Xaver zjistil, co o něm veřejně řekla Sommerová. A je moc zle: Ty pavlačová drbno, lhářko, extremistko...

Moderátor internetové televize XTV Luboš Xaver Veselý se tvrdě obul do režisérky Olgy Sommerové. „Dělám to nerad, ale musím,“ začal. „Olga Sommerová lže, a hodně,“ spustil poté ostrou kanonádu. Šlo o Českou televizi a o údajné ohrožení demokracie, před kterým Olga Sommerová varovala.

„Dělám to nerad, speciálně v tomto případě to dělám velmi nerad, ale musím uvést některé věci na pravou míru,“ oznámil moderátor, že je ochotný snést jen omezené množství lží pronesené na jedné hromadě, a když jich je moc, už musí reagovat.

Tentokrát se rozhodl reagovat na rozhovor Olgy Sommerové pro Reflex, kde uvedla, že má obavy o osud České televize. O zachování její nezávislosti.

Xaver Veselý zdůraznil, že Sommerová je místopředsedkyní Liberálně ekologické strany (LES), takže je to politička, a to je podle Xavera Veselého třeba zdůraznit.

Na druhém místě je prý třeba říct, že Luboš Xaver Veselý, Pavel Matocha a Hana Lipovská byli zvoleni Sněmovnou už v květnu, a nikoli v listopadu, jak to v rozhovoru pro Reflex uvedla Sommerová.

„Tady je první lež paní lhářky, režisérky a političky Sommerové,“ pravil Veselý.

Další lež Olgy Sommerové spočívá v tom, že tvrdí, že dozorčí komise Rady ČT byla odvolána nezákonně. Xaver Veselý v této souvislosti zdůraznil, že o tom, zda je něco zákonné, či nezákonné, rozhoduje soud. Sommerová se sice opírá o to, že někteří právníci z Parlamentu to sice viděli obdobně, ale podle Veselého je zkrátka důležité, aby v této věci rozhodl jen a pouze soud.

Sommerová také konstatovala, že Veselý, Lipovská a Matocha se dostali do rady skrze hlasy ANO, komunistů a SPD. „Tihle radní tam byli dovoleni jako škodná,“ vyjádřila svůj názor Sommerová.

„Opět snůška lží. Lež číslo 4, 5, 6, 7, 8, 9 a já už nevím kolik,“ ozval se Veselý.

Jedním dechem připomněl, že volba poslanců je tajná, takže nelze nikoho kádrovat. „Proč těm lidem lžete, vždyť jste proboha osoba s nějakou váhou,“ ohradil se Veselý.

Důrazně se postavil i proti tvrzení, že se do Rady ČT dostal jako „škodná“. „Můžete doložit aspoň jeden důkaz, že tomu tak je?“ žádal Veselý, který Sommerovou označil za „pavlačovou drbnu“.

Všem také připomněl, že vláda o věcech hlasuje a rozhoduje jako kolektivní orgán a lze kritizovat nebo chválit jen to, co rada opravdu odhlasovala.

Lubomír Xaver Veselý Sommerovou žádal, aby si zjistila, jak Rada ČT opravdu funguje, co opravdu dělá, kterým tématům se věnuje, a pak teprve by ji měla kritizovat. „Instantní dokumentaristko, milá paní političko a lhářko,“ nešetřil Sommerovou.

Zastal se také publicisty Pavla Černockého, který do Rady ČT kandiduje teď. Sommerová ho označila za extremistu a Veselý oponoval, že za extremisty považuje spíš politiky strany LES.

Poté se Sommerové vysmál za její srovnání kanálu ČT24 s vysíláním BBC. Sommerová prohlásila, že ČT24 má vyšší sledovanost než BBC, což je podle Veselého nesmysl.

„Tady už nevím, jestli to není pro lékaře. Chápu, že paní Sommerové je 71 let, a dokonce si myslím, že má právo na lehčí demenci, ale říct, že kanál ČT24 je sledovanější než BBC, tak pro to už ani neexistuje přirovnání. Každý, kdo si ťukne do internetu, zjistí, že to není pravda. Už proto, že BBC vysílá přes satelit takřka po celém světě,“ zdůraznil Veselý.

Sommerová také konstatovala, že jednání Rady ČT je dostupné jen ze záznamu, a ještě to je dlouhé, aby to nikdo nesledoval. Veselý okamžitě oponoval, že každé jednání Rady ČT je přenášeno živě. „Možná je to naprosto vědomá lež. Proč lžete, paní první místopředsedkyně LES, vy extremistko,“ nešetřil ostrými slovy Veselý.

Sommerová také konstatovala, že útok na ČT je útokem na svobodu slova a na demokracii.

Ani tady se Veselý neudržel.

„Když někdo neví kudy kam a nemá argument, začne žvanit o ohrožení demokracie,“ ohradil se Veselý s tím, že nikdo z novinářů ČT se v posledních devíti měsících neozval, že by byl omezován na svobodě slova. „To, co říkáte, paní Sommerová, je to lež a je to blábol,“ zaznělo z úst Luboše Xavera Veselého, který by rád zjistil, proč podle něj Sommerová takto lže. Možná ji k tomu vedou i materiální pohnutky. Tak to alespoň vidí Luboš Xaver Veselý.

„Paní Sommerová je lhářka a extremistka. Já tvrdím, že její slovo má hodnotu nula,“ nešetřil kritikou Veselý a žádal lidi, aby podobným lidem nenaslouchali.

