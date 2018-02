Z toho mít Babiš se Zemanem radost nebudou, do vedení ČSSD mají našlápnuto jejich kritici

Jakou podobu bude složení nakonec mít ovlivní i nově zvolený tandem předsedy ČSSD Jana Hamáčka a prvního místopředsedy Jiřího Zimoly. Na pozici místopředsedů podle informací Práva usednou nejspíše pardubický hetjman Martin Netolický, radní Vysočiny Jana Fialová, nebo olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk. Podporu jim prý má zajistit dohoda mezi krajskými organizacemi.

Shoda podle informací Práva však zatím není na dalších dvou jménech místopředsedů. „Máme s předsedou půldruhého měsíce na to, abychom se dohodli na složení celého týmu. Je správné, abychom si o něj delegátům řekli a nečekali apaticky, koho zvolí,“ uvedl Právu Zimola.

„Sociální demokracie má v čele dva lidi, kterým věřím; pokud si myslí, že bych měl být součástí týmu, budu rád, ale záleží na delegátech sjezdu,“ řekl Martin Netolický, který má s oběma politiky velmi dobré vztahy. Sám je však podle novin vůči ANO a Babišovi mnohem přísnější než Zimola a Hamáček. Dále Netolický uvedl, že se neobává toho, že by mu špatné vztahy se Zemanem mohly ve volbě místopředsedy uškodit.

Podle slov Netolického je sice v ČSSD skupina lidí, kteří Zemana vnímají jako svého guru, ale jeho proslov na sjezdu podle něj nemohl nikoho ve straně oslovit. „Mluvil jako velvyslanec ANO, až jsem si říkal, zda není jeho členem,“ popsal Netolický.

Antonín Staněk, který neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, se nyní uchází o post řadového místopředsedy. Ještě před sjezdem říkal, že ČSSD musí trvat na podmínce, že obviněný člověk nesmí sedět ve vládě. „Vedení by také mělo být co nejbarvitější. Nesmí se opakovat, aby představitelé rozdílných názorů byli vedením strany upozaděni,“ zdůraznil.

Otočit směr ČSSD, alespoň co se týká inkluze, by chtěla zase radní Vysočiny pro oblast školství, která by se podle krajských dohod prý měla stát místopředsedkyní ČSSD. Stejně jako Netolický Fialová trvá na tom, že ČSSD by neměla ustupovat z podmínky, že Babiš nesmí sedět ve vládě. A kritická je na rozdíl od Hamáčka a Zimoly i k prezidentovi. „Mám k němu výhrady, ale jako prezidenta ho respektuji,“ uvedla Právu.

Podle Fialové odlišné názory nového vedení nemusejí být problém, napak. Důležité podle ní je hlavně to, aby navenek vystupovali jednotně. Mezi místopředsedy, jak je zvykem, by měl usednout i nějaký Moravan. Podle Práva se uvažuje o brněnském exprimátorovi Romanu Onderkovi či poslanci a primátorovi Karviné Tomáši Hanzelovi. Onderka i Hanzel jsou vůči Babišovi také mnohem ostřejší než Hamáček se Zimolou.

„Co se týká možného vládního angažmá, má ČSSD pouze dvě možnosti, opozice, nebo účast bez trestně stíhané osoby,“ řekl jasně. Hanzel si ještě před sjezdem stěžoval na to, jaké mají někteří sociální demokraté nadšení pro vstup do vlády, která se k jejich lidem nechová dobře. Nyní se ale ve svých výrocích drží zpátky. „Co se týká vlády, je to na Zimolovi a Hamáčkovi, až s něčím přijdou, tak to budu komentovat,“ uzavřel.

Psali jsme: Se posral! „Hra o trůny“ pokročila: Babiš má jasno, už si vybral a dost naštval kavárnu. Rozkol v ANO kvůli SPD Roman Onderka z ČSSD: ANO kopíruje, co my dělali v Brně už před jedenácti lety. Řekli jsme, že do vlády se stíhanou osobou nepůjdeme, a sliby se mají plnit Seďa (ČSSD): Politické deklarace obranyschopnost naší země nezvýší Babiš po jednání s ČSSD: Je to teď jediná varianta na stole

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab