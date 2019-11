Za vícenásobné hlasování v evropských volbách asi bude hrozit sankce

Případné dvojí hlasování při volbách do Evropského parlamentu se má stát přestupkem, za který bude hrozit pokuta až 10 000 korun. Změnu má v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady přinést novela o volbách do Evropského parlamentu, kterou dnes Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování.

Piráti chtějí novelou zavést korespondenční volbu europoslanců a možnost hlasování v eurovolbách na zastupitelských úřadech. Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) by se měla z pěti na tři procenta snížit česká hranice pro vstup do Evropského parlamentu. Umožnilo by to podle něj získat alespoň jedno europoslanecké křeslo i stranám, které v eurovolbách neuspěly lépe. Místo v europarlamentu by si tak udržela například ČSSD, pro kterou v letošních volbách do EP hlasovala jen zhruba čtyři procenta voličů.

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle Ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. „Z tohoto titulu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států,“ uvedlo vnitro. Nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.

Nová úprava doplňuje dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v Česku. Za to hrozí pokuta až 5 000 korun.

Dvojímu hlasování pomáhá zabránit také výměna informací o tom, kteří voliči jsou zapsáni ve voličských seznamech státu EU, jehož nejsou občany. Unijní státy si mají tyto údaje vyměnit nejpozději 26 dní před volbami.

Pokud Sněmovna novelu schválí, dostane ji k projednání Senát. Obě komory musejí se změnou volebních pravidel souhlasit, pokud má platit.

