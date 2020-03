Zachraň bábu, zachraň dědka, rozjel akci Jiří Mádl. Ale ozvalo se: Cože? Co dodat

reklama

Je to už nějakých pár let, kdy herec Jiří Mádl společně s herečkou Marthou Issovou přesvědčoval voliče svým videem „Přemluv bábu!“, a to hlavně mladé lidi, aby se pokusili své okolí přemluvit k tomu, aby lidé dali hlas hlavně preferovaným stranám.

Nyní, o téměř deset let později, Jiří Mádl natočil během koronavirové krize další video. Tentokrát už ne politické. Ale opět v něm apeluje na mladé. „Kdybyste věděli, že v době koronaviru můžete zachránit život starým lidem ve vaší čtvrti, udělali byste to?“ ptá se herec a sám si odpovídá, že určitě ano. „Jenom třeba nevíte jak na to. Zachraň bábu, zachraň dědka,“ uvedl název nového videa.

„Jestli nějakýho seniora znáte a můžete mu zavolat, udělejte to. Ale spousta starých lidí sedí doma a dřív nebo později budou muset vyjít ven. Nakoupit si, vyzvednout léky nebo vynést koš. Udělejte to za ně. Jděte na stránku pomocsousedum.cz. Stáhněte si (soubor) pdf a vytiskněte si ho. Doplňte jméno, stačí křestní, telefonní číslo a vyvěste to na viditelné místo ve vašem domě nebo ulici. Budeme doufat, že se vám senior ozve a vy mu bezpečným způsobem pomůžete,“ shrnul fungování Mádl a dodal: „On bude v době pandemie v bezpečí a vás to nezabije.“

Stránka pak obsahuje návody, například jak nakupovat:

1) Na nákup choďte jen pro nezbytné věci.

2) Předem si sepište seznam, ať nic nezapomenete a nemusíte se vracet.

3) Nedělejte si zbytečné zásoby, ale ani nechoďte na nákup každý den.

Nebo jak správně chránit sebe a okolí před nákazou:

1) Noste roušku!

2) Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými lidmi.

3) Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo rukávem, nikoliv holou rukou.

4) Nedotýkejte se obličeje.

5) Pravidelně si umývejte ruce po dobu alespoň 20 sekund nebo používejte dezinfekci na ruce.

6) Vyhýbejte se kontaktu s lidmi; udržujte vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních.

7) Dodržujte pokyny úřadů.

„Věřím, že naše kampaň je jiná především v tom, že se snažíme cílit a propojovat ty dobrovolníky nebo lidi, kteří vůbec mají snahu najít nějakého osamělého seniora v rámci těch komunit, v rámci baráků, v rámci ulic. Samozřejmě, že budeme rádi, když se to propojí s jakoukoliv kampaní. Nechceme si vůbec nic syslit, my prostě budeme rádi, když naše kampaň přispěje k jakékoliv vzájemné pomoci,“ sdělil k současné kampani a její odlišnosti Mádl.

„Nerad bych se vzdával toho obecného apelu, který chceme přinést, to znamená, když to ponoukne v první řadě ty, kteří mají nějaké příbuzné, aby si na ně vzpomněli a šli jim pomoct, snažili se podpořit seniory jakožto nejohroženější skupinu doma, tak budeme rádi, potom, když si vzpomenou sousedi, že mají nějakého starého pána nebo paní, nevím, o patro níž, tak aby za nimi zašli. Ale naše kampaň se snaží najít ty, o kterých nevíme. Abychom ty dobrovolníky, nebo lidi, kteří chtějí pomoci, ponoukli k tomu, aby šli na naše stránky, tam si vytiskli plakát, kde se doplní jméno a číslo, to vyvěsili někde v ulici. A senior, když kolem toho půjde, tak to tam najde. Najde tam i informaci, že opravdu koronavirus je nebezpečný, že by měli zůstat doma, že jsou tou ohroženou skupinou a že tady je konkrétní člověk, který bydlí v jejich ulici a chce jim pomoci. Předpokládáme, že spoustu těch seniorů opravdu jsou osamělí, i když většina je schopných, nechci je vůbec podceňovat, tak někteří třeba nemají tu možnost, nevědí, kde zavolat na Červený kříž, najít si osvědčeného dobrovolníka. Může tohle být třeba okrajová aktivita, přesto věřím, že některé seniory tímhle můžeme zachránit,“ dodal s tím, že vycházel z vlastní zkušenosti, kdy nemá kontakt na seniory, které potkával, ale nyní je nevidí a neví, jak jim pomoci. Zatím se mu nikdo s žádostí o pomoc však neozval.

„Máme ale výbornou odezvu, lidé nám posílají fotky vyvěšených plakátů, věřím, že se to pojí s těmi ostatními aktivitami, a já si myslím, že celkově vnímáme asi všichni, že to obnažilo ty dobré stránky české společnosti, to, co se teď děje, a já budu rád, když tomu trošku přispějeme,“ uzavřel Mádl.

„Slogan ‚Zachraň bábu, zachraň dědka‘ je něco tak urážlivého, že to nějak nedokážu strávit. Volaly někdy děti na babičku bábo, nebo na dědečka dědku? Takhle se dnes oslovují prarodiče? Někde asi ano... Myslím, že je to zarmucující. Ale to je asi tak všechno co k tomu dodat,“ poznamenal k tomu herec Ondřej Suchý.

„Nerad s někým polemizuji, ale přece jen mně to nedá a zareaguji na těch pár přátel, kteří níže obhajovali Mádlovo a Issové Zachraň bábu, zachraň dědka. Stačí si jen vzpomenout, jaké pohádky vám byly čteny v dětství anebo jaké jste v dětství četli. Dobrá – vynechám pány (tzn. např. pohádku Zasadil dědek řepu), ale „bába“ nikdy v pohádkách nebyla kladná postava! A „baba“? Znal jsem pouze zlou Ježibabu nebo Babu Jagu. Jo, a četla se u nás ‚Babička‘ Boženy Němcové a nikoliv ‚Bába‘ Boženy Němcové. Čili prosba: Vy mladší, berte ohled na nás, ‚babičky‘ a ‚dědečky‘, kteří mezi vámi stále ještě žijí. Přece jen ještě v některých z nás přetrvávají vzpomínky třeba na filmy s Oldřichem Novým apod. (Tato poznámka nemíří na ty, kteří měli na mysli první slůvko nemluvněte: máma, táta, bába, děda.)“ dodal v dalším svém příspěvku.

