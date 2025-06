Ajaj. Neodpověděla, jak Takáč chtěl. Teď má moderátor hádku na talíři

V třaskavém rozhovoru šlo o svolání mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Tuto schůzi svolalo opoziční hnutí ANO, které má dostatečný počet zákonodárců k tomu, aby takovou schůzi mohlo svolat, pod žádost se totiž musí podepsat nejméně 50 poslanců.

Moderátor ČT Daniel Takáč se Maříkové zeptal, proč SPD nepřipojilo své podpisy k výzvě hnutí ANO ke svolání schůze o vyslovení nedůvěry vládě.

„Hnutí ANO mělo dostatek podpisů, oni jsou početný klub. My jsme od začátku říkali, že to podporujeme, ale oni neměli zájem, abychom se k tomu připojovali. My se k tomu ale nestavíme zády a kvitujeme, že tato schůze bude svolána,“ odpověděla Maříková.

Takáč se následně snažil dozvědět, zda se SPD snažilo podpisy přidat nebo ne. „Ale o vaše podpisy ANO nestojí tedy? Nezeptali jste se ani, že byste se k tomu připojili? Aby bylo jasně vyjádřené, že je to politický názor celé opozice,“ ptal se Takáč.

„My jsme to od začátku veřejně podpořili, pokud byste sledoval naši tiskovou konferenci,“ zopakovala poslankyně.

Karla Maříková SPD



To už jí ale začal moderátor skákat do řeči: „No ale já se ptám na podpisy, paní poslankyně.“

„A já opakuji, že pokud mají dostatečně velký poslanecký klub, tak neměli potřebu ty podpisy shánět někde jinde,“ nechápala Maříková, co po ní Takáč ještě chce, když na otázku už třikrát odpověděla.

Takáč ale pokračoval. „A já se zeptal na to, proč jste se jich nezeptali, abyste tam ty podpisy měli taky. Můžete mi na to odpovědět, paní poslankyně?“ začal se ptát arogantním tónem Takáč. „Vy mi neodpovídáte na moje otázky, proto vám vstupuji do řeči,“ tvrdil moderátor a začalo vzájemné překřikování.

„No neodpovídám, protože já nehraju na nějaké co kdyby. Jak říkám, hnutí ANO stačily ty podpisy…“ snažila se vysvětlovat Maříková.

„Ale já se ptám na vás, ne na hnutí ANO,“ trval na svém Takáč.

„Však vám odpovídám,“ reagovala poslankyně.

„No neodpovídáte. Já jsem se ptal, proč vy jste tam ty podpisy mít nechtěli. No dobře, divák si to přebere sám,“ ukončil toto téma neprofesionálně Takáč.

To si ale Maříková nedala líbit, protože Takáč podle ní její slova překroutil. „To jsme nikdy neřekli, že jsme je tam mít nechtěli, nevkládejte mi vaše slova do úst, která nejsou pravda, už to děláte poněkolikáté. Já jsem nikdy neřekla, že jsem tam ty podpisy mít nechtěla. Nepřevracejte má slova,“ bránila se poslankyně.

„Tak jste měla říct, že jste je tam mít chtěla. Na to jsem se ptal,“ reagoval Takáč.

Podle Maříkové si tak vlastně vynucoval, jakou odpověď chce slyšet. „Vy jako moderátor si tady nemáte co vynucovat, co já vám mám říct,“ prohlásila.

„To právě mám. Já kladu konkrétní otázky a očekávám konkrétní odpovědi. To je moje práce,“ kontroval Takáč.

„No já vám na ně odpovídám a vy mi nebudete říkat, co konkrétně mám odpovídat,“ dodala Maříková, přičemž tato zbytečná hádka zabrala polovinu z celkového pětiminutového rozhovoru.

Maříková následně na facebooku uvedla, že takto by opravdu neměla pracovat televize placená z koncesionářských poplatků. „Moderátor ČT Daniel Takáč dnes překrucoval má slova a diktoval si, co konkrétně mu mám odpovědět. Tak takhle pracuje ČT, která je živa z koncesionářských poplatků,“ napsala.

Výživného rozhovoru si všiml i podcaster Michal Moroz, podle nějž by občané za takovou novinářskou práci neměli platit. „Žádnou sympatií vůči SPD netrpím, ale tohle vrcholně arogantní Takáčovo vystoupení je naprosté dno a dokonalá ukázka aktivismu ČT. Nevidím nejmenší důvod, proč by měl jakýkoli občan za TOTO povinně platit. Jestli chce tenhle brak někdo dobrovolně konzumovat, ať si to financuje sám a dobrovolně. Když bude takových gurmánů dostatek, třeba ČT přežije. Já bych ji okamžitě zprivatizoval, nevidím důvod, aby stát ve 21. století provozoval rozhlas a televizi,“ má jasno Moroz.

— Michal Moroz (@moroz_michal) June 13, 2025

Poslanec Patrik Nacher pak vysvětlil, že šlo mimo jiné o taktiku, jak opozičního poslance nepustit k důležitým tématům. „Toto je učebnicový příklad, kdy se moderátor chytne nepodstatného detailu, a tím zabere prostor, aby se nemusel věnovat tomu důležitému,“ tvrdí Nacher.

Toto je učebnicový příklad, kdy se moderátor chytne nepodstatného detailu a tím zabere prostor, aby se nemusel věnovat tomu důležitému ??‍>??? https://t.co/FaXkcf9Ipy — Patrik Nacher (@PatrikNacher) June 13, 2025

