Vyžrala to Augustová: Covid, ruská zbraň! Očkování taky. Elektromobily taky. Petr Cibulka v ČT

Úvodem se Cibulka vyjádřil k tomu, že přibývá nakažených covidem-19. Považuje současná protiepidemická opatření za přehnaná, nebo za příliš slabá? „Covid je ruská bakteriologická zbraň proti světu, kdo nevěří, může si to jednak zjistit kyvadlem, to je tady toto zařízení, to nikdy neklame, a jednak je o tom celá kniha. Jmenuje se Biohazard a tam je ruská hybridní biologická válka proti světu detailně rozebraná. Takže pokud v čele Západu dneska stojí pouze ruští špioni, tak se nemůžeme divit, že Západ je na kolenou, zatímco třeba Tchaj-wan zvládl koronavirus naprosto bez problémů,“ odvětil Cibulka.

Povinnost nosit roušky má být zrušená při dosažení 75procentní proočkovanosti. Cibulka je však zásadně proti zavedení povinného očkování. „Nejenom koronavirus je ruská biologická zbraň, ale i toto očkování proti koronaviru je opět jenom ruská biologická zbraň, která těžce poškodí zdraví očkovaných a bude nás stát prostě miliardy korun,“ podotkl.

Petr Cibulka ve studiu ČT24. Reprofoto: ČT24

Cibulka se následně vyjádřil i k tomu, jaký je pro něj nejvyšší přijatelný schodek rozpočtu na konci roku 2022. „Jako vždycky nulový. To je jediný rozpočet, který jsem ochoten tolerovat,“ uvedl. Zvýšení daní jako jednu z cest k oddlužení Česka by však nepodpořil.

„Vidím, že zločinci by neustále zvyšovali daně. I kdybychom daně zvýšili 1000×, tak ta vládnoucí kriminální spodina rozkrade všechno do posledního a ještě nás zadluží,“ zmínil.

Své pak řekl i ke koncepci penzijního systému. Uskupení se dle jeho slov řídí chilskou koncepcí penzijního systému. „Tu zavedl generál Pinochet a spočívá v tom, že každý spoří tolik, kolik uzná za vhodné a může si neustále kontrolovat, že když bude tuto částku spořit třeba 30 let, že odejde pak do důchodu s takovým a takovým důchodem. Anebo si tu dávku může zvýšit a pak odejde do důchodu třeba o 10 let dřív. Samozřejmě za Pinocheta si nikdo nedovolil rozkrást důchodové fondy, protože to by dostal doživotí. Jako u nás samozřejmě se krade po miliardách a beztrestně. Ale kdybysme my zvítězili ve volbách, tak nikdo neukradne nic. To vám garantuju,“ podotkl Cibulka, jenž tvrdí, že volby jsou zfalšované, a tak nemůže nikdy zvítězit. „Dokud Moskva nezmění rozkazy, tak my samozřejmě nikdy zvítězit nemůžeme,“ podotkl.

Co si pak Cibulka myslí o tom, zda by měl stát poskytnout výhodné půjčky na bydlení mladým rodinám? „Je to nesmysl. Toto je především kriminální stát, totálně rozkradený a na 100 generací zadlužený. Tady by stačilo, kdyby stát přestal podporovat zločinecké developery, kteří nás zásobují několikanásobně předraženými byty, a umožnil a podpořil vznik stavebních bytových družstev, jak to kdysi bylo za bolševiků a za ruské okupace, a toto by vyřešilo velice jednoduše, rychle a levně bytový problém,“ zmínil.

Když se jej pak moderátorka Marcela Augustová zeptala, do čeho by měl stát prioritně vložit miliardy korun, zda do dálnic, nebo spíš do rychlovlaků, odvětil, že si myslí, že do výstavby nových věznic. „Aby ty ministry a poslance bylo kam umístit, protože stát je zadlužený a nejenom, že tady neudržuje silnice, železnice a mosty, vždyť v Praze padají mosty lidem na hlavu,“ zmínil Cibulka. „Pokud tento kriminální stát bude beztrestně krást po miliardách, tak mluvit o tom, že by další bilion vrazili do železnic nebo dálnic, to je prostě nesmysl, protože polovina z toho bilionu by zmizela v jejich kapsách,“ podotkl.

Cibulka se také vyjádřil k elektromobilitě. „Elektromobilita je další prvek ruské hybridní války proti Západu, protože kdo přistoupí na elektromobily a takzvanou zelenou energii, ten nepřežije. Protože to je naprosto neefektivní způsob hospodaření a podnikání a tak dále. Ty elektromobily, to je podvod. Jediná šance je udržet spalovací motory, udržet uhelné doly, a to minimálně tak dlouho, dokud nebude levnější náhrada. A ta zatím na obzoru není,“ zmínil.

A závěrem svůj názor řekl i k Rusku, k tomu, zda je ruská hrozba přeceňována. „Když si vezmete do ruky kyvadlo, tak vás ujišťuju, že nenajdete v Evropě politika, který by nefízloval pro Rusko. Takže já mám pocit, že to je dostatečná odpověď, jestli je, nebo není nebezpečná,“ zmínil a moderátorku poučil i o tom, jak siderické kyvadlo pozná ruského agenta.

„Vezmete si kyvadlo, přečtete si knihu Alexander Svijaš: Jak získávat informace z jemnohmotného světa, a během pěti minut se stanete relativně vševědoucí. A pak si zjistíte, když budete mít před sebou fotografii kteréhokoliv evropského politika, tak během 30 vteřin zjistíte, jestli je, nebo není ruský fízl. To je velice jednoduché,“ uzavřel.

