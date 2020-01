Xaver přitvrdil: Gestapo! padlo o ČT. Došlo i na Kalouska a Forum24

Luboš Xaver Veselý si do studia pozval Michala Půra, šéfredaktora webu Info.cz. Ten objasnil, proč se pro svůj web snaží získávat např. bývalé politiky. Pořad Topol Show prý plní svůj účel. „Pro Miroslava Kalouska určitě nic nového nechystáme,“ popřel Půr, že by takto rozšiřoval pořady. A proběhla i kritika ČT, konkrétně Newsroomu. Xaver ho označil za „Dvořákovo gestapo“ a Půr prohlásil, že neví, proč vlastně pořad existuje, když nikoho nezajímá.

Michal Půr si stále myslí, že být šéfredaktorem Info.cz je největší výzva jeho života, zejména v souvislosti s událostmi posledních dní, kdy byl server Info.cz obviněn, že za peníze Petra Kellnera šíří pročínské postoje. „Já jsem nikdy nečekal, že se postaráme o takový rozruch," okomentoval aféru Půr.

Šéfredaktor mínil, že česká média se mění, a to zásadně. „Když si vezmeme dobu třeba 5 let zpátky, tak většina těch novinářů, kteří dneska soupeří, tak byli kamarádi, byla to jedna skupina, která spolu nějak komunikovala. Dneska už je to několik skupin, které spolu soupeří, a nedá se říct, že by to byli kamarádi,“ řekl Půr a dodal, že novinařina se možná změnila více uvnitř než navenek.

Jedna z těchto skupin prý pořád cestuje po médiích. „Začnou v ČT, z ČT jdou na Seznam, ze Seznamu do Deníku N. A pořád se mění,“ pravil Půr s tím, že dříve se mezi médii moc necestovalo. Šéfredaktor Info.cz doplnil, že on patří do neoblíbené skupiny. „Často jsem dospěl k názoru v těch posledních letech, že já už vlastně netoužím po tom klasickém novináři, protože mám pocit, že je to příliš povrchní, že má příliš povrchní pohled, je to víc aktivista než novinář. Já se snažím do novinařiny přinášet lidi, kteří mají nějaké zkušenosti a jsou to bývalí politici nebo úředníci nebo byznysmeni, prostě lidé se zkušeností mimo média.“ Lidé prý dnes požadují větší náhled do zákulisí, což jim novinář bez zkušeností podle Půra poskytnout nemůže.

Jednoho bývalého politika Xaver Veselý zmínil v narážce na Topol Show. Ptal se, zda je Půr s Topolánkovým výkonem spokojený, a ten řekl, že ano, že pořad dělá to, co má dělat, tedy vyvolávat nějaké emoce. „Za mě ta sledovanost není špatná, což je důležitý, vlastně nejdůležitější,“ pravil Půr a dodal, že Topolánek vyvolává kontroverzi, což je také účel. Moderátor ještě zmínil teorii, že pořad vznikl kvůli tomu, že bývalý premiér Topolánek bude někam kandidovat, ale to Půr popřel. Že Topolánek nikam kandidovat nebude už se prý ukázalo v minulých volbách. „On to sám říká, že už nebude nikam kandidovat,“ dodal.

Xaver Veselý se pak zeptal, zda nehodlá připravit show i pro další politiky, kteří by se příště nemuseli dostat do Parlamentu. „Pro Miroslava Kalouska určitě nic nového nechystáme,“ smál se Půr a doplnil, že jejich vztahy s TOP 09 nejsou nic moc, na rozdíl od jeho vztahu s Topolánkem. Dodal, že novináři mají často mezi politiky přátele, akorát o této skutečnosti nemluví. „Já tam teď kamarády nemám, ale děje se to. Je to standardní. Pohybujete se tam 24 hodin denně.“ Fotogalerie: - Čínská "polepšovna" u Aksu

Úroveň médií se dle Půra zhoršila. „Z pohledu občana je ten výběr obrovský. Pokud jde o to řemeslo, když srovnám teď a třeba před patnácti lety, tak je to nesrovnatelné, protože dříve ty možnosti byly mnohem větší. Když bylo např. zabití íránského generála, tak jste se mohl sebrat a i z pozice toho soukromého média tam odjet. Protože ty peníze na to byly. Dneska nejsou. A když nejsou peníze, tak některá ta kvalita jde dolů. Protože si nemůžete dovolit cesty a postupy, které jste si mohl dovolit dřív.“

Moderátor nadhodil, že ke zlepšení kvality už vznikl Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Půr se nechal slyšet, že tento fond považuje za vlivovou organizaci, a Xaver ho ironicky káral, že s tímto přístupem o něm vyjdou články na Foru24, a Půr dodal, že už jich několik vyšlo, poslední prý zcela vylhaný. Půr konstatoval, že nová média jsou většinou ve ztrátě. „Je tam velká snaha schovávat, kdo je financuje, je to netransparentní, vznikají nové nadace a tak dále. Ta média jsou placená nějakou nadací, my nevíme, kdo je platí a co tím sleduje. Protože když je někdo schopný nalít 100 milionů do média, tak já předpokládám, že to nedělá z filantropie.“ Z tohoto důvodu považuje většinu nových médií za vlivová a přiznal, že i Info.cz je do jisté míry vlivové.

„Když něco pojmenujete nezávislý deník, tak to neznamená vůbec nic. Protože je to pořád financované miliardáři. Ale já se pořád hlásím ke svému majiteli, zatím ještě Danielu Křetínskému, můžete mi říkat, že je to oligarcha, ale víte, kdo mě vlastní, a víte, jaké názory zastávám. Když se někdo prohlásí za nezávislého, tak ho také samozřejmě platí miliardář nebo multimilionář, ale my nevíme, co sleduje,“ objasnil poměry v žurnalistice. A dodal, že dříve zmíněný fond pak ještě začne známkovat a hodnotit ostatní média.

Veselý se zeptal, kdo vyvolal atmosféru vzájemného napadání, ale na to Půr odvětil, že není jeden viník, že to je součást vývoje politiky a médií. Uvedl, že většina novinářů jsou levicoví intelektuálové a liberálové, ale tyto názory nejsou v politice příliš zastoupeny, takže tito lidé budují média a snaží se prosadit své názory, ale společnost příliš nereprezentují.

Přišla otázka, co si Půr myslí o pořadu Newsroom ČT. Šéfredaktor Info.cz prohlásil, že nevidí důvod, aby veřejnoprávní média hodnotila ta ostatní. „Jsou to soukromé subjekty a my si asi neplatíme veřejnoprávní médium, aby hodnotilo média. Aspoň já si ho pro to neplatím.“ Dodal, že na Newsroom ČT se stejně nikdo nedívá a je určen jen k tomu, aby se v něm mohli novináři předvádět. „Já vůbec nechápu, proč ten pořad existuje,“ prohlásil.

Moderátor pořad označil za „trestní komando“. „To je Dvořákovo gestapo,“ kopl si ještě. Půr argumentoval, že si není jist, že je Petr Dvořák s pořadem spokojen. Pořad prý přestal sledovat už před nějakou dobou, protože zjistil, že tyto kauzy nikoho nezajímají. Konkrétně údajný čínský vliv na Info.cz. Dle Michala Půra projekt Info.cz kvůli kauze neutrpěl.

Že by v obsahu zvýhodňoval Čínu, popřel. „My jsme si nechali udělat nezávislé hodnocení od společnosti Newton Media, kterou může těžko někdo nařknout ze zaujatosti,“ dodal. Za pozitivní dle hodnocení šlo prohlásit pouhá tři procenta všech textů Info.cz o Číně. Co ho naštvalo, byly aktivity jednatele Tomáše Jirsy, o kterých nevěděl, ale celou záležitost už prý považuje za uzavřenou.

Celý rozhovor ZDE

