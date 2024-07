Wilders řádil v parlamentu. Jeden „tweet“ o nošení šátků a skoro padl premiér

Volby do dolní komory nizozemského parlamentu proběhly před více než půl rokem. Volby vyhrál pravicový národovecký politik Geert Wilders, který na sebe celá léta upozorňoval např. ostrou kritikou islámu. Jako vítězi voleb se mu dlouho nedařilo najít koaliční partnery a k dohodě o příští vládě se podařilo dospět až poté, co Wilders oznámil, že nebude premiérem a našla se shoda na premiérovi stranicky zcela nezávislém.

Novým šéfem vlády se stal bývalý šéf tajné služby Dick Schoof. A podle veřejnoprávní zpravodajské organizace NOS se nezávislost nového premiéra brzy projevila jako jeho největší slabina. Při jednání v parlamentu na premiéra útočili úplně všichni. A on stál sám jako kůl v plotě. Ač je premiérem teprve pár dní, už čelil pokusu o odvolání. Pro návrh však nehlasovalo dost poslanců. Neuspěl ani návrh na vyhazov dvou ministrů Wildersovy PVV z vlády.

V parlamentu to pořádně vřelo.

Wilders byl podle NOS nejen nespokojený se Schoofovým vystoupením, ale dal jasně najevo, že „si myslel, že je chromý“. Atmosféra mezi koaličními stranami se navíc notně zhoršila poté, co se politici jednotlivých stran vzájemně napadali na sociální síti X.

Schoof se při jednání poslanců snažil dát najevo, že jako předseda vlády bude vždy stát za svými ministry, ale zdůrazňoval, že bude na něm, jaká slova bude při obhajobě svého kabinetu volit. A to Wilderse rozzlobilo.

„Jste také můj premiér, a pokud bude některý z ministrů označen za rasistu, očekávám, že se od takového útoku jako předseda vlády okamžitě distancujete,“ hřímal od řečnického pultíku.

A na sociální síti X svou tezi zopakoval.

„Pokud jsou ministři PVV v parlamentní rozpravě označeni za rasisty, musí se od toho premiér okamžitě distancovat. Nic menšího nepřijmu. Vždy se zastanu našich ministrů a státních tajemníků!“ napsal.

Další těžká chvíle pro premiéra nastala, když měl hovořit o ministryni za Wildersovu PVV Fleur Agemovou, ministryni zdravotnictví, sociálních věcí a sportu.

Politička na sociální síti X zdůraznila, že „považuje za svou svatou povinnost zajistit, aby svou práci mohli zdravotníci dělat dobře. A zajistit dostatek poskytovatelů zdravotní péče. Protože nedostatek zaměstnanců narůstá a hrozí, že dosáhne katastrofálních rozměrů“.

Jenže vedle toho tweetovala také o nošení šátků v Nizozemí. A už byl oheň na střeše. Činila tak totiž v čase, kdy premiér Schoof přesvědčoval veřejnost, že jeho kabinet mluví jedním hlasem a že ministři a státní tajemníci společně souhlasí, že každý v Nizozemsku může být tím, kým je, bez ohledu na svou víru nebo rozhodnutí nosit šátek. Schoof tento bod ve čtvrtek znovu a znovu výslovně opakoval na obranu členů svého kabinetu, kteří učinili kontroverzní prohlášení o rasismu, svobodě vyznání a konspiračních teoriích o imigrantech poslaných nahradit původní obyvatele Evropy.

Agemová na sociální síti v téže době psala, že se při jednání parlamentu cítí stejně nepohodlně jako ženy, které jsou nuceny nosit šátek.

Schoof na to konto přerušil jednání parlamentu, v přestávce si s ministryní promluvil a po opětovném zahájení rokování poslanců prohlásil, že by si ministři při jednání parlamentu neměli jen tak tweetovat a zdůraznil, že jeho vláda bude opravdu promlouvat jedním hlasem.

Jenže podle NOS bylo znát, že mu to poslanci příliš nevěří.

Předseda středopravé strany Nová společenská smlouva (NSC) Pieter Omtzigt celou parlamentní debatu shrnul.

„Touto dnešní rozpravou jsme této zemi neprokázali žádnou laskavost. Využijme přestávku k relaxaci, ale také k reflexi, práci na iniciativách k řešení hlavních problémů v Nizozemsku,“ žádal své kolegy.

Het mag knetteren - in de Tweede Kamer en ook in het kabinet. Maar met dit debat vandaag hebben we het land geen dienst bewezen.



Laten we het reces gebruiken om tot rust te komen, maar ook om te bezinnen, te werken aan initiatieven en aan oplossingen te werken voor de grote… pic.twitter.com/Y0fE599R21