Za řeč ve Sněmovně „dezinformátorem“, konec v práci, mrtvice. Známý vakcinolog řekl vše

Pak se ovšem dozvěděl, že má být umístěn na „listině dezinformátorů a antivaxerů“. „Já, který pracuji na rekombinantních vakcínách, jsem antivaxer," kroutil v údivu Turánek hlavou. „A z toho důvodu nemohu být zaměstnán na Masarykově univerzitě,“ podivil se Turánek.



Vše se mělo podepsat i na zdraví vědce. „Byl jsem pod takovým pracovním tlakem i skrze tyto aktivity nevím koho, že jsem koncem února dostal mozkovou mrtvici. Nekrvácivou, netrombolytickou, ale stažením těch tenkých cév, takže jsem ochrnul na pravou nohu a ruku,“ podotkl Turánek s tím, že čeká, co bude s jeho projektem a zdali vůbec bude pokračovat.

Zmínil, že právě sestavení zmíněného konsorcia bral jako vyvrcholení své kariéry a doufal, že se obnoví domácí vývoj očkovacích látek. Zájem o ně prý již předběžně zaznamenal i ve Spojených státech.



Problémy měly začít poté, co Turánek vystoupil v Poslanecké sněmovně, kde hovořil o nežádoucích účincích vakcín proti covidu-19. „Ty věci byly popsány v odborné literatuře. Já jsem tam argumentoval těmito údaji z odborné literatury a ze své zkušenosti, která čítá téměř 40 let ve vědě. Takže nevím, komu to vadí. Komu vadí, že jsme chtěli, aby ty vakcíny byly řádně zanalyzovány, aby se zjistilo, proč některé šarže mají tak závažné a četné vedlejší účinky. Ale asi to někomu vadí. Já nevím, jestli tuhle republiku řídí Pfizer, nebo kdo ji řídí,“ odvyprávěl, čím problémy odstartovaly.



Podle Turánka se dá v současnosti říct, že zde funguje cenzura. „Je tady státem nařízená cenzura. Cenzurují se nezávislá média. Na jakékoliv faktické námitky vám odpoví: dezolát, konspirace a tak dále. Čili cenzura už tady běží a v mnoha oblastech,“ řekl a poukázal, že se v minulosti dle něj státy snažily cenzurovat například téma migrace a poté informace o vakcínách za pandemie covidu-19. Problém získat práci má dle něj nyní již také jeho žena.

Odmítl názory, že vakcíny proti covidu-19 „zachránily statisíce životů“. „Nezachránily žádný život. To je vidět. Jen se to nesmí dostat ven, protože z toho hrozí trestní postihy. Takže tahle celá věrchuška, která v tom jela, se bude bránit zuby nehty,“ hodnotí Turánek.



Celé video můžete zhlédnout zde: