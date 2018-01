Z toho, že bude Andrej Babiš předsedou vlády, neustoupíme ani ve druhém pokusu, vzkázal z ČT Faltýnek

To, že byl první pokus zbytečný a jen zdržováním od práce, Jaroslav Faltýnek vyvrátil hned v úvodu. „Zbytečný určitě nebyl, když jsme jednali o ustavení sněmovny, tak jsme se ptali všech subjektů, zda jsou ochotny a za jakých podmínek jít s námi do vlády, a řekly, že nechtějí. Proto byl sestaven koncept menšinové vlády a byl vypracován program, který obsahoval různé věci z programů ostatních politických stran,“ řekl a dodal, že věřili, že jsou schopni získat důvěru pro tento program, což se nepodařilo, a tak se pokračuje dál. „Seděl jsem na těch jednáních a není pravda, jak někdo tvrdí, že jsme předem řekli, že s někým vládnout nebudeme,“ doplnil.

Na dotaz, jaké dělalo hnutí ANO ostatním stranám ústupky za účelem přesvědčit je ke spolupráci, Faltýnek sdělil, že ústupky ani nebylo možné dělat. „Když strana, které nabídneme spolupráci, řekne, že s naším předsedou jít do vlády nechce, tak jsme byli zatlačení do situace, kam jsme museli jít s konceptem menšinové vlády,“ zopakoval Faltýnek a dodal, že ústupek v podobě změny předsedy vlády nepřipadal v úvahu.

„Ztracený čas to určitě byl, máme tři měsíce od voleb, jsme v bodě nula a za to může ANO, které vědělo, že běží proti zdi, a uvedlo nás do nenormální situace. Babiš úkol nezvládl, ani nemusel, díky Zemanovi věděl dopředu, že má v kapse druhý pokus,“ neudržel se Stanjura. Dále také dodal, že neví, proč by ODS dělala ústupky, když nebyla pověřena sestavováním vlády. „První pokus nevyšel, druhý pokus by měla dostat druhá nejsilnější strana, to je normální,“ řekl rázně Stanjura.

„Vzpomeňte si, pane Stanjuro, jak se dařilo sestavit vládu Mirku Topolánkovi,“ neváhal mu vmést do tváře Faltýnek s tím, že v takové situaci ještě zdaleka nejsou. Dále dodal, že zítra v půl sedmé ráno zasedá vláda, která nezískala důvěru, a podá demisi, kterou premiér doručí osobně panu prezidentovi. „Co se týká politických jednání, jako první jsme oslovili sociální demokracii a zeptáme se, za jakých podmínek jsou ochotní jít do nějaké vlády. Na čtvrtek jsme pak pozvali hnutí SPD,“ upřesnil.

Celá kauza Čapí hnízdo je prý účelová s jasným cílem poškodit hnutí ANO, proto Andrej Babiš bude v čele vlády, i když bude trestně stíhán. „My stojíme za svým předsedou a ctíme presumpci neviny. Kauza Čapí hnízdo, omlouvám se, že jsem sprostý, už to nikdy neřeknu, ale je to sra*ka,“ neodpustil si Faltýnek a dodal, že všem partnerům při vyjednávání opět oznámí, že u sestavování vlády nebude Andrej Babiš chybět.

Stanjura uvedl, že až je hnutí ANO vyzve k jednání, přijdou jako vždy a jediné, na co čeká, je rozhodnutí, jestli Andrej Babiš bude oficiálně pověřen pro sestavení vlády. „Babiš u toho být v čele vlády každopádně nesmí,“ trvá si na svém.

Mandátový a imunitní výbor doporučil, aby poslanci vydali k trestnímu stíhání své kolegy Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, oba vinu odmítají, o vydání ale požádali. O jejich vydání by tak měla rozhodnout sněmovna na schůzi, která začíná zítra. Klub hnutí ANO se usnesl, že bude hlasovat proti.

K požádání o vydání k trestnímu stíhání prý Faltýnka přiměly dvě věci. „Nejsem nadčlověk, já vím, že jsem nic neudělal, tak nemám žádný problém se obhájit a podal jsem i stížnost ke státnímu zástupci. Druhý důvod je má loajalita ke kolegům, se kterými jsme společně rozhodli o prodeji akcií,“ uvedl a dodal, že se změnila zásadní věc, jelikož při první žádosti policista zatajil důkazy a nepředložil je Poslanecké sněmovně a výboru. „Myslím tím důkazy, které by vyvracely tu nesmyslnou pohádku, že akcie neexistovaly a nebylo výběrové řízení na prodej a podobné výmysly,“ doplnil.

Podle Stanjury otázka o vydání, či nevydání Babiše a Faltýnka měla být rozhodnuta před hlasováním o důvěře vládě. „Pro Českou republiku je velmi důležité, jestli premiér využije, nebo nevyužije imunitu a zda bude pokračovat jeho trestní stíhání,“ vysvětlil. Dále reagoval na předešlá slova Faltýnka, že jediný, kdo vytváří pohádku a mlhu, je právě on. „Jako poslanci tu nejsme na posuzování důkazů. My posuzujeme to, zda žádost o vydání souvisí s politickou činností. Za sebe říkám, že kdyby Babiš a Faltýnek byli obvinění za hlasování například na zastupitelstvu, tak budu proti jejich vydání. Ale v tomto případě odmítám posuzovat důkazy, které se netýkají činnosti obou politických poslanců, to je již úloha zcela někoho jiného, nejsme lidový tribunál,“ uzavřel Stanjura.

