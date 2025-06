15 minut u Rohlík.cz. „Peklo. Přestaňte. Vzpoura kurýrů.“

Rohlík.cz nově místo hodinového časového rozmezí nabízí možnost vybrat si čas doručení v přesnějších 15minutových slotech. „Celý váš nákup doručíme až k vašim dveřím rychlostí blesku! Obdržíte jej už za 60 minut od dokončení objednávky, a to přesně na čas díky 15minutovým doručovacím slotům, což vám umožní vybrat si přesný čas, kdy chcete, aby byly vaše nákupy doručeny,“ píše na svých stránkách doručovací firma.

Jenže výhoda pro zákazníka se stává obrovskou přítěží pro kurýry. „Normálně si přestaňte objednávat v 15min. slotech na Rohlíku. Jak to nastavili, tak to je peklo. Úplně to doku*vili,“ píše na síti X jeden z kurýrů pod jménem Ron Swanson.

Problém je právě v tom, že předávat nákup mohou kurýři až ve stanovený čas a ne v rámci hodinového okna jako dříve, kdy díky tomu mohli s časem lépe hospodařit.

„Můžeme zákazníkovi začít předávat až v 15min. slotu. Ani kontakt na sms nebo zavolání nemáme. Většina zákazníků je doma a předčasný nevadí, ale nesmíme se jich zeptat. A zákazník samozřejmě to volí, protože má možnost. Důsledky ani nemůže vědět. A tak nabíráme zpoždění k dalším zákazníkům,“ vysvětluje kurýr, že podle regulí nemohou zvonit před slotem, když to se zákazníkem není předem domluvené.

Podle dalšího z kurýrů asi v Praze brzy začne vzpoura doručovatelů. „V Praze brzy začne vzpoura kurýrů, na trase díky tomu trávím o 30 až 60 min déle,“ tvrdí kurýr pod jménem Ondra.

„Začne všude? Obecně nebýt časovek, tak kolo má 2.10 a ne 3.20 Chápu, že to lidi chtějí, ale občas si to zvolí jen tak a my pak čekáme před domem a on doma,“ souhlasí Swanson.

Oba se shodnou, že totiž většina lidí je doma i před stanoveným slotem, a tak nedává smysl čekat se zvoněním až na konkrétní čas. „Kolik % zk není před časovým slotem doma? Naprostý minimum. Minulý týden jsem jezdil 3 dny v kuse a z nějakých 140 zk mi jeden řekl, že ještě není doma. Tak jsem samozřejmě počkal. To se holt stane, ale ten nepoměr je velký. Holt začnu vozit kamínky a budu je házet na okno,“ dodal kurýr ve vtipu.

