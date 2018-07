Za srandou kolem králíků paní Malé se dějí zásadní věci. Obeznámený Bohumil Pečinka upozorňuje na snahy Šlachty i povýšení Ištvanovy pravé ruky

„Zatímco se národ baví opisovanými diplomovými pracemi ministryně spravedlnosti Malé, probíhají v zákulisí tvrdé střety o podobu justice a ovládnutí policie. Před pár dny bylo uzavřeno výběrové řízení na šéfa policejní inspekce (GIBS),“ poznamenal Pečinka s tím, že se na místo hlásí nejen bývalý poslanec Chalupa (ANO), ale i například šéf lounského státního zastupitelství Dragoun.

„Boj o GIBS, z něhož premiér Babiš nevybíravě vyštval exšéfa Murína, významně pohne kameny na mocenské šachovnici v zemi. Podobný střet probíhá mezi ministryní financí Schillerovou (ANO) a úředníky z Ministerstva vnitra. Předmětem sporu je dávný požadavek financí, aby celní správa nebyla už jen správním orgánem, který uděluje pokuty a předává vážnější případy policii,“ dodal Pečinka se slovy, že hra je o to, jaké získají celníci pravomoci.

Původní text ZDE.

„A do třetice: server česka-justice.cz přinesl zprávu, že ministryně spravedlnosti Malá testovala během návštěvy u prezidenta Zemana, jestli by nebyl proti odvolání nejvyššího státního zástupce a jeho nahrazení náměstkem olomouckého vrchního státního zástupce Pavlem Komárem. Tedy mužem, který byl v červnu 2013 skutečným mozkem razie na Úřadu vlády. Těžko říct, co si od tohoto kroku slibují. Zda je to jen intrika proti Lence Bradáčové zaměřená na oslabení její pozice, anebo ‚deal‘ ve stylu funkce výměnou za neutralizaci trestního stíhání premiéra,“ uzavřel Pečinka.

autor: vef