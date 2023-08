WHO změnila pravidla. Krize může být cokoliv. A to je problém

Světová zdravotnická organizace (WHO) změnila definici pandemie – odstranila specifičnost masových úmrtí z definice pandemie, takže pandemie nyní může být jakákoliv nemoc, která se vyskytuje ve více zemích. Tato slova zazněla z úst lékařky Andrey Málkové na setkání v Příčovech. Hovořila také o covidu-19, ale i o dalších otázkách souvisejících s WHO.

„Světová zdravotnická organizace je agenturou zřízenou OSN. Byla založena v roce 1948. Je koordinační autoritou v mezinárodně veřejném zdraví. Česká republika se stala členem v roce 1993, jako jeden z nástupců Československa, které bylo zakládajícím členem WHO. A nyní dobře poslouchejte. Už umíme číst mezi řádky, takže už to budeme vnímat jinak než před třemi lety. Hlavní úlohou WHO je likvidovat nemoci, speciálně infekční klíčové nemoci. A úkolem jsou též programy na likvidaci těchto nemocí. A to vývojem a distribucí vakcín. Testování nových technologií a postupů pro kontrolu nových nemocí a řízení zdravotní péče. WHO sídlí v Ženevě, má 194 členských států, její zaměstnanci požívají diplomatickou imunitu a jsou osvobozeni od daní. Také!“ poznamenala.

„Náš evropský region zahrnuje 53 států, které se setkávají každoročně v září, kdy formulují regionální politiku. Orgány WHO: Nejvyšším orgánem jej světové zdravotnické shromáždění, které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Mnozí z nás známe WHO jako jakousi humanitární organizaci, která zachraňuje zdraví a životy lidí po celém světě - ale je spojena s mnoha skandály, které asi běžně nenajdeme. Vlastně můžeme sledovat, že ne všechno je tak ideální, jak se zdá. V minulosti vedením WHO bylo mnoho lidí zklamáno. Například schválilo škodlivou vakcínu proti H1N1, tzv. prasečí chřipce, při kontroverzní pandemii. V MF vyšel článek, že naši imunologové při testování vakcíny chřipky v jejím složení našli sekvenci viru ptačí chřipky ve chvíli, kdy oficiálně virus ani neexistoval,“ sdělila doktorka Málková.

A jmenovala i další skandály – kolem dětské prostituce, pornografie i sexuálního obtěžování pracovníků WHO.

Ale nyní už k pandemii covidu-19.

„V lednu 2020 generální ředitel WHO prohlásil, že covid-19 je nouzovou situací v oblasti veřejného zdraví a spustil celosvětovou vlnu vysoce restriktivních vládních zdravotních opatření, lockdowny, povinné nošení roušek, izolaci, zavírání škol a podniků. Byla potlačována včasná a preventivní léčba a bylo vynucováno povinné očkování, sledování kontaktů a testování, jak jsme všichni osobně zažili. Bylo to umožněno také tím, že WHO změnila definici pandemie, odstranila specifičnost masových úmrtí z definice pandemie, takže pandemií nyní může být jakákoliv nemoc, která se vyskytuje ve více zemích. Když to vezmeme v nadsázce, tak dokonce i obezita by teoreticky nyní mohla být vyhlášena jako pandemická záležitost. Pokud by tedy WHO měla příležitost tak učinit, mohla by vykonávat podle této definice moc nad zdravotnickými systémy jakýmkoliv způsobem. Ve většině států nebyla při vyhlášení epidemie, pandemie, v jednotlivých zemích definice epidemie naplněna. V mnohých státech nebyla vládami epidemie vyhlášena, vlády se mnohdy řídily pouze tiskovými zprávami WHO, například v Rumunsku,“ zmínila Málková.

A sdělila novou definici pandemie. „Pandemie je epidemie velkého rozsahu, zasahující celé kontinenty. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí, na velkém území za určité časové období. Podle definice WHO je pak pandemie chřipky charakterizována šířením pandemického viru v komunitách, v alespoň dvou zemích jednoho WHO regionu,“ informovala, že tato definice se může použít téměř na vše.

„Bylo to o to hrozivější, že technologie mRNA a jejich vynucené nebo nařízené použití porušuje informovaný souhlas vzhledem k tomu, že informace o rizicích, přínosech, založená na důkazech a na dlouhých bezpečnostních stopách, nebyly vůbec k dispozici v tu danou dobu. Podívejme se do světa, jak jednotlivé státy reagovaly na fungování WHO a na její doporučení, která byla pouze doporučeními do té doby. v dubnu 2020 oznámil americký prezident Donald Trump, že pokud WHO neprovede požadované reformy, tak že USA pozastaví její financování,“ podotkla Málková.

„Prezident Trump informoval 6. července 2020 generálního tajemníka OSN, že USA opustí Světovou zdravotnickou organizaci ke dni 6. července 2021. Nová administrativa Joea Bidena od ledna 2021 uskutečňuje záměr se do WHO vrátit. WHO nepsala o úspěšnosti Tchaj-wanu a Jižní Koreje při boji proti koronavirové pandemii. I přesto, že Tchaj-wan dokázal zastavit šíření už na počátku krize,“ zmiňuje Málková.

