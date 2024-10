Výstup na pražském zastupitelstvu. Vlajka Palestiny, bitka o mikrofon a nakonec zásah policie

Celý střet nastal, když přišel zastupitel a bratr předsedy hnutí Praha Sobě Pavel Čižinský se svou interpelací na Jana Wolfa a Patrika Nachera, kteří prohlasovali spolu s celým zastupitelstvem podporu Izraele. „Izrael musí Palestince zrovnoprávnit,“ byl název Čižinského výstupu.

„Mluvím k usnesení 16/12, které obsahuje prohlášení, aby Izrael nad Palestinci vítězil. Pokud pro toto horujete, měli byste ukázat, jak by takové vítězství mělo vypadat. Napovím vám, že Izrael nad Palestinci již zvítězil. A to v roce 1948, takřka všechny vyhnal a zabavil jejich majetek. Velká část Palestinců žije od té doby ve vyhnanství. Další velká část žije pod nezákonnou okupací. Mnozí, převážně ti na tzv. západním břehu, jsou postupně izraelskými osadníky vytlačováni i z toho zbytku země, co jim po izraelském vítězství zbyl. Jako jakési světlo na konci tunelu se uvádí takzvaný Palestinský stát, který ovšem nemá být státem, ale jakousi pouhou autonomií v rámci suverénního Izraele. Ovšem bez toho, aby Palestinci měli v Izraeli volební právo.

Táži se vás, zda má takto vypadat izraelské vítězství i podle vás. Mají být podle vás Palestinci navždy největší skupinou na světě, která nejenže nemá svůj vlastní stát, ale nemají žádnou vlastní státní příslušnost? Mají navždy žít v provizoriu uprchlictví? Anebo mají být zbytky Palestinců z Palestiny vyhnáni? Ponechme stranou, že vyhánění lidí je strašlivý zločin, ale ptejme se, kam mají být vyhnáni. Pokud podporujete izraelskou politiku, aby Palestinci v Palestině nežili, cítíte morální povinnost usilovat o to, aby Palestinci mohli najít jiné místo k životu? Třeba v České republice, která Izrael tolik podporuje. Anebo Palestinci nemají mít žádné místo k životu? Nemají vůbec žít? Mají být vyvražděni? Prosím o odpověď, děkuji.

Atmosféra byla stále klidná.

K mikrofonu přistoupil se svou odpovědí zastupitel Jan Wolf. „Tak já myslím, že už je ostuda, že tam stojíte s tou vlajkou,“ vypálil hned na úvod své odpovědi Jan Wolf a ukázal na palestinskou vlajku, kterou drželi za Čižinským jeho spolupracovníci. „Izrael právě bojuje proti terorismu, ne proti Palestincům. To, co se tam stalo 7. října 2023, tak to byl čistě teroristický čin, který má, bohužel, dopad i na Palestince jako takové. Zásadně nebudu říkat Palestinský stát. Izrael, který si vydobyl toto území, a myslím si, že po celou historii bojuje za práva na svoje sebeurčení. Mám pocit, že zrovna tahle vlajka,“ poukázal Wolf opět na vlajku Palestinců. „Tahle vlajka visela loni při protestech ze Staroměstské radnice. Když bylo letos výročí 7. října, tak se mi podařilo, aby byla radnice uzavřená, protože opět se připravovaly podobné útoky. Mně je divné, že vy, který žijete v Praze, v historické části, kde mimochodem byla židovská čtvrť, že podporujete lidi… Ne, nebudu vám podsouvat, že podporujete teroristy, to byste se dopustili vážného trestného činu, za který byste byli souzeni státem. To, že se ČR hlásí k Izraeli jako jedna z mála, na to jsem hrdý. Jsem hrdý na to, ze nás v koalici i v opozici, tady v Praze i ve Sněmovně,“ pálil Wolf směrem k Čižinskému.

„Mrzí mě, že mladí lidé na fakultách jsou uváděni v omyl tím, co jim někteří vypráví, čemu věří. A nepředpokládám, že to mají od svých rodičů, protože ti většinou mají rozum,“ mluvil rozčileně Wolf.

Ukázal znovu na vlajku. „Jen vás prosím, abyste tu vlajku dali pryč. Nehodí se sem, nepatří sem,“ vyzval aktivisty.

Ti začali s vlajkou mávat. „No jo, jen si s tím zamávejte,“ utrousil sarkasticky Wolf.

A podělil se o svůj dojem z Tour de France. „Když jsem tyhle vlajky viděl na Tour de France, tak mi bylo skutečně nevolno,“ řekl směrem k aktivistům.

Jenže to už se v síni očividně ochladilo a slušnost začínala brát za své.

„Rok vám tady vlávala vlajka genocidního Izraele, chvilku tady vydržíte palestinskou,“ ozval se z chumlu aktivistů výkřik na mikrofon.

Mikrofonu se chopil zastupitel Patrik Nacher. A nit na propalestinských aktivistech suchou nenechal. „Ten váš přístup je naprosto neuvěřitelný. Neuvěřitelná drzost si sem po 7. říjnu takhle nakráčet a vyčítat nám, že se postavíme terorismu, to je neskutečný,“ dštil síru Nacher směrem k aktivistům.

A zeptal se na zdraví celého hnutí Praha sobě. „Je to názor jen pana Čižinského, nebo celé Prahy sobě? To by mě zajímalo,“ utrousil na jejich adresu.

A v údivu poznamenal, že terorismus je berná mince, proti které je třeba se postavit. „Já myslel, že po 7. říjnu se to změní, ale nic. Vy jedete dál. Hamás a jeho teroristé Palestince berou jako rukojmí,“ zmínil praxi Hamásu Nacher.

„Vy tu děláte jen reklamu na antisemitské projevy,“ kroutil Nacher hlavou a hleděl ve fascinovaném údivu na hlouček adrenalinem rozhýbaných propalestinských aktivistů.

Pavel Čižinský se ale zase začal ptát. A navrhovat řešení. „Ani jeden mi neodpověděl, jak má to vítězství vypadat,“ zkonstatoval a ukázal, jak by podle něho měl Izrael pokračoval. „Izrael musí dát Palestincům volební právo, pokud se bojí, že je Palestinci přehlasují, musejí vytvořit dvoustátí. Což s sebou obnáší i to, že se v takovém dvoustátí bude muset Palestina věnovat i své obraně, tedy hlavně obraně proti Izraeli,“ vypálil Čižinský své chápání mezinárodní politiky zastupitel Prahy.

Jan Wolf ovšem nad Čižinského slovy jen kroutil očima. „Izrael se stará o bezpečnost Palestinců, stará se a starat se bude. Nestará se o bezpečnost teroristů. Hamás se brání těly dětí a žen svých lidí,“ řekl do neklidného hloučku.

Mikrofonu se chopila aktivistka, která měla knihu Etnické čištění Palestiny a necelou minutu ji propagovala. Tedy než se chopil mikrofonu nepřihlášený řečník, také ze skupiny aktivistů. Ten začal vykřikovat heslovité věty.

„Pan Fiala podporuje genocidu. Izrael je veden fašistickou vládou. Čtyřicet tisíc zabitých lidí. Palestinci jsou segregováni, jsou vyhánění z domovů. Tisíce palestinských rukojmích. From the river to the see,“ zakončil svůj výstup větou, která vyzývá ke zničení Izraele.

To znovu nadzvedlo Jana Wolfa. „Už si začínáme vyhrožovat antisemitismem. To už tu bylo, už to bylo ve střední Evropě. Vy jste se zbláznili. Mluvit o židech jako o lidech druhé kategorie, tak to ne,“ nezvládl udržet po předešlém projevu své emoce na uzdě Wolf.

Ale byl přerušen hromovým křikem ze strany aktivistů. „Co tady lžete,“ zazněl hřmotný hlas aktivisty důstojnou síní Magistrátu hl. M. Praha. „Kdo tohle tvrdí?“ ptal se bojovně, až před několika málo chvilkami zazněla výzva ke zničení Izraele.

„Nezavádějte nám sem móresy, které sem nepatří, do města, které je postavené na židovsko-křesťanských kořenech,“ odsoudil Wolf projev aktivisty.

„Odmítáme ty vaše levicové antisemitské názory,“ vystřelil Wolf svou myšlenku. Chtěl pokračovat, ale je rušen hlasitým křikem aktivistů.

Primátor Bohuslav Svoboda ukončuje diskusi a křičí do mikrofonu na námitky – „Ne, ne, policie,“ začíná se primátor dovolávat ruky zákonu.

Do toho aktivista klidných hlasem a stále na zapnutý mikrofon požaduje, aby Praha vypověděla partnerství s Jeruzalémem, stejně jako dříve s Moskvou.

Pan primátor vypadá velmi rozrušeně. Příval emocí je patrný. „Nemáte slovo, znovu opakuji, nemáte slovo, prosím odstranit tohoto řečníka,“ důrazně žádal zvýšeným hlasem primátor Svoboda.

V aktivistickém chumlu začíná srocení se strážníky městské policie.

Do toho je vyzvána ke slovu aktivistka Gajdošová. Uvítá přítomné, a než stihne cokoliv dalšího říct, je jí zřízencem odebrán mikrofon. Gajdošová se hlásí o svá práva promluvit. Do toho primátor Svoboda hlasitě křičí do mikrofonu: „Přerušuju jednání na deset minut, zjednejte pořádek v sále.“

Ovšem aktivistka Gajdošová se stále hlásila o svá práva. „Vždyť já jsem přihlášená, stála jsem tady v klidu, co to tady máte za systém. Nasaďte si asi silnější brejle,“ křičí do mikrofonu na primátora Svobodu, zatímco jí strážník odtahuje od úst mikrofon.

„Aktivisté pod vedením Pavla Čižinského se přišli vymezit vůči usnesení z minulého zastupitelstva, které reagovalo na propalestinskou partičku na Prague Pride festivalu a které Radě hl. m. Prahy ukládá, aby byli z žádostí o městské dotace vyloučeni žadatelé, kteří podporují antisemitismus a jiné formy extremismu. To by bylo v pořádku, kdyby však z úst aktivisty Tomáše Hnyka nezačaly zaznívat nehoráznosti typu, že ‚izraelský režim nemá právo na existenci, protože je veden fašistickou vládou‘, nebo že ‚je třeba podpořit Palestinu, jinak se podporuje masakrování obyvatel‘, s odkazem na knihu s názvem ‚Etnické čištění Palestiny‘, popř. z úst Zdeňka Jehličky zaznělo, že ‚Palestinci v Izraeli žijí v rasismu a apartheidu‘.

Sál se k těmto slovům vyjádřil nesouhlasně – a tím celá věc nakonec mohla i skončit. Nicméně jak už to u aktivistů bývá, dožadovali se dalšího času nad rámec limitu, který je jinak platný pro všechny řečníky, a když jim nebylo vyhověno, pronikli k řečnickému pultu, který je jinak určen pro zastupitele. Primátor Svoboda proto musel jednání přerušit a pověřit přítomnou policii, aby zjednala v sále pořádek. Jeden z aktivistů byl poté ze sálu vyveden,“ zhodnotil pro ParlamentníListy.cz dění v jednací síni zastupitel za SPD Josef Nerušil.

„Mimo záznam tam pak zaznívaly řeči typu, že ,rok tu visela genocidní izraelská vlajka‘, a dále pak klasická vítačská rétorika, jako že ,v Praze je místa dost pro všechny Palestince‘. To už si pak opravdu každý soudný člověk ťuká na čelo,“ dodal Nerušil.

