Za dva dny téměř vše zničeno. Úder Izraele v Sýrii byl zásadní, tleská expert

„Situace v Sýrii teď je jedním slovem nepřehledná,“ okomentoval aktuálně dění v Sýrii ve studiu ČT24 Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zaznívají obavy, aby situace po pádu režimu Bašára Asada nevedla k novému vzestupu samozvaného Islámského státu. „Islámský stát samozřejmě nějaké ambice mít bude, bude se snažit dostat zpět na výsluní. Nicméně nedomnívám se, že ta pravděpodobnost je nějak extrémní. Není úplně zanedbatelná, na druhou stranu není nijak extrémní,“ podotkl k hrozbě Islámského státu.

Upozornil, že se zapomíná na důležitý fakt, že nový vůdce Sýrie Abú Muhammad Džulání zakládal v Sýrii buňku al-Káidy. „Dnes o něm sice hovoříme jako o osvoboditeli, o muži, který si je zřejmě vědom svých chyb z minulosti a dodá Sýrii ne volnost, ale aspoň jakousi svobodu, kterou Sýrie nezažila od roku 1971, kdy se vlády v Sýrii ujal rod Asadů. Takže byl bych opatrný nejenom ve vazbě na Islámský stát, ale i na to, co se vyvine z této vůdčí síly Abú Muhammada Džuláního, který zakládal buňku al-Káidy v Sýrii, která se přetvořila v to, co vidíme dnes,“ upozornil Bříza.

Jak se vyvíjí situace mezi jednotlivými skupinami syrské opozice?

„Je potřeba říct, že není jediná skupina, která by Sýrii ovládala, těch skupin je několik. Dělí se to opravdu podle geografického území. Na severovýchodě mají dominanci Kurdové, ovládají část Sýrie, která není zanedbatelná, jsou to nižší desítky procent země. Na severu Sýrie paradoxně nevlají syrské vlajky, vlají tam turecké vlajky. V přímém přenosu vidíme půtky mezi protitureckými a prokurdskými silami. A střed země, a v tuto chvíli až k západnímu pobřeží, ovládají povstalci HTS, jejichž vůdcem je Abú Muhammad Džúlání. Na jihu je situace trochu jiná, nezapomeňme na Alavity, kteří podporovali Asadův režim,“ poukázal bezpečnostní expert, že situace v Sýrii je opravdu nepřehledná a nevíme, v co se vyvine.

Buďme rádi, že Izrael v tuto chvíli na Blízkém východě máme. Protože když jsme slyšeli z úst čelných představitelů OSN, kteří kritizovali ten izraelský zásah proti skladům zbraní hromadného ničení na území Sýrie, tak přiznám se, že jsem musel jenom kroutit hlavou, protože kdo jiný by to udělal než Izrael?

Představme si situaci, kdyby přece jen Islámský stát nebo jiná zradikalizovaná organizace, která Sýrii ovládne, se dostala ke zbraním hromadného ničení či k raketám. To by byla katastrofa, přinejmenším pro Blízký východ,“ upozornil bezpečnostní analytik Bříza.

Podle Břízy se může prozatímní vládě v Sýrii podařit zmíněné rozštěpení skupin v zemi sjednotit. „Ta prozatímní vláda bude mít tu výhodu, že po více než 50 letech přišla velká změna. Vidíme oslavy napříč etnickými skupinami a menšinami. V tuto chvíli je potřeba využít toho nadšení, toho elánu a vůle spolupracovat. To je to, co musí jednotlivé menšiny v Sýrii stmelit a pokusit se, aby to dokázalo přežít nějakou delší dobu. V nic jiného nyní nemůžeme ani doufat,“ dodal Vlastislav Bříza.

Také bývalý reportér České televize na Blízkém východě Jakub Szántó upozorňuje, že nový vůdce Sýrie Abú Muhammad Džulání „má jednu ruku na Koránu a druhou na kalašnikovu“. Na jeho slova upozornil Bříza ve svém příspěvku na síti X.

