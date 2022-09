Za co drží Rakušan Fialu? Hodný pan učitel a spousta hloupých lidí, to nemůže dopadnout dobře. Právník Ortman varuje

reklama

Blížící se soud šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho bývalé poradkyně Jany Nagyové Ortman vnímá jako otevřenou věc. „Postupně odpadali obvinění a obžalovaní a zbyli jen dva. Ale to je postup orgánů činných v trestním řízení. Jsem právník, a když se projednává trestná činnost, která se stala před 14 lety, musím se ptát, jaký odkaz má pro své účastníky. Nejlépe je, když je pachatel potrestán a pak má trest výchovný účinek, ale po 14 letech… Je to spíše než kauza právní, kauza politická,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Na otázku, zda má jako advokát důvěru v policii, státní zástupce a soud, odvětil, že celý průběh vrhá na kauzu podivné světlo. „Jestliže dojde k tomu, že trestní stíhání většiny obviněných je zastaveno, a to pravomocně i po přezkumu, tak nevím. Vrhá to podivné světlo. U Faltýnka to bylo nastaveno a je logické se ptát, jaké argumenty obžaloba má,“ uvedl Ortman. Je tedy už na veřejném žalobci a jeho odpovědnosti, že důkazy směřují k prokázání viny. Sám má navíc zkušenost se soudcem, jehož senát bude případ projednávat - Jan Šotta: „Soudce je to zkušený a jak vím z praxe, je znám tím, že má rád medializaci věcí. Očekávám, že bude ochotně rozdávat interview na všechny strany,“ podotkl.

Vykroužkování Pirátů? Vyvraždění Vršovců

Kromě toho česká vláda rozhodla, že stáhne žalobu na Evropskou komisi. Ta odmítá vyplatit společnosti Agrofert finanční dotace kvůli střetu zájmů Andreje Babiše, tehdejšího premiéra České republiky. Skutečnost, že osoba Babiše je vlastníkem firmy a současně politik a předseda nejsilnější opoziční strany, způsobuje podle Jaroslava Ortmana problémy. „Z toho pramení celý pohled na věc a bohužel i kroky vlády,“ sdělil.

A právě s kroky vlády není ohledně cen energií a inflace spokojen. Současná vláda, bývalá opozice, kritizovala předchozí vládu za korupci, střety zájmů a další potíže, ukazuje se po korupční kauze Dozimetr a po potížích s ředitelem zpravodajské služby, že se slušná politika nedostavila? „Samozřejmě, mně se to nelíbí. Rakušan (Vít, ministr vnitra a šéf STAN, pozn. red.) od chvíle, co vstoupil do politiky vykroužkováním Pirátů, vyvražděním svého spojence… to bylo jak když Přemyslovci vyvraždili Vršovce nebo něco podobného. A od této chvíle přes další kroky jako fatální chyby a průšvihy STAN, pak Hlubuček (Petr, jeden ze zatčených v kauze Dozimetr, pozn. red.) a další neuvěřitelné věci, to zase všechno vrhá podivný stín na celé seskupení STAN. A obávám se, že je to nejvíce citlivý bod současné vládní koalice,“ shrnul právník.

Nádor odpadl sám, ale zůstává „blbej“ pocit

„Bohužel Petr Fiala je předsedou vlády a jen útrpně přihlíží tomu, jak se loď potápí, protože STAN táhne koalici ke dnu jako hrom. STAN se samostatně do Sněmovny nemůže dostat a se STAN už nikdo koalici dělat nebude, vyvraždění Vršovců si bude každý pamatovat,“ podotkl Ortman. Podle svých slov zažil už spoustu premiérů, kteří byli skutečnými premiéry s velkým P: „Václav Klaus, Miloš Zeman, Mirek Topolánek a i Jiří Paroubek, ač j sem ho neměl rád pro jeho cholerické výlevy, udržel si stranu na uzdě. Ale Fiala takový typ není,“ zauvažoval.

„Je to profesor, učitel, kantor, který považuje veřejné dění za školu a podle toho se chová. Jeho chování by mělo být razantnější, tvrdší. Podívejte, jak vystupuje hejtman Kuba, ministr spravedlnosti Blažek, to jsou všechno lidé, kteří jsou pod ním, ale jejich styl by měl být stylem premiéra. Jestliže Rakušan drží Fialu za ruce a nohy a nemůže se hnout, má přeci ústa a může říci, že se mu počínání STAN nelíbí. Mohl uvést výhrady ke jmenování šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, že taková osoba tam nemá být, ale ten nakonec po tlaku odešel sám,“ řekl advokát.

Jaroslav Ortman nemohl uvěřit tomu, co se kolem Mlejnka dělo: „Nevěřil jsem svým očím a uším, která rozvědka by s ním komunikovala, ten pán je na černém seznam všech rozvědek a že by CIA nebo MOSAD komunikoval s člověkem, který měl kontakty s organizovaným zločinem? A právě tady jsem čekal distanc Rakušana i Fialy, ale to se nestalo. Nechali to vyhnít, takže nádor odpadl sám. Ale zůstal z toho blbej pocit, strašně špatnej pocit,“ podotkl. A pozitivně v tomto smyslu kvitoval práci médií. „Říká se, že média jsou sedmá velmoc a chvála bohu, že tomu tak je. Kdyby byla omezena a nemohla psát, nedozvěděli bychom se zásadní věci. Jinými slovy média jsou strážce demokracie, ale měla by být skutečně nezávislá, ne tendenční. Není možné, aby redaktor své politické názory prezentoval z obrazovky. Takový tam nemá co dělat,“ domnívá se Ortman.

Výsledkem premiérova výroku budou větší demonstrace

Dále okomentoval desítky protestujících lidí na Václavském náměstí a nelíbil se mu ani výrok českého premiéra, že demonstraci svolaly proruské síly. „Lidi tam nahnala obava, co bude dál a zejména, když slyšíme: Nenecháme vás padnout, o každého se postaráme. Lidé dostávají vyúčtování za elektřinu a dozvídají se šílené věci. Nejhorší je, když vláda mluví planá slova a nedělá činy. Jako ministr Síkela, ten člověk tam už dávno neměl být. Jestliže po osmi měsících ve funkci říká, že zlepší komunikaci, tak tam nemá co dělat,“ uvedl.

Výrok Petr Fialy pak označil známým bonmotem, že je to horší, než zločin, je to chyba. „Výsledkem, když bude premiér hanit demonstranty a označovat je za troly a proruské síly, bude, že příští demonstrace bude větší a razantnější. Nejstrašnější je, když se nešťastní a zoufalí lidé obrací na vládu a vláda je urazí. Pak i ten, kdo tam nešel, příště přijde. Odbory dosud seděly a spaly a najednou, když veřejnost sama bere energii do ruky, už svolávají demonstrace a snaží se jim vyhnat vítr z plachet. Teď se budou organizátoři předhánět, kdo uspořádá větší a razantnější protest. To všechno jen proto, že je tady tento hloupý výrok,“ sdělil advokát.

Za dostatečný argument premiéra Fialy nepovažuje, že svá slova mířil k pořadatelům demonstrace, nikoliv k účastníkům: „To jsou nesmysly. Ti lidé demonstrují oprávněně. Ať budou organizátoři sebeneschopnější nebo sebelepší, pokud budou lidé chtít, sami přijdou,“ varoval. „Fiala je v podstatě hodný člověk, ale není to typ šéfa. Horší je, že v koalici jsou lidé, kteří jsou vyloženě hloupí jako Markéta Pekarová Adamová, která nemá co dělat ani v čele TOP 09, ani v čele parlamentu,“ dodal Jaroslav Ortman.

