že tahle vláda nepomáhá rodinám s dětmi a ničí české školství,“ vzkázala šéfka SOCDEM Jana Maláčová.

Odložit rozhodování o poplatcích na dobu po příštích volbách podporuje i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Osobně podporuji odložení rozhodnutí až po volbách. Ono je to totiž logické, než to takto tlačit last minute. I když tam jsou sobecké, logické důvody – zachovat si trvající podporu těchto médií, a to na účet nás všech. To je celé, ale ne právě něco, čím by se měli chlubit,“ sdělila.

„Vládní návrh je paskvil. Koncesionářské poplatky nechť se klidně zvýší, ale jen pro ty, kteří se na Českou televizi dívají a chtějí jí dobrovolně platit. Pro nás ostatní by naopak mělo být možné žádné poplatky neplatit, i když doma máme televizi. Tedy zrušit zákon o povinném financování České televize a Českého rozhlasu,“ reagoval předseda Svobodných Libor Vondráček.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl by šel ještě dál. „Koncesionářské poplatky by se měly zrušit i s celou Českou televizí jako na Slovensku. ČT už dávno neposkytuje veřejnoprávní službu, nýbrž viditelně straní jedné straně politického spektra. Nevidím jediný důvod, proč by si lidé měli platit ze svých peněz vládní propagandu,“ uvedl Rajchl.