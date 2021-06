Začal Ferim, pak vyřkl: Kastrace! Okamura ohromil Sněmovnu

reklama

„V souvislosti s kauzou poslance koalice SPOLU, Dominika Feriho, který je ženami obviněn z několikanásobného znásilnění a sexuálního obtěžování, se objevují další svědectví. Jenom pro upřesnění bych upřesnil, kdo tvoří koalici SPOLU: Je to ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Skandální na tom všem je, že snad nejznámější poslanec koalice SPOLU a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg jednání svého kolegy Dominika Feriho veřejně schvaluje. Ponižování, sexuální násilí a obtěžování je podle Schwarzenberga asi v pořádku a za chování poslance Dominika Feriho vůči ženám se omlouvat nehodlá. Chování dnes už bývalého poslance Dominika Feriho je pro SPD zcela nepřijatelné a zcela amorální,“ poznamenal na půdě Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

„V hnutí SPD jsme obecně pro zpřísnění trestů za znásilnění. Viz nedávná kauza znásilnění nezletilé české dívky u Terezína nelegálním africkým islámským migrantem, za který dostal tento odporný násilník směšný trest. Připomenu, že dostal pouhé dva roky. A až po odvolání čtyři roky. Ovšem maximální sazba je dva až deset let. Takže tímto způsobem dneska posuzují české soudy znásilnění nelegálním africkým muslimským migrantem, který tady vůbec nemá co dělat. A kdyby platily návrhy SPD na nulovou toleranci nelegální migrace, tak by tady asi ani nebyl. Takže samozřejmě vzhledem k této situaci, kdy na základě právě té liberální proimigrační politiky, co tady razí prounijní strany, se tady pohybují volně nelegální migranti, tak samozřejmě byl zničen, zničen život mladé nezletilé dívky, která si bude nést celoživotní trauma. Takže z tohoto pohledu samozřejmě je potřeba zpřísnit ty sazby, aby byly skutečně odrazující. A to ještě připomenu, že tomuto kriminálníkovi a násilníkovi má Česká republika z peněz daňových poplatníků ještě platit jakousi léčbu. To je opravdu už úplně směšná záležitost. No směšná – je to úplně neuvěřitelné!“ dodal Okamura.

„Já jsem někde říkal, že by si zasluhoval, a ostatně dělá se to v České republice, není to nic nelegálního, já myslím, že tady by byl optimální trest kastrace. To je podle mého názoru adekvátní trest. Tento násilník měl být odsouzen ke kastraci, ta se ostatně provádí u sexuálních deviantů v České republice. No ale on dostane dva roky a potom až horko těžko čtyři, místo aby dostal aspoň to maximum deset let. Takže z tohoto pohledu zajisté je to nedostatečné a my jsme pro zpřísnění jejich trestních sazeb. Na druhou stranu je ale vždy důležité posouzení každého případu individuálně soudem. Zároveň je nutné odmítnout pokusy aktivistů fakticky využít kauzu k dalšímu prohloubení kontroly nad soukromým životem lidí a zavádět systém kontrolovatelných souhlasů se sexuálním kontaktem. V souvislosti s kauzou poslance Feriho se však odkrývají v médiích další znepokojivé informace o praktikách připomínajících sexuální nátlak při akcích pořádaných v rámci aktivit Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je nutné žádat odpovědi i na tyto otázky. Začíná se v plné nahotě projevovat morální pokrytectví samozvaných liberálních elit,“ uzavřel své vystoupení Okamura.

Součástí programu schůze na téma zpřísnění trestů za násilné chování vůči ženám není žádný návrh zákona. Jde tak de facto jen o obecnou debatu.

