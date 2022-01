Xaver zesměšnil Fialova ptáka. Režisér Adamec to sestřelil. Padla i Džamila. „Není blbá.“

reklama

Úvodem se Adamec vyjádřil ke vzniku stínové vlády hnutí ANO Andreje Babiše, který u té příležitosti řekl, že je šokován tím, co vše byla schopna nová vláda pokazit za měsíc. „Tolik to nesleduji, tak nevím, co tato vláda pokazila, nebo čím se prezentovala pozitivně. A protože Andrej Babiš se rozhodl, že opravdu vstoupí do politiky, takže asi sleduje, co dělá Petr Fiala a jeho company, takže vidí, co dělá. Já neumím říct ano, nebo ne,“ sdělil Adamec.

Zda Babiš půjde do prezidentské kandidatury; Adamec se domnívá, že ano. „Doufám, že jo,“ poznamenal Adamec s tím, že podle něj má Babiš šanci. Záleží, kdo proti němu půjde v druhém kole. „Lidí, kteří by chtěli bydlet na Hradě a dívat se z těch oken na hlavní město, je spousta. Kteří si myslí, že by klidně mohli být zítra ráno prezidentem,“ dodal Adamec, že on sám se domnívá, že skutečně vyhraje Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 7696 lidí

Dalším tématem bylo hledání národního ptáka, které se rozhodla vyhlásit vláda Petra Fialy (ODS). "Národního ptáka nepotřebuji,“ poznamenal Adamec a Veselý přitakal. „Ale protože asi nejsme směrodatní občané, tak se nás na to nikdo neptá, jestli nám chybí ve státním znaku, nebo jestli nemáme nějaký nápad na národního ptáka. Včera jsem v rádiu poslouchal, že by se někteří přimlouvali za ptáka, který má nádhernou píseň. Myslím, že je z dílny Jardy Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dům holubí. Že by chtěli národního ptáka holuba,“ uvedl Adamec. „To už můžeme mít slepici rovnou,“ dodal Veselý.

„Nevím, kdo má tu potřebu k zemi, která má lva, že musí mít ještě ptáka. Moravané a Slezané mají svého orla, nechť ho mají, už ho mají dlouho, ať si ho nechají a hotovo. Tato debata o ptákovi v českém národním znaku, nebo jako reprezentanta České republiky, že to brzy skončí,“ míní Adamec.

Další probíranou zprávou bylo to, že Británie dodává Ukrajině obranné systémy kvůli hrozícímu ruskému útoku. Kdo všechno platí zbraně komu? „Já nevím. Já si myslím, že je to jednak blbost a jednak si myslím, že hrozící ruský útok není ruský útok, protože já si nemyslím, že Rusové zaútočí na Ukrajinu. Můžeme mít k Putinovi jakékoliv výhrady a mít na něj jakýkoliv názor, ale blázen není. Proč by to dělal? Aby si přivlastnil kousek další země? Má málo?“ ptal se Adamec.

„Právník Hradu poslal Stehlíkové předžalobní výzvu. Nepřebírá ale poštu, tvrdí,“ nadhodil další téma Veselý. „Džamila nebo Kamila, nebo jak se jmenuje. Že nepřebírá poštu, jo?“ ptal se Adamec. „No ona neví, jak se to dělá,“ podotkl Veselý. „Já si myslím, že ví, jak se to dělá, ona není úplně nechytrá, nebo není úplně blbá. Ale já vůbec nevím, jaký je problém, proč je předžalobní výzva,“ podotkl Adamec.

Načež Veselý mu vysvětlil, že Stehlíková v době, kdy byl prezident Miloš Zeman v nemocnici, napsala Stehlíková jeho diagnózu, bez jakýchkoliv informací, na sociální sítě. „Ona je psychiatrička, z Kazachstánu původně, a Hrad se tomu brání,“ vyprávěl dál Veselý, že Stehlíková Zemana vlastně svými vyjádřeními „popravila“. Přestože Adamec o kauze nic nevěděl, na otázku, komu v tomto sporu drží palce, odvětil: „Paní Džamile určitě ne.“

Psali jsme: „Dostane trafiku!“ Komentátor Vyoral tuší, proč Farský ve skutečnosti složil mandát Celní správa: Přetížená vozidla uvízla v síti hradeckých celníků ČEZ: Deset tisíc dní nepřetržitě předepnutý Richterová (Piráti): Slevy na jízdném musí být spravedlivé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama