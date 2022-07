Vzpomínka na Geislerovou slavící v řece? „Zatím jsem v té říčce neskončil,“ baví se Mišík na KVIFF

„Drogy jsou všude… Kdo se pohybuje po Praze, tak je v tom prostředí viděl,“ naznačuje zpěvák a herec Adam Mišík, že střípky z jeho filmu BANGER, který aktuálně mohou spatřit lidé na karlovarském filmovém festivalu, nejsou ničím, co by bylo zcela mimo realitu. V Prostoru X se pobavil i nad tím, jak v Karlových Varech probíhá samotný festival. „Je to taková pohádka. Tady ve Varech si vždycky hrajeme na to, že jsme hrozné hvězdy,“ řekl a podotkl, že důležité je spíše „neskončit nahatej“ v říčce Teplé. Opět tak připomenul incident českých umělců, na který ve Varech jen tak nezapomenou.

Prozradil, že při natáčení scén probíhajících v autě mělo dojít i na konfrontaci s policisty, kteří vozidlo zastavili a Mišíkova hereckého kolegu nalíčeného do role drogového dealera i s pomocí čoček s roztáhlými zorničkami „prošacovali“.



„Drogy jsou všude… Kdo se pohybuje po Praze, tak je v tom prostředí viděl,“ poukázal, že není dnes složité u nás narazit na výjevy jak z filmu, v němž hraje. Podle Mišíka se drogy jen tak vymýtit politikům nepodaří a budou tu i nadále. „Jak se říká, kde je poptávka, je i nabídka,“ poznačil s tím, že ve filmu jsou drogy ukázané v podobě, která se blíží skutečnosti a nejsou nikterak glorifikované ani prezentovány s poselstvím „děti neberte drogy“. „Jsou tam ukázané konsekvence, jak dopadne, když si s tím člověk zahrává,“ řekl.

Mišík hrající ve filmu dealera kokainu v Praze, který chce s prodejem drog seknout, prý u své role vycházel i ze svých zkušeností z prostředí grog. „Měl jsem kamarády, kteří už dnes nejsou na svobodě… Vybrali si tenhle život na hraně, ale nemuseli. Mohli si najít normální práci…“ podotkl.



To, že se Mišík proslavil již ve velmi útlém věku, sám zpětně hodnotí jako nebezpečné. „Člověk začne řešit jenom sám sebe. To může být svazující, ale až s věkem pochopí, že to všechno není jen o něm,“ prozradil ke svému dospívání.



A že ho média zmiňují v souvislosti s karlovarským festivalem a s tím, jak se na něm ukázal s přítelkyní Natálií Jiráskovou, ro ho nechává klidným. „Beru to tak, že je to taková pohádka. Prostě tady ve Varech si vždycky hrajeme na to, že jsme hrozné hvězdy, a pak zase přijedu domů a tam musím vynést koš do popelnice. A ještě na to někdy zapomenu, takže to pak taky smrdí. Asi to k tomu patří,“ vyjádřil se k mediálnímu pokrytí KVIFF.

„Člověk s tím tady počítá, že se to tady děje. Důležité je neskončit nahatej tady v té říčce, ale to se mi zatím nepodařilo,“ pobavil se.



Mišík tak zřejmě narážel na skandál českých celebrit z roku 2010, na nějž se v karlovarských kuloárech vzpomíná dodnes. Skupina českých herců se tehdy rozhodla pro nemalou oslavu, která neměla konce ani dlouho po rozbřesku. Za pití drahého šampaňského a zpěvu se umělci pod vedením narozeninového oslavence Jiřího Macháčka kolem sedmé ranní vydali přímo u hotelu Pupp k řece Teplá, a zatímco Macháček odhodil při brzké ranní koupeli alespoň kalhoty, další známé tváře už ve svém stavu společenské únavy zapluli do říčky i v šatech.



Čvachtali se tak pospolu herci Taťána Vilhelmová, Jiří Macháček, syn prezidenta karlovarského filmového festivalu a herce Jiřího Bartošky Janek Bartoška či herečka Aňa Geislerová, jež letos k divákům shlíží z filmového plátna coby česká prezidentka. Ta zapadla do vody natolik, že nezvládla před vodou uhlídat ani svou sukni a brodila se po dně Teplé v póze, kdy nad hladinou schraňovala akorát své lodičky v ruce jedné a sklenku šampaňského v té druhé.

Nebylo to ale vůbec poprvé, co se české celebrity nechaly na karlovarském festivalu unést a místo filmového umění přesídlili na umění barmana. Herečka Geislerová je již ve Varech ikonou a poprask vzbudila i při setkání s herci k filmu Fair Play v roce 2014, kde se stihla posilnit natolik, že měla potíže dostat se z akce bez pomoci ještě dříve, nežli se setmělo.

