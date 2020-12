Xaver se baví: Šarapatka trucoval, pak vytáhl dopis a seřvali ho. Výživné střípky z Rady ČT

Moderátor a radní České televize Xaver Veselý popsal ve své již tradiční videozprávě, jak probíhala poslední letošní Rada České televize. A bylo se prý na co koukat. Volil se nový předseda. Někdo nám tam pěkně trucoval. Nekalé kšefty moravského faráře s prohlídkami České televize byly odhaleny. Závěr byl dojemný a na zem prý kanuly slzy jak hrachy. „Co to melete, Šarapatko!“ Ale to hlavní jsme se dozvěděli. Chalupáři budou.

„Zvolily se všechny ty návrhový komise, kdo bude řídit schůzi a tak a došlo na volbu předsedy. Prosím vás, předseda Rady České televize, to není žádná legrace, to je vysoká šarže. Vlastně jsem si připadal jako ti volitelé toho Bidena. Představte si to, vedle mě seděl pan doktor Šarapatka, přímo naproti mně pan ředitel Dvořák a jeho suita. Takže jsem najednou pocítil tu důležitost, tady se volí předseda Rady ČT. Tady se píší dějiny. Ta tíha na mě dolehla. A taky jsem si musel uvařit kafe,“ popisoval volbu, s vtipem a ironií sobě vlastní, Xaver.

„Dnes jsem stál koncesionáře jednu kávu a jednu vodu, na tiramisu jsem ani nesáhnul, ale byly tam na občerstvení takové podezřelé kelímky s kousky okurky a nějaký mrkve nebo čehosi takovýho, pravděpodobně ze zahrádky paní Lipovské, ale tak toho se gentleman netkne,“ zažertoval opět Xaver.

„A teď k té volbě. Atmosféra by se dala krájet, všichni čekali, jak to dopadne. Byl jediný kandidát na předsedu, kterým byl Pavel Matocha. Člověk, který byl zvolen do Rady ve stejný den jako já. Neměl protikandidáta, nikdo jiný se neztopořil, aby kandidoval nebo někoho jiného navrhnul.“

„Zdenda Šarapatka dneska hodně trucoval, na několika místech trucoval. Řekl, že má pochybnosti o Matochovi a že se volby prostě účastnit nebude. Na druhou stranu jsme si říkali, že by bylo zajímavější, kdyby do toho šel srdcem a to Zdeněk umí a kdyby řekl, ‚tak když Matocha, tak já budu kandidovat proti němu‘, bůhví jak by to dopadlo.“

„Takže jsem vlezl také za plentu, také jsem tajně hlasoval a velmi tajně jsem hodil hlas Pavlu Matochovi a taky proč ne, když to byl jediný kandidát. Navíc mi Pavel Matocha přijde jako dobrý kandidát, protože je to pracovitý muž a je to taky šachista a někdy je to taky o taktice a tak jsem to s klidným srdcem a bez ibalginu hodil Pavlu Matochovi,“ prohlásil radní.

„A už vás, přátelé, nebudu dále napínat. Pavel Matocha byl zvolen předsedou drtivou většinou hlasů. A vy koncesionáři tak víte, že Rada České televize, kterou si jistě rádi platíte, má nového předsedu a je jím Pavel Matocha a já jsem za to rád,“ zopakoval ještě jednou Xaver.

Po řádné volbě vedení prý následovala také drobná debata na téma rozpočtu. Nemáme se ale ničeho obávat. „Rozpočet prošel, v létě zase poběží Chalupáři jako vždycky a vše je zalito sluncem,“ uklidnil diváky opět poněkud ironicky Xaver.

Objevil se ale jiný problém, a není to moc hezké: „Situace je taková... jednoduše popíšu, že farář nabízí prohlídky České televize za to, že mu přispějete na kapličku, v Český televizi o tom nikdo v uvozovkách neví, samozřejmě, že ví a pan ředitel komunikace to nějakým takovým pofidérním způsobem přikryje. A to jistě není pro ovzduší v televizi úplně dobré a on si asi myslí, že jsme úplně tupý a že jsme mu na to skočili, ale my jsme mu na to neskočili,“ vysvětloval Xaver.

Za zmínku také jistě stojí šarvátka mezi radním Šarapatkou a radním Kratochvílem. Ta vypukla v okamžiku, kdy Šarapatka porovnal jakýsi dopis ze Sněmovny se zvacím dopisem vojsk Varšavského paktu z roku 1968. „Radní Kratochvil se jako jediný zmohl na reakci, bylo na něm vidět, že se mu točí všechny vrtulky, a řekl: „Co to melete Šarapatka!!!“ popisoval s gustem Xaver. „Doktor Šarapatka ale zachoval dekórum a řekl, že se nebude snižovat na tuto úroveň komunikace,“ dodal.

Na závěr schůze Rady ČT měl pak novopečený předseda Matocha předvánoční proslov, kde popřál všem přítomným hezké Vánoce. „Říkal to tak procítěně, že mně tekly slzy jak hrachy a jak jsem tam seděl, tak jsem viděl ředitele Dvořáka a taky měl ty voči lesklý, že ho to taky dojalo. Vsadím se, že kdyby věděl, jaký to bude dojemný konec, tak by donesl z domova cukroví,“ usmíval se Xaver.

