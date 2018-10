Začal pád Andreje Babiše, překvapuje známý expert

„ANO se nyní kompletně převalilo na levý bok a víceméně přitom zalehlo a zadusilo sociální demokracii. ANO si též vzalo to nejdůležitější z Okamurovy rétoriky a udělalo z SPD zbytečnou stranu. Pan Babiš bude tatíčka potřebných hrát velmi dobře a příště klidně posbírá 35 procent, protože ekonomika asi ještě chvíli pošlape a dárky ze státního rozpočtu lidi prostě potěší. ALE nebude mít s kým vládnout, protože partnery si mezitím zardousí – to je ostatně jeho pracovní metoda celý život. Příští vládu podle mě sestaví ODS, Piráti a ještě třetí subjekt, který nějak vzejde z té současné motanice,“ poznamenal Jaroš.

Celý příspěvek Martina Jaroše:

Pokusím se o takovou smělou předpověď.

Dnešním dnem začal páně Babišův odchod z politiky. Příští vládu už nesestaví.

- ANO se nyní kompletně převalilo na levý bok a víceméně přitom zalehlo a zadusilo sociální demokracii.

- ANO si též vzalo to nejdůležitější z Okamurovy rétoriky a udělalo z SPD zbytečnou stranu.

- Pan Babiš bude tatíčka potřebných hrát velmi dobře a příště klidně posbírá 35 procent, protože ekonomika asi ještě chvíli pošlape a dárky ze státního rozpočtu lidi prostě potěší.

- ALE nebude mít s kým vládnout, protože partnery si mezitím zardousí - to je ostatně jeho pracovní metoda celý život.

- Příští vládu podle mě sestaví ODS, Piráti a ještě třetí subjekt, který nějak vzejde z té současné motanice.

Rovnou říkám, že ODS mi lidsky vůbec není sympatická a nad Piráty mi někdy zůstává rozum stát. Ale estébáka premiérem chci ještě míň, takže to beru celkově pozitivně. A i jinak přinesly komunální a senátní volby spoustu dobrých zpráv. Extremisté ostrouhali, do Senátu míří spousta zajímavých osobností, dobří starostové pokračují. A speciálně chci vyzvednout jeden detail: v Ústí nad Labem, což je město, které to nemá jednoduché, podalo vynikající výkon PRO! Ústí, za nímž stojí mj. skutečný vizionář Martin Hausenblas. Člověk, kterého absolutně respektuju. A dneska přesně ve 14:00 začal Martin a jeho kolegové odstraňovat svoje reklamní nosiče, aby město bylo opravdu čisté a nehyzdily ho další měsíc olezlé volební plakáty. To je přesně ten detail, který ukazuje, jak se to má dělat. Kéž by tohle udělaly i všechny ostatní strany ve všech obcích, zvlášť ty, co slibovaly, jak naše města vyčistí...

Díky všem, moc jste mě potěšili. Já to říkám furt, naši lidi nakonec vždycky projeví zdravý rozum.

autor: vef