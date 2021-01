Za naše prachy: Zásah v Krkonoších. Rozum zůstal stát

Zdá se, že lidé jsou nepoučitelní. Navzdory tomu, že epidemická situace v České republice není nijak růžová, vyráží lyžovat na hory, kde jsou vypnuté vleky a zavřená horská střediska. Řada lyžařů a sáňkařů se navíc na horách chová hůř než čuňata. A jako by to nestačilo, někteří lidé si navíc řeknou, že je skvělý nápad vydat se na výlet na Sněžku uprostřed tuhé zimy jen v teplácích. Rozum nechají doma.

Jedno z českých úsloví říká, že zákazy jsou od toho, aby se porušovaly. Tímto heslem se pravděpodobně řídí ti, kteří vyráží v nemalých počtech na zasněžené sjezdovky, i když jsou vypnuté vleky, zavřené horské hotely i horské chaty.

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 33% Ne 67% hlasovalo: 293 lidí

Podle MF Dnes lidé našli způsob, jak se zabydlet na zimní dovolené. Přespávají v autech a v karavanech.

Starosta šumavské Modravy Antonín Schubert z toho není ani trochu nadšený. Upozorňuje, že po těchto turistech zůstává i tak spousta odpadu. Problémy dělají i chemické záchody.

„Koronavirus zadělal na obrovský problém, protože tohle cestování je nyní obrovský fenomén. Denně nám tu parkuje třicet karavanů. Chemické záchody vylévají, kde je napadne, protože zpátky domů vozit odpad nechtějí. Když to vylijí do nějakého záchodu, jejich chemie se nesnáší s naší v čistírně odpadních vod a je s tím problém,“ řekl starosta.

A jako by toto nestačilo, občas se najdou i turisté, kteří vyrazí v zimním odpoledni na Sněžku a mají přitom na sobě jen tepláky a na nohou tenisky. Navíc si vyberou pro svůj výlet jednu z nejtěžších cest, jakou si jen vybrat mohou. A pak zoufalí a promrzlí volají Horskou službu České republiky, která je má z té šlamastiky, do které se sami dostali, vyprostit. Za peníze daňových poplatníků.

„Na videu a fotkách vidíte záchranáře, jak z oblasti Obřího dolu pomáhají při sestupu dvojici promrzlých a vysílených mladých lidí, kteří se v teniskách a teplákách vydali z Pece pod Sněžkou směr český nejvyšší vrchol. Dvojice porušila prakticky všechna nepsaná pravidla a doporučené postupy, které se jen porušit dají. Z Pece se na vrchol Sněžky vydali někdy odpoledne, byli špatně obutí i oblečení, neměli s sebou suché náhradní věci ani čelovku či baterku. Vybrali si cestu přes Obří důl pro skialpinisty, nikoliv pro pěší, na své cestě přetnuli lavinovou dráhu a v mobilu neměli aplikaci Záchranka, která zásadním způsobem díky automatickému odeslání polohy zjednodušuje zásah záchranářů. Horská služba obdržela výzvu od Policie ČR, kterou dvojice kontaktovala o pomoc v sobotu 16.1. v 7 hodin večer. Službu konající záchranář se telefonicky spojil s dvojicí turistů a snažil se co nejpřesněji dvojici lokalizovat, neboť tvrdili, že jsou pod vrcholem Sněžky na modré turistické cestě. V průběhu telefonátu postupně docházelo k upřesňování místa také tím, že si cestu znovu prošli telefonicky a místo doupřesnili. Pokud by se místo nepodařilo takto komplikovaně lokalizovat díky jejich neznalosti, mohlo dojít ke směřování záchranných týmů na samotný vrchol Sněžky a akce by se tak výrazně prodloužila. Do terénu tedy vyrazilo ihned 6 záchranářů – jedna čtyřkolka a jeden skútr se čtyřmi lidmi zezdola na skialpinistickou cestu Obřím dolem kam to šlo a odtud na skialpech a jedna čtyřkolka se dvěma lidmi ze shora přes Luční boudu, polskou stranu Krkonoš ke Slezskému domu a odtud opět na skialpech. Obě záchranářské skupiny si šly naproti a potkaly se prakticky ve stejný čas u promrzlé dvojice v Obřím dole zhruba 500 metrů pod Slezskou boudou. Boty i rukavice měli promočené a zmrzlé, nevěděli, kde jsou, zmrzlo jim i pití, které si s sebou vzali. Oběma jsme dali náhradní oblečení, pití a energetické bonbony. Dívce, která na tom byla hůře, jsme pomohli zpět ke Slezskému domu, kde jsme ji zabalili do termofólie, suchých dek, naložili do akia člunu a transportovali na základnu v Peci. Při transportu se nám díky až jeden a půl metrovým návějím podařilo 2x zapadnout a stroj jsme museli vyprostit lopatami a navijákem,“ rozhodli se záchranáři popsat, čeho jsou výletníci někdy schopní.

Promrzlí turisté nakonec skončili v trutnovské nemocnici.

Záchranáři se zlobí, že podobných výjezdů mají v poslední době čím dál víc. A to nejen v Krkonoších. Jako by se lidé rozhodli nechat svůj rozum doma, když si vyjedou na výlet do hor.

„Například pod Lysou horou uvízl zcela mimo cesty v hlubokém sněhu pár ve středním věku, opět v teplákách a v teniskách. Oba lidé ztratili orientaci a zcela podchlazení už nebyli schopni se sami se situací vypořádat,“ dali záchranáři další příklad zcela nezodpovědného chování.

