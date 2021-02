Vystrčil: Musíme se dohodnout. Času je málo

reklama

"Sám za sebe i za Senát jsem rád, že Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil svoji nezávislost, nenechal se ovlivnit ani dopisem pana prezidenta a rozhodl tak, jak si myslí, že to je správné. A nám samozřejmě nezbývá nic jiného, než to rozhodnutí respektovat. Na druhé straně musím říci, že by bylo velmi dobré, pokud by toto rozhodnutí přišlo dříve. Přesto my, jako představitelé a ochránci ústavnosti a stability, nyní jsme připraveni udělat všechno pro to, abychom co nejdříve našli řešení a upravili volební zákon takovým způsobem, jak zní výrok Ústavního soudu, a aby tedy potom volby do Poslanecké sněmovny mohly proběhnout naprosto v pořádku a nedošlo k žádným problémům. Za tím účelem jsme již podnikli první kroky a po domluvě s panem prvním místopředsedou a následně po mých telefonických hovorech s naprostou většinou předsedů senátorských klubů, bohužel se mi nepodařilo se dovolat panu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi, jsme se dohodli, že budu iniciovat schůzku všech předsedů poslaneckých a senátorských klubů za tím účelem, abychom si řekli, jakým způsobem si politická reprezentace České republiky, obě dvě komory představují, že bychom mohli upravit volební zákon, aby mohl být přijat co možná nejdříve a aby maximálně vyhověl výroku Ústavního soudu," uvedl úvodem Vystrčil. Očekává, že schůzka proběhne co možná nejdříve.

"Zároveň jsem také zaregistroval, že obdobnou aktivitu na úrovni předsedů politických stran začíná vyvíjet ministr vnitra Hamáček. Já sám za sebe musím říct, že jsem přesvědčen, že volební zákon je výsostnou věcí, kterou musí rozhodovat komory, a že je důležité, aby se komory sešly a aby se sešli jejich zástupci a následně řekli, jakým směrem se budeme ubírat a potom je na ministerstvu vnitra, případně i na ministrovi vnitra, aby případně vládní předlohu tohoto zákona připravili a samozřejmě nic nevylučuje, aby jednali i předsedové politických stran. To té věci může jedině pomoci," sdělil dále Vystrčil.

"Co se týká vlastního výroku Ústavního soudu, tak došlo jednak ke zrušení toho přepočtu a určování počtu hlasů v jednotlivých volebních obvodech. A potom bylo zrušeno aditivní kvórum. Co se týká zrušení aditivního kvóra pro koalice, tam já vlastně z toho rozhodnutí Ústavního soudu čtu i nepřímý vzkaz toho, že za politickou stranu je potřeba v případě voleb do Poslanecké sněmovny, kdy kandidují koalice, vnímat tu stranu, vlastně tu volební stranu. A že celá ta volební strana je jedinou stranou, která by potom také měla být vnímána jako vítěz voleb, jako celek a nikoliv, že by potom třeba někdo mohl uvažovat o tom, že je potřeba jet nazpátek po proběhnutí voleb, zase nazpátek dělit na jednotlivé strany a jejich výsledky," podotkl.

Miloš Vystrčil ODS



"Co se týká přepočtu použití takzvaného d'Hondta, tak tam jste si asi všimli, že Ústavní soud nezrušil volební kraje a nabízí se hned několik možností, jakým způsobem se tedy se vzniklou situací vypořádat. Jak možnost minimalistická, tak možnost nějaká maximalistická. Já si myslím, že právě by bylo dobré, abychom se co nejdříve poradili, kterou cestou se vydáme, aby nedošlo k tomu, protože volební zákon je zákon, který je obsažen v článku 40 Ústavy, nedošlo k tomu, že si navzájem potom Senát a Sněmovna budeme vyměňovat tento zákon tak dlouho, než se neshodneme, protože toho času je opravdu málo," dodal.

Závěrem deklaroval za Senát, že je připraven jednat okamžitě. "Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby ten volební zákon, upravený volební zákon, byl spravedlivým, objektivním a dobrým zákonem. Jsme připraveni tak činit, řekl bych, relativně velmi objektivně, protože přímo se nás tento volební zákon jako senátorů netýká. A věříme, že stejným způsobem k tomu přistoupí i poslanci," uzavřel.

