Z úst premiéra Babiše zazněla rázná odpověď, kterou si přečtete jen u nás. Jde o návrh Žít Brno přijmout v ČR uprchlíky

Hollan podle ČTK uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2 000 lidí z islámských zemí a 1 000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké,“ uvedl Hollan.

„Pan Hollan se snaží jenom získat laciné body a ukázat falešnou solidaritu. Česká vláda se s italskou vládou na přerozdělení uprchlíků domlouvat nebude. Máme jasnou strategii a postupujeme společně se všemi zeměmi V4. Migrační politika se nedělá tak, že jednou ráno vstaneme a řekneme si, že přijmeme nějaké uprchlíky, jak si to představuje pan Hollan. Žádné uprchlíky Česká republika přijímat nebude. Říkáme to jasně a dlouhodobě. Takové řešení by opět jenom povzbudilo pašeráky, kterým bychom dali signál, že si nelegální migranty v Evropě zas a zas rozdělíme. Musíme jim naopak jasně vzkázat, že nelegální migraci Evropa neakceptuje. Je nutné konecně začít bránit aktivně nelegální migraci a pomáhat migrantům v zemích, ze kterých odcházejí, aby se na cestu vůbec nevydali,“ odpověděl Babiš ParlamentnímListům.cz na dotaz, co si myslí o návrhu hnutí Žít Brno.

Podle Hollana nehrozí, že by se přijetím těchto lidí strhla přijímací vlna. „Česká republika má dobrou azylovou politiku. Ti lidé musejí projít řízením, takže nehrozí, že sem budou proudit desítky tisíc,“ řekl Hollan.

V Brně působí i úředníci a pracovníci neziskového sektoru, kteří jsou podle Žít Brno schopní uprchlíkům pomoci. Brno prý chystá i strategii pro integraci cizinců, která má pomoci řešit jejich život, bydlení i práci. V Brně tvoří koalici hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených.

Žít Brno informovalo, že pošle dopis premiérům Itálie Guiseppemu Contemu i ČR Andreji Babišovi. Babiš o víkendu již italskou žádost o pomoc se 450 migranty, kteří byli na palubě rybářské lodi, odkud je převzala plavidla unijní agentury Frontex a italské finanční stráže, odmítl. Conte mu pak poslal dopis, ve kterém ho zve na návštěvu Itálie. Český premiér s ním bude jednat, termín schůzky premiéři hledají.

autor: Lukáš Petřík