Zabiju tebe i tátu. Staral jsem se o mladého Babiše jako o bratra, promluvil Protopopov

Protopopov v rozhovoru popsal, jak zřejmě u Babiše juniora propukla jeho schizofrenie. Mělo k tomu dojít v červenci 2015, kdy jej následně převzala do péče jeho žena Dita, psychiatrička. „Pan Babiš st. manželku pak požádal, zda by mu se synem nepomohla a nesehnala mu nějakého opatrovníka. Tak jsem si řekl, že to zkusím, tehdy jsem vůbec nevěděl, jestli to zvládnu. Není to nic jednoduchého,“ poznamenal Protopopov.

Podle svých slov podporoval a dohlížel nad Andrejem mladším. „Šlo o to ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den. Dělal jsem práci, řekněme, asistenta. První čtyři měsíce jsem tu práci dělal z vlastního přesvědčení. Do Agrofertu jsem nastoupil na pozici řidiče až od ledna 2016,“ podotkl Protopopov.

Svůj vztah k Andreji Babišovi mladšímu popisuje jako vztah k nevlastnímu bratrovi. „Schizofrenie, kterou trpí, je strašná. Šli jsme na snídani a do práce. V ní například odvezl obálku na určité místo, nebo dostal nějaký jiný úkol. Pak jsme šli na oběd, zase do práce a večer třeba na vodní dýmku. Andy si na ni totiž dost potrpěl, zašel si na ni i dvakrát klidně i na tři hodiny. Snažil jsem se s ním chodit na procházky, badminton, na kolo, na lyže... Prostě něco fyzicky dělat, ale vždy bylo strašně těžké ho k něčemu přesvědčit. Pak jsem ho odvezl večer domů,“ vyprávěl muž, jenž na něj dohlížel. Podle něj Babiš junior o své nemoci neví.

Následně se Protopopov rozhovořil o cestách na Ukrajinu a do Ruska. Podle něj chtěl jen Andreje mladšího odvézt z pekla, jež se rozpoutalo kvůli kauze Čapí hnízdo. Na Krymu se pak podle jeho slov Andrej junior seznámil se slečnou, a tak s ní zůstal sám, kdy se Protopopov vrátil do Česka. Následně popsal peripetie, jaké pokračovaly při jeho cestování a také to, kdy viděl Andreje juniora naposledy. Předtím ještě spolu vyrazili do Krivého Rogu, kam se přestěhovala Babišova slečna. „Andy za ní strašně chtěl jet a já jsem mu říkal: Hele kamaráde, Krivoj Rog to není země zaslíbená, ale Mordor – věznice, důlní šachty, feťáci. Ale ne, nedal si říct, chtěl tam jet. Tak jsme vzali auto a jeli,“ popsal.

Mrzí jej, že nyní Babiš junior hovoří o tom, že z něj má strach. „Dva a půl roku jsem mu věnoval svůj čas a stálo mě to spoustu nervů. Ale nezlobím se na něj, protože vím, že je nemocný. Xkrát jsem si vyslechl, že zabije mě, že zabije tátu, že zabije sebe. Jsem teď v situaci, kdy jsme já a moje rodina vláčeni médii, je příšerná. Ale Andymu to nemám za zlé, protože vím, že ta nemoc je děsivá,“ podotkl Protopopov závěrem.

autor: vef