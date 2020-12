Xaver si reportéra mazal na chleba, nelíbilo se. A po natáčení přišel pokus „uvést věci na pravou míru“. I to se zvrtlo

Málem to v šumu okolo zapadlo. Dobrovolné poplatky České televizi. Toto téma bylo otevřeno youtuberem Standou v jeho STANDASHOW, kde byl hostem moderátor Luboš Xaver Veselý. Toto téma provokuje, a tak se rozhořela i následná diskuse pod celým pořadem. A to i zejména proto, že moderátor Standa začal některé Xaverovy výroky uvádět na pravou míru. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

Anketa Jste pro prodloužení nouzového stavu? Ano 60% Ne 40% hlasovalo: 4624 lidí

„Teď berete tuto informaci z čeho?“ ptá se jej překvapený moderátor. „To jste říkal vy,“ odvětil Xaver. „A kdy jsem to říkal?“ ptá se dál. „Říkal jste to 7. 2. 2017 na streamu, kde jste České televizi tak naložil, že jsem se... když jsem si to pouštěl, tak jsem se úplně chvěl strachy. Jak jste tam naložil Moravcovi. A říkal jste tam: tam pořád sedí těch dvacet až třicet nějakých dědků, kteří rozhodují o tom, že by se všechno měli dámy a pánové změnit. Takovým plamenným... já jsem s vámi tak trošku souhlasil. Já bych jenom ubral... a na konci tam říkáte, že jste pro dobrovolné poplatky, tak vás beru do party jako prvního. Kolik byste byl ochoten dát měsíčně České televizi, dobrovolně?“ ptal se Xaver moderátora.

„Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím,“ sdělil. „Tak tři kila, ne?“ dorážel dál Xaver. „To je vlastně strašně pěkný, protože já na rozdíl od vás tu páku nemám to změnit. Jste člen Rady ČT, máte tu páku silnější než já,“ míní moderátor, což mu Veselý rozporoval, že Rada ČT o tom nerozhoduje. Naopak řekl moderátorovi, že on může vyvolat debatu, protože má velké publikum. „Proto mě nadchla ta vaše slova,“ podotkl Xaver Veselý.

Současná Rada ČT je obviňována, že neprávem odvolala dozorčí komisi. To a nejen to vysvětloval ve Standashow radní Luboš Xaver Veselý. Zaznělo, že senátor Jiří Drahoš je lhář a křivák, a vedla se debata, kolik má dostávat ředitel ČT. „Ten čtvrtmilionový plat je v pořádku, je to manažer firmy, která má 3 000 zaměstnanců, ovšem bonus ve výši 2,4 milionu mi přijde úplně úchylný,“ zaznělo také od Xavera.

A právě mimo jiné k bonusům generálnímu řediteli se v diskusi na kanálu YouTube Standa po odvysílání pořadu vyjádřil. „Rada ČT hlasovala o odměnách generálnímu řediteli 24. 6. 2020. Paní Lipovská nejdříve navrhla roční bonus ve výši 0 %. Xaver hlasoval PRO, ale návrh nebyl přijat (nedostatečný počet hlasů). Následný na 66,6 % přijat byl (Xaver opět hlasoval PRO),“ uvedl.

Moderátor v pořadu téma ČT a Rady ČT pak načal citátem Jiřího Drahoše, že už nechce zažít státní televizi jako hlásnou troubu režimu. „Bojím se, že co píše pan Drahoš, jsou jenom bláboly. Pan Drahoš je lhář a křivák,“ namítal Xaver, vadilo mu hlavně senátorovo prohlášení, že rada vyzvala ke sběru jmen nepohodlných redaktorů. Radní to popřel, Drahoš si prý neposlechl záznam jednání rady. A dodal, že podle jisté analýzy byla ČT po nějakou dobu hlásnou troubou TOP 09 a zůstává prorežimní, ovšem jde o režim z Bruselu. „Že by byla nějaká hlásná trouba českých politiků, tak to si vůbec nemyslím,“ uvedl.

A právě i k tomu se následně Standa vyjádřil v diskusi. „Analýza, kterou zmiňuje Xaver, je tzv. analýza předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu (krajské a senátní volby 2016). Zpracovala ji Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Měřila, kolik prostoru dostávají jednotlivé politické strany. Ve zpravodajství ČT dostala nejvíc prostoru ČSSD (1 406 vteřin), ANO (1 075 vteřin), TOP 09 (704 vteřin), KDU-ČSL (513 vteřin), KSČM (348 vteřin) a ODS (342 vteřin). Analýza hodnotila množství prostoru v porovnání s voličskými preferencemi a došla k závěru, že byla zvýhodňována TOP 09, které bylo přiděleno více prostoru, a naopak KSČM, některé nevládní a všechny neparlamentní strany dostaly prostoru méně. Analýza přesto neprokázala, že by ve sledovaných pořadech docházelo k trvalému a záměrnému vychylování ve prospěch nějaké strany. ČT reagovala slovy: ‚Analýza tendenčně vybírá údajné případy zvýhodnění některých politických stran bez uvedení potřebného kontextu. Využívá neobhájené postupy měření, nezohledňuje všechny dílčí výsledky rovným způsobem a obsahuje elementární početní chyby.‘,“ zveřejnil Standa.

V diskusi se pak Standa dočkal mnohých reakcí. Právě i třeba k té diskusi o dobrovolných poplatcích. „Ako si Xaver namazal Standu na chleba, a gurmánsky ho schrúmal,“ okomentoval se smíchem jeden diskutující.

A nechyběla ani reakce právě na to, jak Standa připojil do diskuse fakta. „Fact checking na úrovni Facebooku, shit shit shit,“ napsal mimo jiné uživatel.

