Vývoj v kauze Skripal: EU přikročila k dalším sankcím proti Rusku

Dva důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, které britská strana viní z pokusu o usmrcení Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury, budou mít zakázaný vstup do EU a jejich evropský majetek bude zmrazen. Totéž platí také o šéfovi GRU Igoru Korobovi, který zemřel v listopadu 2018, a zástupci šéfa GRU Igoru Kostjukovi, který rozvědku momentálně řídí.

Ruská strana však celé měsíce odmítá, že by měla cokoli společného s chemickým útokem na Sergeje Skripala a jeho dceru. Britové však trvají na svém. Mají dokonce za to, že novičoku – smrtelnému jedu, padla za oběť žena, která přiša do kontaktu s látkou zcela náhodou.

„Stejný mechanismus dnes EU využila také vůči syrskému středisku odpovědnému za vývoj a produkci chemických zbraní a proti pěti syrským činitelům, kteří za práci tohoto střediska přímo odpovídají. V tiskové zprávě to uvedla Rada EU na okraj jednání ministrů zahraničí bloku,“ napsala ČTK.

Sluší se dodat, že EU již dříve uvalila na Sýrii ropné embargo a další omezení. Jsou zmraženy evropské prostředky syrské centrální banky.

Psali jsme: Poslali Američany do... a ponížili USA? Je to ještě zajímavější, Tereza Spencerová ví víc. I o Macronovi, EU a Skripalovi: Legrace končí Skripal? Tereza Spencerová upozorňuje na nová záhadná fakta Zeman je žlučovitý stařec, po nás potopa. Babišovi se ta firma jménem stát nějak rozpadá. Historik Lang volá po aspoň trochu statečném státním zástupci, který by s tím něco udělal Zdeněk Zbořil nekompromisně uzavírá tento rok: Drahoš navždy zmizel z očí veřejnosti. Zeman byl s ohledem na své záměry úspěšný. A ti přeborníci ve vylévání špíny na hlavu obětí... ale zpoza rohu!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp