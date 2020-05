Zabít Zemana, vyzval. Teď říká: Prezident, ne já měl být před soudem!

Bývalý jesenický radní Martin Lang na sociální síti Facebook v loňském roce označil prezidenta Miloše Zemana za „druhého Hitlera“ a vyzval k jeho zabití. Trestného činu se podle názoru příslušných orgánů nedopustil. Sám vysvětlil, že nechtěl nikoho nechat usmrtit. Jen se snažil probudit veřejnou diskusi. Dodnes však trvá na tom, že se Zeman zachoval hanebně. To, že stanul před soudem on a nikoli Miloš Zeman, považuje za zvůli tohoto režimu.

„Podřezat Zemana jako svini.“ Těmito slovy se do povědomí veřejnosti zapsal Martin Lang, dnes již bývalý člen ODS. Za tento výrok byl ze strany vyloučen.

Po více než roce se ke svému výroku vrátil. Má v ruce verdikt soudu, podle něhož se nedopustil trestného činu, ale jen přestupku.

Ve vyjádření pro server iDNES.cz zdůraznil, že si za svými slovy dodnes stojí.

„Samozřejmě, že si za nimi stojím, já už jsem to říkal několikrát, tam na tom není co měnit,“ zdůraznil Lang s tím, že Zemana označil za druhého Hitlera, protože podepsal protiústavní zákon. „A také jsem řekl, že vyhrožoval a štval proti menšinám, proti církvím. Nesmíte upozorňovat jen na to A, musíte říct i to B,“ upozornil redaktora.

Reagoval i na otázku, zda je v kulturní společnosti takovéto vyjadřování přijatelné. Odvětil, že v kulturní společnosti nejsou přijatelné některé kroky a slova prezidenta republiky. Narážel na zákon o zdanění církevních restitucí, který navzdory předchozím dohodám s církvemi schválilo víc než 100 poslanců a Zeman se pod něj podepsal.

„U toho soudu by měl stanout pan prezident a 114 poslanců, kteří zvedli svoje pazoury pro ten protiústavní zákon. To je ostuda. Já jsem se proti tomu pouze bránil,“ nedal se zastavit Lang. „Nepřijatelné je také to, že drtivá většina občanů mlčela. To je nepřijatelné. A ti, co mlčeli, nemají v žádném případě právo mě soudit. Oni nemají právo říkat, co je přijatelné a co je nepřijatelné. Tenkrát měli mluvit, třeba přijatelně podle jejich názoru, ale neměli mlčet. Jestliže tehdy mlčeli, tak dneska můžou akorát tak mlčet a šoupat nohama,“ pokračoval ve slovní palbě Lang.

Jak si tedy vysvětluje, že před soudem stojí on, a nikoli prezident Zeman?

„To je zvůle tohoto režimu, která jenom dokazuje, že bolševismus v této zemi zdaleka nebyl poražen,“ uzavřel Lang.

