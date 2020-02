Vystrčil předsedou Senátu. Lidovci zřejmě dodrželi slovo

reklama

Vystrčil, kterému podporu vyjádřili zástupci KDU-ČSL a ANO, byl považován za favorita. Spolu s ODS sdružují tyto senátorské frakce dohromady polovinu všech členů horní komory.

Místo v čele Senátu připadlo ODS po předloňských senátních volbách, po nichž kluby občanských demokratů a Starostů měly po 18 členech. Od obsazení křesla předsedy horní komory se pak odvíjelo i další povolební uspořádání Senátu. Právě kvůli tomu se nyní rozhodli podpořit Vystrčila představitelé KDU-ČSL a ANO. Senátoři STAN se rozhodli nominovat Růžičku jako aktuálně nejsilnější frakce.

Kuberův nástupce v čele Senátu bude vést horní komoru do podzimních senátních voleb, v nichž se třetina členů horní komory obmění. Na základě upraveného povolebního rozložení sil v Senátu si pak jeho členové před koncem roku vyberou nové vedení.

„Stál jsem tady už mnohokrát, ale takhle rozechvělý jsem ještě nikdy nebyl,“ řekl před senátory před volbou Miloš Vystrčil, který byl velkým osobním přítelem Jaroslava Kubery. „Dnes tady stojím poprvé jako kandidát na předsedu Senátu. Na úvod chci říct, že si toho velmi vážím a považuju to za velikou čest. A také chci říct, proč tomu tak je,“ vzpomíná Vystrčil na své politické začátky.

„Senát je uskupením nejsvobodnějším a nejdemokratičtějším, ze všech, která jsem poznal. Je to uskupení, které je nejméně a nejobtížněji manipulovatelné. Je to uskupení, kde já jsem zažil, že naprostá většina senátorek a senátorů vždy při svém rozhodování myslela na prospěch této země a na její budoucnost. A to je velká devíza Senátu,“ dodal Vystrčil.

„Přestože předseda Senátu je druhým nejvyšším ústavním činitelem, je pouze z hlediska jednání a rozhodování Senátu prvním mezi rovnými. Má jeden hlas. A tak je to správně a já k tomu dodávám, že toto, pokud budu zvolen předsedou Senátu, vždy budu mít na paměti,“ zdůraznil Vystrčil.

„To, co já považuji za zásadní, je, že ten dres, který má předseda Senátu na sobě, ten nejsilnější dres, je dres České republiky. A povinností předsedy Senátu je hájit zájmy České republiky a hájit zájmy občanů České republiky. Aby to mohl dělat, musí se domlouvat, bavit, komunikovat, přít s ostatními ústavními činiteli. Musí hledat společné postoje a neměl by svými vyjádřeními poškozovat Českou republiku,“ dodal. Jeho prioritou vždy bude, aby si Česká republika zachovala statut země, která hájí lidská práva a lidské svobody. „A aby nikdy nenechala nikoho narušovat svoji suverenitu. Takto se budu chovat a takto budu vystupovat. Co se týká toho, co je před námi, těch 8 měsíců, nemyslím si, že je z hlediska chodu Senátu něco významně měnit. Co si myslím, že je dobré, je navázat na to, co dělali minulí předsedové Senátu, ať to byli Milan Štěch nebo Jaroslav Kubera. Zviditelňovat Senát, vysvětlovat jeho roli a zlepšovat způsob komunikace s Poslaneckou sněmovnou. Pokud se se Sněmovnou budeme více domlouvat, dojde ke zkvalitnění legislativního procesu. A pak tady mám ještě jedno přání: Byl bych rád, kdybychom dokázali více využívat veřejných slyšení,“ dodal.

„Pokud chcete dobře vykonávat nějakou funkci, tak na to musíte být připraveni. Pokud na něco máte být připraveni, tak potřebujete dobré učitele. Když se podívám tady před sebe, a kdybych mohl, tak se podívám i za sebe, tak za těch osm let v Senátu jsem potkal velmi dobré učitele. Odleva doprava, napříč politickými stranami. Děkuji za ty lekce a těším se na další. Děkuji za ty rady a poznámky. Je to velmi cenné a velmi si toho vážím. A pokud budu zvolen předsedou Senátu, tak se na ně budu těšit. Bohužel zároveň se stalo i to, že jednoho typu lekcí a poznámek se už dočkám. Jsou to poznámky a lekce od předchozího předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Bude se mi velmi stýskat. A úplně na závěr jednu věc, kterou nesmím pominout. Je mi jasné, že bez souhlasu a podpory mé rodiny bych tady nikdy nestál. Nedokázal bych vůbec nic, nebo možná polovinu toho, co jsem dokázal. Jsem za to své rodině velmi vděčný a děkuji,“ uzavřel Vystrčil.

