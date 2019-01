Z toho se posadíte: Nové informace o působení George Sorose. Jde i o Českou republiku, velmi známá jména. Neziskovky, peníze...

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 76% Nezvažuji 20% Ještě nevím 4% hlasovalo: 7653 lidí

Ivo Valenta na svůj facebookový profil napsal dlouhý příspěvek ohledně amerického miliardáře George Sorose. Ke svému textu připojil i video zpravodajství TV Prima. V tomto videu se hovoří o Sorosově ovlivňování voleb do Evropského parlamentu v roce 2014. Tato skutečnost vyplynula z uniklých Sorosových e-mailů a projektů nevládních organizací, podpořených Sorosem. V dokumentech zveřejněných počítačovými piráty je patrné pozměňování veřejného mínění, kdy se za podpory zkušených novinářů snažil Soros omezit vliv politických uskupení, jež kritizovala Unii a její proimigrační politiku. K tomuto ovlivňování Soros využil též právníků a sociálních médií.

Video z reportáže TV Prima o Georgu Sorosovi můžete zhlédnout ZDE:

„PRAVDA ZVÍTĚZILA! Jsem opravdu rád, že pravda vyšla na povrch a že se ji nebojí zveřejnit média,“ vyjádřil své nadšení nad zveřejněnou zprávou o Sorosovi a jeho ovlivňováním veřejného mínění Ivo Valenta. „Dlouhodobě tvrdím, že se George Soros stejně, jako to dělal v mnoha zemích světa, snažil i u nás ovlivňovat politický život. A to i za pomoci jím placených organizací. Nedivím se, že na mne jako odplatu za kritiku Sorose tyto organizace opakovaně útočily a snažily se mne mediálně zdiskreditovat a pošpinit mé jméno naprosto směšnými útoky. Cíl byl podle mne zřejmý – napomoci Sorosovi zvrátit volební výsledky ve prospěch subjektů, které mu umožní pokračovat v jeho multikulturálních představách o zmonopolizovaném světě. Vždyť například občanské sdružení Brnění, které vyneslo do politiky aktivistu Hollana, získávalo peníze na své projekty mimo jiné právě od nadace Open Society Fund, jejímž zakladatelem je George Soros. Paradoxem bylo, že zatímco Hollan hystericky mobilizoval proti hazardu a především mé osobě a útočil na všechny politiky, kdo s jeho názorem nesouhlasili (pak se za své výroky musel omlouvat), jeho ‚mecenáš‘ Soros založil společnost, která provozovala přibližně 50 kasin po celém světě, navíc byla také světovým provozovatelem on-line kasin. To však bylo Hollanovi fuk – přece koho chleba jíš, toho píseň zpívej…,“ pokračoval Valenta.

Bývalý náměstek brněnského primátora z hnutí Žít Brno Matěj Hollan se „proslavil“ hned několika kauzami, jež rezonovaly širokou veřejností i mimo samotné Brno. „Proslul“ například výrokem o zplyňování, kdy prohlásil: „V Brně bývalo dříve vícero národností, které jsme si dílem zplynovali, dílem vyhnali,“ načež se musel omluvit: „Po uvážení jsem se rozhodl omluvit všem, kterých se dotkl můj včerejší výrok. Češi se zplynování Židů fyzicky neúčastnili, protože ani nemohli,“ uvedl tehdy Hollan. Dodal, že formulace věty byla chybná. „Za zkratkovitost svého výroku se omlouvám a ani nejzarytější český antisemita nemohl být dozorcem v koncentráku.“ S hnutím Žít Brno je taktéž spojováno i obhajování migrace, přičemž Hollanův nejznámější výrok v této souvislosti byl: „Už dnes v Brně žije přes 2 000 lidí z islámských zemí a 1 000 arabsky hovořících. Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké,“ jak uvedl v červenci minulého roku.

Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

„Také bývalý Ekologický právní servis, který dnes vystupuje pod vznosným jménem Frank Bold, proti mně, jakožto kritikovi Sorose, spřádal plány. K tomu si vymyslel právně úplně scestné konstrukce, které navíc postrádaly základní znalosti o mém veřejném angažování. A světe, div se – také na účtu této organizace přistávaly peníze od Sorosovy nadace. Náhoda? Již dříve jsem uvedl, že zásadně nesouhlasím s tím, abychom v naší zemi otevírali dveře destruktivním aktivitám tohoto amerického miliardáře, který i podle zahraničních politologů prostřednictvím svých nadacích pomáhá také nejradikálnějším nevládním organizacím. A už vůbec jsem nemohl mlčet v případech, kdy některé naše nevládky za zády se Sorosem dělaly ochotně velký nátlak na politiky i státní správu. Navíc když jsou tyto organizace, kterým pod pokličku hospodaření nikdo nevidí, vesměs přisáté jako bradavice na nejrůznějších dotacích a neštítí se ani peněz z nadace založené světovým politickým manipulátorem,“ pokračoval ve svém příspěvku Valenta na téma propojení neziskových organizací se Sorosem.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle zveřejněné reportáže dává Soros v Česku peníze na propagaci Evropské unie a podporu menšin. V minulosti mu ovšem nevyšla snaha otevřít zde i univerzitu, tehdejší premiér Václav Klaus mu v tom zabránil. Soros ho tehdy nazval „Tím nejhorším, co ztělesňuje západní demokracie“. V tomto roce se podle reportáže Soros snažil nejvíce ovlivňovat veřejné mínění ve Francii, Maďarsku, Řecku, Itálii a v Nizozemsku.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fotogalerie: - Klinika žije, boj pokračuje

Psali jsme: Poslanec Benda: Dochází k restauraci komunismu a jeho přisluhovačů. Komunisté podporují vládu a diktují si podmínky Ministr Ťok: Místo zrychlení staveb další komplikace a protiústavní omezení práv Nejen Putin. Také někdo mnohem větší a mocnější. Analytik Janda ví, proč Soukup kandiduje Zdechovský (KDU-ČSL): Právní stát jako podmínka čerpání peněz EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak