Vystrčil po vzkazu z Číny: Bráním se domýšlet, co by to mohlo znamenat. Varoval jsem rodinu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil reaguje na výhrůžky šéfa čínské diplomacie kvůli své návštěvě Tchaj-wanu slovy, že s výhrůžkami počítal. „Bráním se domýšlet, co by to mohlo znamenat, ale mlčet nemohu,“ uvedl v rozhovoru s českými novináři, zveřejněném na serveru Seznamzprávy.cz.

„My jsme svobodná země, která má zájem mít dobré vztahy se všemi. Věřím, že tomu tak bude i přes tohle prohlášení. Znovu opakuji, že tato cesta nemá za cíl se vůči někomu vymezovat,“ reagoval Vystrčil na vyjádření čínského ministra zahraničí, že Vystrčilovo chování označil za „krátkozraké a politický oportunismus“.

Rovněž vyhrožoval, že Vystrčil za své chování zaplatí. „Já se přiznám, že se bráním domýšlet, co by to mohlo znamenat. Nedělám to. Musel jsem také seznámit svou rodinu s tím, co všechno může následovat,“ sdělil s tím, že o možných důsledcích dlouho přemýšlel.

Rodinu před výhrůžkami Vystrčil raději předem varoval a psychicky se na to i sám připravoval: „Varoval jsem rodinu, že nám bude vyhrožováno. Jestli jsou s tím srozuměni, jestli jsou připraveni a tak dále. Takže já jsem na to dneska připravený. To není tak, že bych to nečekal,“ řekl Vystrčil, podle kterého přišlo to, co předpokládal.

„Řekl jsem si: Hochu, ty jsi sám sobě po roce 1989 říkal, že když jsi celou dobu předtím držel hubu a krok, tak že teď už nebudeš. Zase budeme mlčet a zase to celé znova prožijeme? Vždyť ty tam dneska sedíš a je to na tobě. Máš bohužel tu smůlu, nebo štěstí, já nevím,“ uzavřel Vystrčil.

