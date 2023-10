Vzdání se práva veta je ztrátou svrchovanosti a suverenity, myslí si Vondráček

Jak se zdá, prezident Petr Pavel si svými výroky, kterými připustil, že by Česká republika ztratila v rámci Evropské unie další pravomoci, poštval proti sebe nejednoho českého politika. Proti jeho výrokům se ostře ohradili také Svobodní, kteří dlouhodobě kritizuje postupný přechod pravomoci z Prahy do Bruselu. Podle předsedy této strany a zároveň právníka Libora Vondráčka by představa českého prezidenta znamenala porušení ústavy a ztrátu české svrchovanosti a suverenity.

Český prezident Petr Pavel ve svém nedávném projevu apeloval především na to, že Evropská unie musí být ve svých rozhodovacích procesech efektivní. „Otázka rozšíření se pochopitelně pojí s otázkou efektivity EU. Tedy otázkou, která v menších a středně velkých členských státech není příliš populární. Musíme však být připraveni v domácí diskusi zvážit různé návrhy, jak upravit rozhodovací proces EU včetně přechodu k hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech,“ řekl Petr Pavel.

Hlasování kvalifikovanou většinou prý není přitom nic jiného, než dalšího oslabení práva veta pro Českou republiku. „Kdejaký právník kvalifikuje projev pana prezidenta jako velezradu. Je zcela jisté, že národní suverenita je pro pana prezidenta nedůležitým pojmem a při téměř první příležitostí se jí rozhodl pošlapat. Méně jisté zůstává, jak by se na kompletní ztrátu práva veta díval Ústavní soud, když už Lisabonskou smlouvu posvětil, přestože se v článku 1 naší Ústavy píše, že Česká republika je suverénní a svrchovaný stát. Můj odborný názor je nekompromisní. O osudu země bez práva veta mohou snadno rozhodovat ostatní. Taková země není ani svrchovaná ani suverénní a je paradoxní, že ani nedávná připomínka 85 let Mnichovské dohody pro nás není dostatečným varováním,“ komentoval projev prezidenta Libor Vondráček, předseda Svobodných, který nemohl nechat bez povšimnutí také reakci některých dalších českých politiků.

„Už chápu, proč to vidím naprosto opačně než Danuše Nerudová. Ona zažívá upřímnou rozkoš z potlesku ve stoje pro prezidenta od politbyra v EU, když navrhuje zrušit právo veta, zatímco mne zajímá, co politik říká a jak hájí svobody a práva vlastních občanů. Mám totiž jasnou představu o štíhlém a efektivním státu, ve kterém se politici snaží plnit tyto základní úkoly s minimálními zásahy do života a do peněženky občanů, a to i za cenu, že jim v zahraničí nikdo nezatleská,“ dodal Vondráček.

