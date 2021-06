Witowská Zemanovi: Tlačila na vás Benešová? Pak přišla nová informace

reklama

Pavel Zeman rezignoval sám a zdůvodnil to tlaky ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Tu naopak jeho rezignace překvapila. Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 75% Není 22% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4325 lidí

Jméno svého nástupce Pavel Zeman netuší. „To jsou věci, které si musí vyřešit sami,“ uvedl k tomu s tím, že se necítí dotčen, že nebyl požádán o názor. Podle svých slov věří, že oba vrchní státní zástupci jsou lidé na svých místech a vykonávají tuto pozici dlouho, proto si myslí, že pokud se s nimi ministryně radila o novém nástupci, tak to učinila s jistě povolanými osobami. „Jedno mi to není,“ odpověděl na to, zda mu záleží, co se s úřadem bude dále dít. Rád by, aby jeho nástupce kompletně nezměnil směřování zastupitelství. Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 75% Není 22% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4325 lidí

„Jaké tlaky na vás vyvíjela ministryně spravedlnosti, že jste odstoupil?“ zajímá urputně moderátorku Světlanu Witowskou. „Ono je to trošku posunuté, já jsem říkal, že v případě, kdy jsem musel odrážet jednotlivé útoky, tak jsem neměl dostatek času na práci,“ uvedl na pravou míru a dodal, že od jeho rezignace spolu s Benešovou nekomunikovali. „Byla to kumulace několika faktorů, které veřejně nebudu rozebírat,“ odpověděl na to, co byla ta poslední kapka, která vedla k tomu, že z funkce rezignoval.

Jeho aktem byla překvapena i politická sféra. Politickému a veřejnému prostoru přišlo zvláštní načasování, že Pavel Zeman odchází před volbami a v době, kdy některé kauzy – především Čapí hnízdo – nejsou dokončené. Zemanova nástupce tak bude muset vybírat současná vláda právě trestně stíhaného Andreje Babiše, který je stěžejním aktérem předmětné kauzy.

Na Nejvyšším státním zastupitelství chce podle svých slov Zeman zůstat. „Na který odbor mě přidělí, bude záviset na novém nejvyšším státním zástupci,“ přiblížil s tím, že kdyby ho nechtěli, tak by se jako právník uživil. Nechce ale spekulovat. V tento okamžik vidí svoji budoucnost na Nejvyšším státním zastupitelství.

Došlo i na téma kauzy Čapí hnízdo. Podle Pavla Zemana se jedná o komplexní kauzu, proto se celý proces protahuje. „Mrzí mě to, ale věřím, že sbírání důkazů trvá dlouho,“ řekl. „To si nemyslím, že by důvodem bylo, že hlavní osobou je Andrej Babiš,“ odpověděl na dotaz, zda tím důvodem je samotná osoba předsedy vlády. Připomněl dále, že nemůže zacházet do podrobností. „Ano, bylo to moudré a uvážlivé,“ stál si za svým rozhodnutím, že odešel právě v době nevyřešené této kauzy.

Psali jsme: Doteď jsme na sebe byli hodní, ale... Kulhánek v Partii načal kauzu Vrbětice a Rakušan vybuchl: Zeman, Nejedlý...

Moderátorku také zajímal názor na kauzu Vrbětice a na zamýšlenou cestu Jana Hamáčka do Moskvy, která měla být jen zastíracím manévrem. „Nemůže se stát, aby cesta do Moskvy zastínila to, že BIS odvedla extrémně dobrou a kvalitní práci,“ připomněl Pavel Zeman, co je v celé záležitosti důležité, a vyzdvihl práci BIS.

Závěr pak patřil zákonu o novém státním zastupitelství, který se již v tomto volebním období nestihne. „Jsem celkem rád, že se ho nedočkáme, je potřeba se vrátit ke kořenům a prosadit komplexní zákon, na který teď už není čas,“ uzavřel Pavel Zeman.

Psali jsme: Milion chvilek? Ptejte se, kam se ztratily ty miliony z účtů. Chování ČT a dalších s otazníky Michálek (Piráti): Děkujeme Pavlu Zemanovi za jeho práci Skandál střídá skandál, spustil Moravec. Pak Havlíčkovi předčítal, co píší lidé na sítích Fiala (ODS): Pavel Zeman byl trnem v oku vládnoucí garnituře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.