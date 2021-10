Žáček: Putinovi speciálové nemohou z Ruska. Bojí se, že je vydají k nám

reklama

Poslanec ODS Pavel Žáček má za to, že prezident Miloš Zeman je mstivý muž, který si nenechá ujít příležitost, aby zúčtoval s těmi, kteří s ním podle jeho názoru netáhli za jeden provaz ve vrbětické kauze.

„Jednotka zvláštního určení 29155 vojenské rozvědky GRU byla zjevně rozmetána, její příslušníci již v podstatě nesmějí překročit ruské hranice, protože si nemohou být jisti, kde budou na základě mezinárodní spolupráce zatčeni a následně předáni do Velké Británie, České republiky, Bulharska či dalších zemí, kde páchali diverzní a vražedné akce. Po třech dekádách tak byly díky Vrběticím konečně narovnány česko-ruské vztahy, snížen neúnosný počet ruských diplomatů a zpravodajských důstojníků v Praze, jejichž činnost byla trnem v oku nejenom naší zpravodajské komunity, ale také bezpečnostních složek okolních států. A to všechno proti vůli prezidenta Miloše Zemana, který navíc ve své první reakci na Vrbětice opět prokázal, jak mu jsou zájmy České republiky a jejích občanů úplně cizí. A také proti vůli beznázorového Andreje Babiše, absolutně závislého na Zemanovi, oscilujícího navíc mezi Východem a Západem, a také východními kšefty kompromitovaného ministra vnitra Jana Hamáčka, jehož cesta necesta do Moskvy pod patronací Nejedlého Hradu ještě zdaleka není plně objasněna,“ nebral si servítky Žáček v rozhovoru pro Reflex.cz.

Pokud se premiérem stane lídr koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, Petr Fiala (ODS), dosavadní ředitel BIS Michal Koudelka bude jmenován na dalších pět let. Jenže toho si je vědom i prezident Miloš Zeman, který bude podle Žáčka dělat všechno pro to, aby Koudelka ve vedení BIS nepokračoval. Bude se chtít opřít o Babišovo ANO, SPD Tomia Okamury a případně o komunisty, pokud se vůbec dostanou do Sněmovny.

Pokud by vznikla vláda ANO podporovaná např. SPD, podle Žáčka by to neznamenalo nic menšího než velkou vnitropolitickou hrozbu pro bezpečnost Česka, protože Okamura by požadoval odchod ČR z EU a kdoví co ještě. Z hlediska mezinárodní politiky by Česko mohla nepřímo ohrozit Čína, pokud by vyvolala konflikt s některými partnerskými státy NATO. A totéž podle Žáčka platí u Ruska.

