Z korony se stává sezónní infekce. Na to jsme zapomněli, vysvětloval virolog

Minulý týden se Grubhoffer nechal slyšet, že situace kolem covidu-19 se vyvíjí mnohem hůře, než předpokládal. Co míní dnes? „Situace odpovídá tomu vzedmutí podzimní vlny, čtvrté vlny koronaviru. Mám pocit, že to naše optimističtější vidění na sklonku léta bylo způsobeno tím, že jsme si dostatečně neuvědomili, že koronavirus začíná nabývat sezónního charakteru a že se stane součástí toho repertoáru virových původců akutních respiračních onemocnění. Že je to sezóna, která mu přeje. A přes všechna i dodržovaná protiepidemická opatření, tak s tím nemůžeme mnoho dělat, to vidíme i v sousedních zemích včetně Rakouska a Německa,“ sdělil Grubhoffer.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes uvedl, že vnímá aktuální stav jako epidemii neočkovaných. Je to z Grubhofferova pohledu správné označení současné situace? „Z mého pohledu určitě ano. Poněvadž mi skoro přijde, že si to pan ministr půjčil ode mě, já to velmi rád používám a chci tím provokovat právě ty chronické odpírače očkování, aby se nechali přesvědčit, změnili svůj názor a postoj k očkování a podstoupili očkování,“ řekl Grubhoffer.

Dále se vyjádřili k tomu, proč máme stále původní vakcíny, přestože postupně převládla britská mutace a potom mutace delta. „V této v podstatě počáteční fázi průchodu pandemie celou planetou je situace poměrně nepřehledná. Víte, že každý kontinent má svoji nějakou dominantní variantu a pak spoustu všelijakých subvariant, že jsme se ještě před několika měsíci velice obávali, aby se tady najednou neobjevila varianta epsilon nebo varianta mí, a že to cestování lidí kolem naší planety tak přece jenom je velmi omezené, takže to tomu určitě velmi jistě brání a chrání nás. Ale situace, pokud jde o varianty, je svým způsobem nepřehledná a udělat strategické rozhodnutí pro masivní velkou výrobu určité varianty nebo hned několika variant pro dosavadní producenty osvědčených vakcín není jednoduché. Výzkum v jejich laboratořích na tom pokračuje, a dokonce už probíhají i příslušná dodatková klinická testování tak, jak je to vyžadováno. To je logické, poněvadž tyto dosavadně fungující vakcíny mají přechodné povolení na dva roky, a to už se blíží ke svému konci,“ dodal Grubhoffer.

To, zda dělá vláda dost, aby šíření pandemie zastavila, je podle Grubhoffera otázka s jednoznačnou odpovědí. „Nikoliv, ale ta současná vláda, odstupující vláda, má vlastně na svém kontě tolik špatných řešení od samého počátku, respektive od té druhé pandemické vlny loňského podzimu, po jakémsi ukonejšení úspěchem, že už od té doby se snaží hasit požáry, a i to si myslím, že se jí nedaří, spoustu protichůdných opatření a řešení, fatální lockdowny, zavření škol na strašně dlouhou dobu,“ sdělil Grubhoffer.

„V současné době nemůžeme říct, jestli ta opatření, která vstoupila v platnost minulé pondělí, respektive ještě vstoupí v platnost příští pondělí, najdou své uplatnění, pevně doufejme, že ano. Situace je vážná, není však zoufalá. Máme stále tu jistotu velké části proočkovaného obyvatelstva, takže ten základ kolektivní imunity tady je, takže není jistě důvodné se obávat fatálního průběhu typu loňského jara, ale přesto je to křehký stav. A já speciálně si myslím, že velice rozumně v této fázi, a docela bych chtěl pochválit Ministerstvo školství, jak se k tomu postavilo, zase navzdory původnímu názoru Ministerstva zdravotnictví, tentokrát si to pan ministr prosadil,“ zmínil Grubhoffer ohledně plošného testování.

Závěrem se pak vyjádřil k tomu, že by byl rád, aby odborná komunita mluvila kolem covidu stejným hlasem, neočekává však, že se to stane v brzké době. Podle něj je obdobná situace i v zahraničí.

