Xaver řešil ricin a Pavla Novotného. To netušil, že jeho host obě věci spojí. A primátor Hřib ať raději nečte

Agent s ricinem, start CNN Prima, Piráti a Pražský okruh, taková byla například témata pořadu Podtrženo sečteno na XTV. Petr Holec v něm konstatoval, že když bývalou pracovnici ČT utřel i exministr Tvrdík, tak že to už je co říct. A dělal si legraci, že do Respektu 'muže s ricinem' zatelefonoval Pavel Novotný, který se teď musí smát. Piráty označil za bonzáky a primátora Hřiba se ptal, kde je Pražský okruh. A Xaver měl na dopravu v Praze řešení. „Pavla Béma na jedno volební období posadit do křesla," pravil.

reklama

Začátek pořadu patřil startu zpravodajského kanálu Prima CNN, u kterého Xaver očekával, že ho komentátor sledoval „přilepený u obrazovky“. A Holec odvětil, že se přilepil hlavně na pořad, kde zpovídala bývalá pracovnice ČT Markéta Dobiášová exministra Tvrdíka. „Jaroslav Tvrdík neni žádnej tvrďák. Když rezignoval jako ministr, tak se u toho asi dvakrát rozbrečel. Ale to, co tam předvedla ta exredaktorka ČT Dobiášová, tam vlastně zanesla tu tradici České televize, opakujete nesmysly pořád dokola, toho hosta si ani nemusíte pozvat, protože ho nepotřebujete, nenecháte ho v podstatě promluvit, ale když ji i Jarda Tvrdík takhle utřel, tak to už je co říct,“ vypíchl komentátor jeden z pořadů. Anketa Máte důvěru v Bezpečnostní informační službu (BIS) ? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8216 lidí

Ale shledal, že je dobře, že má ČT24 konkurenci, protože Prima CNN alespoň není „televizní divize TOP 09“ a pochválil moderní studio. Pak se opět věnoval interview s Tvrdíkem, řka, že to je škola ČT24. „Já nechápu, že se politici nevzbouří a neřeknou, my k vám nebudeme chodit, když nám nasadíte roubík hned po příchodu a usednutí do studia nás nenecháte mluvit. Proč jsme tady?“ dodal. Xaver pak konstatoval, že politici přeceňují význam ČT, což Holec připustil.

Dále se řešilo, jak dlouho se ještě budou nosit roušky. Holec upozornil, že když šéf stomatologické komory Roman Šmucler dal naději, že by roušky mohly skončit s nouzovým stavem, tak to Jan Hamáček na Twitteru vehementně popřel. Holec teoretizoval, že ministrovi vnitra se v nouzovém stavu zalíbilo, protože z něj udělal lídra. Komentátor sám doufá, že roušky už bude brzy možné odložit.

Fotogalerie: - Trockého mexická pevnost

Přes roušky se Xaver s Holcem dostali k proslavenému dílu pořadu Aréna Jaromíra Soukupa s Pavlem Novotným. Moderátor upozornil zejména na Novotného roušky s nápisem 'Ondráček je koště' a Holec kontroval, že si myslel, že už na starostu někdo spáchal atentát nebo ho někdo otrávil. A dodal, že pořad neviděl.

A nemohlo nedojít i na aféru s ruským agentem s ricinem. Podle Holce se jedná o další vtip Pavla Novotného. „On to vymyslel, vzal do toho Koláře s Hřibem, pak zavolal do Respektu, celý to bylo venku a podívejte se, jaký je z toho únik,“ žertoval s tím, že představa, že někdo vyrazil do Prahy zavraždit Novotného, Hřiba a Koláře je i na Putinův režim „trochu moc“ a v Rusku jsou chytřejší.

Moderátor se ptal, co je to v BIS za úroveň, když mají „mezi sebou blbce, kteří to posílají ven“. Holec odvětil, že se to v tajných službách stává, ale politoval senátora Fischera, který se svého času údajně strachoval o svou osobu kvůli Číně. „Ani mu nedají ochranu a já myslím, že už byl krůček od toho, aby zaplatil nějakému Číňanovi, aby na něj spáchal fiktivní atentát, a teď mu to Pavel Novotný a ti další dva takhle vyfouknou,“ smál se komentátor. „Sedí doma, je naštvanej, možná podá trestní oznámení, jak je jeho zvykem,“ rýpl si ještě.

Xaver mínil, že si Respekt nemůže jen tak něco takového napsat, ale s tím komentátor nesouhlasil. „A co na to řekne Ústav nezávislé žurnalistiky?“ tázal se moderátor a Holec odpověděl, že je kauza asi zaměstná. „Teď hledají ricin, jsou v terénu,“ odtušil ironicky a dodal, že doufá, že Piráti už ve Sněmovně chystají vyšetřovací komisi a Jakub Michálek najde ricin.

Holce se Xaver ještě zeptal, co říká na to, že je starosta Kolář schovaný, „připosraný, protože mu někdo nakukal, že je tady ricin,“ a dává televizní rozhovory. Komentátor prohlásil, že se jedná o perfektní zábavu v čase, kdy se všichni bojí koronaviru a Pavel Novotný se podle něho musí na radnici ohromně smát.

Dále se Xaver věnoval rozhovoru s Ivanem Bartošem na webu Reflexu, kde si předseda Pirátů stěžoval, že je Babiš pomlouvá. „Mně se líbí, že si Bartoš stěžuje, když celý program Pirátské strany není ani pomlouvání, to je slabé slovo, to je bonzáctví,“ řekl Holec a dodal, že rozhovor obsahoval výčet všech institucí, kam chtějí Piráti vládu udat. Ocenil, že Piráti jsou transparentní a svým „bonzáctvím“ se ještě chlubí. Vysmál se Pirátům, že když Babišova vláda zvládla úspěšně první vlnu koronaviru, tak už ji grilují, zda má plán na tu druhou.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Holcovi také vadilo, že v rozhovoru předsedovi Pirátů prý nebylo oponováno, ale Xaver dodal, že Bartoš byl také u Václava Moravce, kde se oponovalo hodně. „Viděl jste?“ ptal se. „Neviděl. V neděli v poledne si myslíte, že bych si sedl k televizi? Vypadám na to? Rozhodně se (v poledne) nekoukám na televizi,“ prohlásil a dodal, že i spánek je lepší.

U Pirátů oba muži ještě zůstali, když Xaver Veselý nadhodil, že Hřib popřel osvobození Prahy Sověty. Holcovi by pomník Vlasovcům nevadil, ale upozornil, že v Praze byli jak Vlasovci, tak Koněv, a zatímco Vlasovcům byl pomník postaven, Koněva odklidili do depozitáře. A zkritizoval Hřiba, že si za primátorský plat hraje na amatérského historika, protože dle komentátora zjistil, že na vedení Prahy nestačí. „Hraje si na trucministra zahraničí,“ prohlásil. „A já se musím zeptat, kde je Pražský okruh?“ rýpl si ještě.

Xaver dodal, že na to zná řešení, a Holec se tázal, zda je to sednout do tanku. „Pavla Béma na jedno volební období posadit do křesla a bude Pražský okruh,“ mínil moderátor, ale komentátor varoval, že poté zase vyhrají Piráti. A Xaver to bral jako přijatelnou cenu, protože Bém byl dle něho poslední primátor, který něco vybudoval.

Psali jsme: Vojáci SSSR byli kamarádi, otec miloval ruštinu. Karel Schwarzenberg překvapil Bouchne to, bojí se Prymula. Radí, co dělat. A už přišel výsměch Xaver se naštval: Za*raný neziskovky. Nacisti? Němci to byli! Vy b*bci. A EU, to je tak Absurdní! Část pražských politiků si hraje na ministry zahraničí... Marek Benda řádil u Xavera. Sekl i spolustraníka Novotného

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.