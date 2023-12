Za co nás trestáte? Ministr Výborný dostal vynadáno. Dvakrát! A od plic

reklama

Poslanci se v úterý zabývali peticí českých zemědělců, kteří protestují proti diskriminaci a nerovnému přístupu vlády k jejich oboru. Šlo o vyvrcholení jejich dlouhodobého odporu proti razantnímu snížení státní podpory na úkor tzv. malých zemědělců, tedy soukromě hospodařících fyzických osob. Na jednání petičního výboru dorazil i ministr zemědělství z KDU-ČSL Marek Výborný. Rozhodně se nejednalo o příjemné setkání, zemědělci byli z vystupování ministra mírně řečeno rozčarováni.

Podle argumentů signatářů petice, kterých je skoro čtrnáct tisíc z 900 zemědělských podniků, totiž vládě vůbec nejde o narovnání podmínek mezi velkými a malými. Vládní změny nejvíce postihují drobné vlastníky půdy, kteří se kvůli větší efektivitě sdružují do družstev či akciových společností. Má jít především o narušení hospodářské soutěže a rovných podmínek v podnikání.

Proč? Fialova vláda totiž rozhodla, že fyzické osoby podnikající v zemědělství na rozloze do 150 hektarů budou dostávat podstatně vyšší příspěvky od státu. Přepočteno na jeden hektar dostanou drobní vlastníci půdy sdružení v družstvech skoro o polovinu nižší částku než soukromě hospodařící jednotlivci. To zemědělským podnikům způsobuje finanční propady v řádech milionů korun. Pro mnohé to může být fatální.

Kabinet Petra Fialy nečekanou změnu zavedl narychlo bez diskuse se zástupci zemědělského segmentu a podle autorů i signatářů petice se s nimi odmítá bavit a vládní představitelé včetně premiéra se ani neobtěžují odpovídat na dopisy. Proto se uchýlili k petici.

„Máme dost vládní politiky, která hazarduje se soukromými vlastníky českého venkova.

Kde berete tu drzost? Jak můžete sahat na naše soukromé vlastnictví? Za trochu vládnutí chcete přerozdělovat naše pozemky? Od 50. let se tohle ještě nestalo. Je to arogance moci, my jsme vám nedali právo nás diskriminovat podle toho, z jakého dvora za naší nelehkou prací vyjíždíme. V každé ekonomice má platit jediné pravidlo: dobrý, nebo špatný hospodář. Proč jste s námi doteď nejednali? To je vám 14 tisíc podpisů málo? Jestli vám to nestačí, příště přineseme těch podpisů násobně víc. Musíme bránit naše majetky,“ konstatoval v úvodní řeči před poslanci zástupce petičního výboru Jaroslav Lád ze Zemědělského družstva Ostaš.

Připomněl, že sběr petičních podpisů a vystoupení na parlamentní půdě je důsledek vládního mlčení vůči námitkám zemědělců. „Posílali jsme vám dopisy, pořádali demonstrace, zajistili jsme pro vás dopadové studie vašeho rozhodnutí, žádali o jednání. Bylo pro vás všechno tohle málo? My nejsme žádní agrobaroni, nás je v družstvu 40 drobných vlastníků a rozhodli jsme se hospodařit společně, abychom byli efektivnější, nepotřebovali víc techniky, víc zaměstnanců. Za to nás trestáte? Proto nás chcete odkapitalizovat? My nebudeme moct lidem vyplácet nájmy, zaplatit zaměstnance, a kdo bude živit národ? Máme to prodat zahraničním firmám, to chcete?“ pokračoval v emotivním projevu.

„Hospodaříme na své půdě po generace, sám mám 40 let praxe, studoval jsem na to, každý den dělám nelehkou práci a vy z Prahy nás chcete poučovat, o čem je zemědělství? Jen nás zavalujete další a další byrokracií a nařízeními. Pojďte si to zkusit místo nás! My se našich polí vzdát nechceme, ale když to nepůjde jinak, můžeme všechno prodat cizincům, kteří nám neustále dělají nabídky, a pak se vám tu budou prohánět nadnárodní finanční skupiny a Česká republika nebude mít žádné vlastní producenty a výrobce potravin,“ nadnesl Jaroslav Lád černý scénář.

Po vystoupení dalších zástupců z řad petentů, kteří apelovali na rovné podmínky v zemědělství, padla i slova o tom, jaké předsudky vůči zemědělcům existují. Ministr Výborný se dosud do debaty nezapojil a při slovech kritiky vůči své osobě či vládě se často usmíval.

„Hnůj, kejda, smrad, špinavé silnice, jen berou dotace a nic nedělají. Možná mám teď vaši pozornost, ale pozornost pana ministra ještě ne,“ hovořil další z řečníků, Adam Lád. „To je jen krátká ukázka toho, co o zemědělcích slýcháme. Proč tu vlastně jsme? Protože jsme stále nerezignovali na dialog a pokus o dohodu. Co má společného vládní politik a předseda zemědělského družstva? Oba jsou voleni na čtyři roky, a pokud nevládnou dobře, jejich volební základna je vymění. Teď si představte, že jsou předsedové družstev, kteří byli zvoleni třeba devětkrát, možná i víckrát. To je hodně dlouhá doba a znamená to, že podniky řídí dobře. Ve srovnání s českou politikou je to obdivuhodné. Pro mnohé z nás jsou to desítky let tvrdé a časově náročné práce. Je to dřina, jsem syn zemědělce a prošel jsem si tím. Říkám to pro pochopení, kdo sem za vámi dnes přišel. Zemědělci jsou zahnáni do kouta a snaží se bránit,“ pokračoval.

Zdůraznil, že zemědělci pracují v odvětví, které je pokřivené systémem dotací a zatíženo rozšiřující se byrokracií. „Tento obor je nastaven tak, že rozdíl v kladném a záporném výsledku hospodaření je tvořen dotační složkou. Taková jsou pravidla hry, která si zemědělci nevybrali a nikdo z nich je nechtěl a nežádal,“ upozornil Adam Lád politiky.

„Co mám jako mladý začínající zemědělec dělat, když jsem se narodil do rodu, který je družstevní? Nevím. Co máme dělat jako nejmenší družstevníci, co vlastní třeba 12 krav a 60 hektarů polí? Sdružili jsme se proto, abychom měli ochranu, aby každý z nás nemusel kupovat traktor a další techniku, abychom měli jednu účetní, jednu administraci, a tedy úsporu a efektivitu. Tím můžeme produkovat více potravin pro občany. Je tohle snad špatná cesta? Mám před sebou rozhodnutí, jestli pokračovat ve čtyřicetileté práci svých rodičů a vrhnout se do oboru, ve kterém dotační pravidla nejsou nastavena rovně. Snažíme se jednat, ale nikdo nás neposlouchá, ani teď (narážka na Výborného, který se většinu času dívá do svých papírů a něco řeší se svým úředníkem, pozn. red.). Pohár trpělivosti se plní a nikdo nechce jednat, na naše žádosti přichází mlčení a arogance moci. Říkají nám, ať jdeme nizozemskou cestou. Máme svoji techniku, svoje traktory, to jsou naše tanky. Máme vyrazit na Prahu? Sám se řadím k umírněnému řešení, ale má víra v to už pohasíná,“ dodal Adam Lád.

Ministr zemědělství se po udělení slova nejprve intenzivně zajímal o to, zda se celé jednání nahrává, a jeho slova tak budou zpětně dohledatelná. „Ano, vše se nahrává,“ odpověděl mu šéf petičního výboru Tomio Okamura z SPD, který žádal ministra, aby byl maximálně věcný a stručný, protože čas na jednání je ohraničený.

Marek Výborný místo toho několik minut hovořil o petičním právu a o tom, že každý v české společnosti má základní právo podávat petice nebo se obracet na soudy.

Místo reakcí na řadu dotazů a kritiky, která od přítomných zemědělců na jednání petičního výboru zazněla, se ministr zemědělství pustil přímo do autorů petice. „Pokud chcete vést slušný dialog, tak ten se musí vést z obou stran. Vyhrožovat, že pojedete na Prahu, mi přijde jako těžko akceptovatelné a těžko pochopitelné. A ty transparenty z demonstrací, které tu byly ukázány v prezentaci, to mi přijde opravdu neslušné,“ uvedl ministr a snažil se vyvracet, že by vláda se zástupci zemědělců nejednala.

Na ministrovi byla znát jistá nervozita, což se místy odrazilo v jeho projevu přerušovaném pauzami a mírným zadrháváním. To desítky lidí v sále, kam se shromáždilo zhruba 150 zástupců zemědělského oboru, nevydrželo a začali bručet nebo volat „hrůza!“, „mluv k věci“ apod.

Výborný se v reakci na to rozhodl přejít od „kárání“ zemědělců za jejich způsob vedení protestu k tématu setkání. Sdělil jim, že přicházejí ve špatný čas, protože vláda si prý musí zvolenou úpravu po jejím fungování v letošním roce teprve vyhodnotit na základě čísel, která však nemůže mít k dispozici letos. „Přicházíte s něčím, co těžko můžeme nyní posoudit. Nastavení systému reagovalo na tehdejší politickou debatu a bylo učiněno na základě debaty se všemi. Odmítám, že by šlo o útok na soukromé zemědělství, k ničemu takovému zde nedochází,“ uvedl ministr s tím, že se resort pokusí vše vyhodnotit v co nejkratším termínu. Neodpustil si opětovné rýpnutí vůči zástupcům petice, že „tímto způsobem jednání nedosáhnou žádných výsledků“.

„On nás sem nepřišel vyslechnout a debatovat o změně špatně nastaveného systému, vždyť on nás jen poučuje, vysmívá se a arogantně nás poučuje, jak vláda všechno dělá podle svého programu a dohody se všemi. Nic než arogance,“ poznamenal v sále jeden z přítomných zemědělců.

Poslankyně a stínová ministryně zemědělství za ANO Margita Balaštíková vyčinila ministrovi Výbornému za způsob, jakým zde se zemědělci mluví. „Pane ministře, vy jste se tu vysmíval příběhu člověka, který nám jen popisoval, jak těžce se mu v zemědělství pracuje. Ti lidé mají pravdu. Jsou to drobní vlastníci spojení do družstva, aby se jim pracovalo lépe a efektivněji. Nelžeme si tu do kapsy, že se s nimi někdo bavil. Oni se neustále hlásili, ale stále bylo vzkazováno, že na ně není čas. Můžete kroutit hlavou, jak chcete, pane ministře, ale já se jim snažím pomoct. Je čas ukončit politické hrátky a přestat se jim vysmívat,“ uvedla poslankyně.

Další ze členů petičního výboru, Radim Fiala z SPD, vzkázal ministru zemědělství, že nasedl do vlaku, který se obrovskou rychlostí řítí do zdi. „Česká republika směřuje k tomu, že tady žádní čeští zemědělci a potravináři nebudou. Žádný volný trh v rámci EU nefunguje, podívejte se do Polska, jak tam stát podporuje zemědělce. Například sadařům dávají takovou podporu, že se jim ta jablka zaplatí ještě před tím, než je k nám vyvezou a prodají, zatímco tady musejí sadaři své sady kácet a likvidovat, protože ta jablka nikdo nechce. Vám, zemědělcům, vzkazuji, abyste to vydrželi a nic neprodávali. Ústavní žalobu určitě podejte, nečekejte na nic. Chráníte majetek svůj a svých dětí,“ uvedl Fiala s dovětkem pro Výborného, že systém zemědělských družstev u nás skvěle funguje a není důvod do něho házet vidle.

Vystoupení ministra Výborného zemědělce rozhodně neuspokojilo a nijak neuklidnilo. Podle Jaroslava Láda, jednoho z autorů petice, šéf resortu zemědělství vůbec nechápe, v čem je problém a oboru nerozumí. „Vy jste nic nepředvedl, nic jste nenabídl. Že jednáte se všemi? Udělejte si pořádek na vlastním úřadě a určitě vám dohledají naše dopisy, které jsme vám psali a chtěli jednat. Nikdo na to nereagoval, nikdo,“ konstatoval Lád.

V České republice aktuálně podle zpráv zástupců zemědělců funguje zhruba 520 zemědělských družstev, která sdružují a hospodaří s majetky asi 90 tisíc vlastníků. „Představa, že by každý z těch 90 tisíc začal hospodařit sám soukromě jako fyzická osoba na svých pár hektarech, nedává žádný ekonomický smysl, byla by to sebevražda. A stát by to na dotacích stálo násobně víc. Samotní zemědělci to chápou, a proto hospodaří v rámci družstev, což je výhodnější pro všechny,“ padlo v závěru diskuse.

Poslanci petičního výboru text petice vzali na vědomí, ale odmítli přijmout usnesení, které by Ministerstvu zemědělství doporučilo zapracovat požadavky a námitky petice do své činnosti a legislativy. Důvod je prostý, v petičním výboru má většinu vládní pětikoalice a výsledek hlasování byl očekávatelný. Zástupci stovek zemědělských podniků své tažení za rovné podmínky v hospodaření podle svých slov nevzdávají a příště petici přednesou senátorům. Chystají se rovněž prostřednictvím potřebného počtu podpisů poslanců a senátorů podat ústavní stížnost.

