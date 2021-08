Z ČSSD přichází informace, jak to může být s BIS a Koudelkou

Premiér Andrej Babiš dosud nerozhodl, zda plukovníkovi Michalu Koudelkovi prodlouží mandát o druhých pět let. Rozhodnutí je přitom jen a pouze na vládě. Prezident Miloš Zeman, který proces výběru šéfa BIS podle zákona ovlivňovat nemůže, dává najevo, že by si přál Koudelkův konec. A Babiš váhá. Z ČSSD unikla informace, co by mohlo přijít teď.

reklama

Tanec kolem plukovníka Michala Koudelky. Tak by se dala nazvat situace, v níž jde o to, jestli bude Koudelka ve funkci šéfa BIS i po 15. srpnu, nebo jeho roli zastane někdo jiný, např. jeho zástupce Jan Pavlíček. Prezident Miloš Zeman opakovaně Koudelku kritizoval a není tajemstvím, že by uvítal Koudelkův konec. Většina bezpečnostních expertů naproti tomu Koudelkovu práci oceňuje. Oceňují ho také kolegové v zahraničí – americká CIA či kolegové z Izraele.

Sobotní MF Dnes upozorňuje, že pokud by se do čela BIS dostal již zmíněný Jan Pavlíček, došlo by k tomu, že by BIS vedl člověk blízký jejímu předchozímu řediteli Jiřímu Langovi. Pavlíček je u tajné služby řadu let, a to i navzdory tomu, že nemá patřičné vysokoškolské vzdělání. Zůstal u tajné služby na výjimku jako nepostradatelný pracovník.

„Podle politiků z ČSSD je pravděpodobná varianta, že současná vláda kolem jmenování šéfa BIS nepodnikne nic a výběr nechá na vládě, která vzejde z podzimních voleb. Mimochodem, podobný postup zvažoval premiér Babiš také ohledně jmenování nejvyššího státního zástupce. Nakonec však ministryně spravedlnosti Marie Benešová jmenování Igora Stříže prosadila,“ uvedl k tématu deník.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obě opoziční koalice – SPOLU, tedy ODS, lidovci a TOP 09, i koalice STAN a Pirátů – volají po tom, aby Koudelka pokračoval v úřadu dalších pět let. Předseda STAN Vít Rakušan obvinil Babiše, že by jako premiér země měl vydat jasné rozhodnutí, protože je to jeho úkol, ale on se zdráhá to udělat.

Psali jsme: Hukot ve Sněmovně: Srab Babiš. Když se může ukázat jako státník, tak couvne

„To, co předvádí pan premiér Babiš, je licoměrnost, nedostatek státnickosti, a já se nebojím říci, že v tuto chvíli se pan premiér Andrej Babiš chová jako srab,“ vypálil Rakušan s tím, že Babiš ustupuje tlaku prezidenta Miloše Zemana, přičemž není zcela jasné, proč je Koudelka Zemanovi a jeho spolupracovníkům tak nepohodlný.

Psali jsme: Paní Bohdalová má pravdu. A rasismus na Spartě? Vyoral volá psychiatra SPOLU: Pokud premiér nenavrhne pokračování Michala Koudelky v čele BIS, chceme situaci odblokovat mimořádnou schůzí Ke jmenování ředitele BIS se mají poslanci sejít v pátek 13. srpna Bomba. Zeman vydírá Babiše, píše novinář. Koudelka to prý má spočítané

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.